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  • Цорн: «Федун был крепко за трансфер Тиля в «Спартак». Он сравнивал Гуса по значимости с Промесом»

Цорн: «Федун был крепко за трансфер Тиля в «Спартак». Он сравнивал Гуса по значимости с Промесом»

2 сентября 2020, 19:44
7

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн раскрыл детали трансфера в команду Гуса Тиля. Его купили в прошлом году у АЗ.

«Ни в одной из состоявшихся сделок я не ухудшил условий для «Спартака». Представлял интересы клуба, ни один трансфер не заинтересовал бы меня, если бы он был хуже для клуба. Так что про Тиля — вброс. Любая подобная информация про увеличение стоимости — неправда, потому что я сам активно участвовал в переговорах и старался совершить покупки и продажи на лучших условиях для «Спартака».

И ещe о Гусе. Мы тогда искали перспективную «десятку» под схему Кононова. Нужен был эффективный, габаритный, физически сильный исполнитель. Считаю, что в голландце мы нашли того, кто отвечал всем этим требованиям. На тот момент АЗ не хотел его ни в коем случае продавать, у АЗ лежало предложение на 14 с половиной миллионов из Англии. Но расставаться, повторю, не хотели, ведь человек два года был капитаном.

По-прежнему полагаю, что у Тиля огромный потенциал, просто у него такая ситуация, что адаптация для каждого в России протекает по-разному. Леонид Арнольдович Федун поддерживал трансфер, был крепко за, он видел и видит в нeм большой потенциал. Сравнивал его по значимости для «Спартака» с Квинси Промесом, говорил, что способен стать таким же большим активом в будущем», – сказал Цорн.

  • Тиль вскоре должен уйти во «Фрайбург».
  • В текущем сезоне РПЛ Тиль на поле не выходил.
  • Тиль – самый дорогой игрок в истории «Спартака», его купили в прошлом году у АЗ за 16 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Аякс Промес Квинси Тил Гус Федун Леонид Цорн Томас
Комментарии (7)
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portero
1599068190
посмотрим на Тиля у немцев, вдруг его там прорвет...
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JTherry
1599068295
а может после аренды Тиль еще зажжет? если "большой потенциал" есть...
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zigbert
1599073423
Слишком мало игрового времени получил Тиль в команде. Может еще не все для него потеряно?
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SanInstructor
1599083181
LOL
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piligrim1986
1599111168
но опять лоханулся
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