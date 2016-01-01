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    Цорн: «Федун был крепко за трансфер Тиля в «Спартак». Он сравнивал Гуса по значимости с Промесом»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн раскрыл детали трансфера в команду Гуса Тиля. Его купили в прошлом году у АЗ.

    «Ни в одной из состоявшихся сделок я не ухудшил условий для «Спартака». Представлял интересы клуба, ни один трансфер не заинтересовал бы меня, если бы он был хуже для клуба. Так что про Тиля — вброс. Любая подобная информация про увеличение стоимости — неправда, потому что я сам активно участвовал в переговорах и старался совершить покупки и продажи на лучших условиях для «Спартака».

    И ещe о Гусе. Мы тогда искали перспективную «десятку» под схему Кононова. Нужен был эффективный, габаритный, физически сильный исполнитель. Считаю, что в голландце мы нашли того, кто отвечал всем этим требованиям. На тот момент АЗ не хотел его ни в коем случае продавать, у АЗ лежало предложение на 14 с половиной миллионов из Англии. Но расставаться, повторю, не хотели, ведь человек два года был капитаном.

    По-прежнему полагаю, что у Тиля огромный потенциал, просто у него такая ситуация, что адаптация для каждого в России протекает по-разному. Леонид Арнольдович Федун поддерживал трансфер, был крепко за, он видел и видит в нeм большой потенциал. Сравнивал его по значимости для «Спартака» с Квинси Промесом, говорил, что способен стать таким же большим активом в будущем», – сказал Цорн.

    • Тиль вскоре должен уйти во «Фрайбург».
    • В текущем сезоне РПЛ Тиль на поле не выходил.
    • Тиль – самый дорогой игрок в истории «Спартака», его купили в прошлом году у АЗ за 16 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6746

      JTherry 29 минут назад

      а может после аренды Тиль еще зажжет? если "большой потенциал" есть...

      2
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      Рейтинг: +41353

      portero 30 минут назад

      посмотрим на Тиля у немцев, вдруг его там прорвет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12848

      silver29 52 минуты назад

      Ну да, ты еще расскажи, кто нашел тедеско рассмотрев в нем "большой потенциал" ((((

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