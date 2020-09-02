Цорн: «Федун был крепко за трансфер Тиля в «Спартак». Он сравнивал Гуса по значимости с Промесом»

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн раскрыл детали трансфера в команду Гуса Тиля. Его купили в прошлом году у АЗ.

«Ни в одной из состоявшихся сделок я не ухудшил условий для «Спартака». Представлял интересы клуба, ни один трансфер не заинтересовал бы меня, если бы он был хуже для клуба. Так что про Тиля — вброс. Любая подобная информация про увеличение стоимости — неправда, потому что я сам активно участвовал в переговорах и старался совершить покупки и продажи на лучших условиях для «Спартака».

И ещe о Гусе. Мы тогда искали перспективную «десятку» под схему Кононова. Нужен был эффективный, габаритный, физически сильный исполнитель. Считаю, что в голландце мы нашли того, кто отвечал всем этим требованиям. На тот момент АЗ не хотел его ни в коем случае продавать, у АЗ лежало предложение на 14 с половиной миллионов из Англии. Но расставаться, повторю, не хотели, ведь человек два года был капитаном.

По-прежнему полагаю, что у Тиля огромный потенциал, просто у него такая ситуация, что адаптация для каждого в России протекает по-разному. Леонид Арнольдович Федун поддерживал трансфер, был крепко за, он видел и видит в нeм большой потенциал. Сравнивал его по значимости для «Спартака» с Квинси Промесом, говорил, что способен стать таким же большим активом в будущем», – сказал Цорн.