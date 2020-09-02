РФС и сборная России поздравили Черчесова с днем рождения

Сегодня, 2 сентября, у главного тренера сборной России Станислава Черчесова день рождения.

С 57-летием специалиста поздравила пресс-служба Российского футбольного союза.

«Коллектив Российского футбольного союза, а также национальная сборная России поздравляют Станислава Саламовича с днем рождения!

Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успешного выступления команды в ближайших турнирах – Лиге наций УЕФА и Чемпионате Европы!» – говорится в публикации на официальном сайте РФС.

Черчесов возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года.

Под его руководством команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.

На групповом этапе континентального первенства россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.