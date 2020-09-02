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    РФС и сборная России поздравили Черчесова с днем рождения

    Сегодня, 2 сентября, у главного тренера сборной России Станислава Черчесова день рождения.

    С 57-летием специалиста поздравила пресс-служба Российского футбольного союза.

    «Коллектив Российского футбольного союза, а также национальная сборная России поздравляют Станислава Саламовича с днем рождения!

    Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успешного выступления команды в ближайших турнирах – Лиге наций УЕФА и Чемпионате Европы!» – говорится в публикации на официальном сайте РФС.

    • Черчесов возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года.
    • Под его руководством команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.
    • На групповом этапе континентального первенства россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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