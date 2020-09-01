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  • Вратарь Заборовский – об ударе молнией: «Три дня лежал в коме. Одно ухо не слышит, волосы были сожжены»

Вратарь Заборовский – об ударе молнией: «Три дня лежал в коме. Одно ухо не слышит, волосы были сожжены»

1 сентября 2020, 07:40
2

Голкипер «Знамени труда» Иван Заборовский сообщил о последствиях удара молнией во время тренировки команды.

«Последнее, что помню – я вышел из дома. Потом отключился и проснулся в больнице. Удара молнией не помню – это вообще пропало.

Мне говорили, что я в карете скорой помощи орал от боли. Но я этого не чувствовал – у меня был шок. Я три дня в коме лежал.

Тренер меня заводил. Я не дышал, у меня сердце остановилось. Он подбежал, сразу начал делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

У меня ухо контужено, одно ухо не слышит. Были сожжены волосы. Молния прошла по животу и через пятку вышла. У меня бутсы с двух сторон просто отломаны были», – рассказал Заборовский.

  • Инцидент произошел 4 июля.
  • Футболист находился в искусственной коме.
  • Клуб «Знамя Труда» выступает в ПФЛ зоне «Запад». По итогам досрочно завершeнного сезона команда финишировала на 11-м месте.

Источник: Ютуб-канал «Как карта ляжет»
Россия. ПФЛ. Группа 2 Знамя Труда
Комментарии (2)
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portero
1598986537
Удачно для него всё завершилось, уже тренируется...
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zigbert
1599071514
Страшная история. Здоровья Ивану.
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