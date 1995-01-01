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    Вратарь Заборовский – об ударе молнией: «Три дня лежал в коме. Одно ухо не слышит, волосы были сожжены»

    Голкипер «Знамени труда» Иван Заборовский сообщил о последствиях удара молнией во время тренировки команды.

    «Последнее, что помню – я вышел из дома. Потом отключился и проснулся в больнице. Удара молнией не помню – это вообще пропало.

    Мне говорили, что я в карете скорой помощи орал от боли. Но я этого не чувствовал – у меня был шок. Я три дня в коме лежал.

    Тренер меня заводил. Я не дышал, у меня сердце остановилось. Он подбежал, сразу начал делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

    У меня ухо контужено, одно ухо не слышит. Были сожжены волосы. Молния прошла по животу и через пятку вышла. У меня бутсы с двух сторон просто отломаны были», – рассказал Заборовский.

    • Инцидент произошел 4 июля.
    • Футболист находился в искусственной коме.
    • Клуб «Знамя Труда» выступает в ПФЛ зоне «Запад». По итогам досрочно завершeнного сезона команда финишировала на 11-м месте.

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    Источник: Ютуб-канал «Как карта ляжет»

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