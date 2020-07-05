Игрок «Знамени Труда», в которого попала молния на тренировке, находится в искусственной коме

Генеральный директор «Знамени Труда» Игорь Майоров рассказал о состоянии вратаря Ивана Заборовского, которого ударило молнией во время тренировки.

«Молния в Ивана ударила на тренировке. Не было дождя или ливня, просто пасмурная погода. Вместе с ним на поле находилась вся команда, телефонов у них, конечно, тоже не было. В этой ситуации оперативно сработал наш тренер и администратор. У Ивана была остановка дыхания, его быстро восстановили, а затем приехала скорая, которая увезла его в больницу.

Пока что Иван находится в искусственной коме, сегодня вечером его должны будут вывести из неe. Пока никого не обнадeживают, как только появляется какая-то информация – говорят», – сказал Майоров.

Во вратаря «Знамени Труда» Заборовского во время тренировки попала молния, игрок в реанимации