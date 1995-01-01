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    Игрок «Знамени Труда», в которого попала молния на тренировке, находится в искусственной коме

    Генеральный директор «Знамени Труда» Игорь Майоров рассказал о состоянии вратаря Ивана Заборовского, которого ударило молнией во время тренировки.

    «Молния в Ивана ударила на тренировке. Не было дождя или ливня, просто пасмурная погода. Вместе с ним на поле находилась вся команда, телефонов у них, конечно, тоже не было. В этой ситуации оперативно сработал наш тренер и администратор. У Ивана была остановка дыхания, его быстро восстановили, а затем приехала скорая, которая увезла его в больницу.

    Пока что Иван находится в искусственной коме, сегодня вечером его должны будут вывести из неe. Пока никого не обнадeживают, как только появляется какая-то информация – говорят», – сказал Майоров.

    Во вратаря «Знамени Труда» Заборовского во время тренировки попала молния, игрок в реанимации

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3075

      playsh 1 час назад

      Давай-давай,парнища,возвращайся на этот свет,рановато тебе ещё уходить.
      Удачи тебе.

      0
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      Рейтинг: +1950

      giluxa1963 2 часа назад

      здоровья

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