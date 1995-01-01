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    Во вратаря «Знамени Труда» Заборовского во время тренировки попала молния, игрок в реанимации

    Во время тренировки клуба ПФЛ «Знамя Труда» во вратаря Ивана Заборовского попала молния. Футболиста пришлось госпитализировать.

    «В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации. Надеемся, что все плохое обойдeт его стороной», – пишет источник.

    • Болельщики на платформе «Знамени Труда» в социальной сети пишут слова поддержки Заборовскому.
    • «Знамя Труда» – старейший клуб России.
    • Команда готовится к старту нового сезона ПФЛ.

    Источник: сообщество «ФК »Знамя Труда« в VK

    Новостная публичная страница, которая пишет обо всем, что так или иначе связано с клубом. Аудитория - более 3,2 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 01:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20

      Vaulakvas 1 час назад

      Здоровья парню и скорейшего выздоровления!

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