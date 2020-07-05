Во вратаря «Знамени Труда» Заборовского во время тренировки попала молния, игрок в реанимации

Во время тренировки клуба ПФЛ «Знамя Труда» во вратаря Ивана Заборовского попала молния. Футболиста пришлось госпитализировать.
«В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации. Надеемся, что все плохое обойдeт его стороной», – пишет источник.
- Болельщики на платформе «Знамени Труда» в социальной сети пишут слова поддержки Заборовскому.
- «Знамя Труда» – старейший клуб России.
- Команда готовится к старту нового сезона ПФЛ.
Источник: сообщество «ФК »Знамя Труда« в VK
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