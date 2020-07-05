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  • Во вратаря «Знамени Труда» Заборовского во время тренировки попала молния, игрок в реанимации

Во вратаря «Знамени Труда» Заборовского во время тренировки попала молния, игрок в реанимации

5 июля 2020, 01:42
8

Во время тренировки клуба ПФЛ «Знамя Труда» во вратаря Ивана Заборовского попала молния. Футболиста пришлось госпитализировать.

«В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации. Надеемся, что все плохое обойдeт его стороной», – пишет источник.

  • Болельщики на платформе «Знамени Труда» в социальной сети пишут слова поддержки Заборовскому.
  • «Знамя Труда» – старейший клуб России.
  • Команда готовится к старту нового сезона ПФЛ.

Источник: сообщество «ФК »Знамя Труда« в VK

Новостная публичная страница, которая пишет обо всем, что так или иначе связано с клубом. Аудитория - более 3,2 тысячи подписчиков.

Россия. ПФЛ. Зона Запад Знамя Труда
Комментарии (8)
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Vaulakvas
1593906747
Здоровья парню и скорейшего выздоровления!
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XEPOMAHT
1593919211
Если бы попало бы в Заболотного, то отрекошетила обратно в небо.
Ответить
vsespartak01
1593930615
скорейшего выздоровления парню!
Ответить
W.Wayt
1593930728
Какая нужда была тренироваться в такую погоду?Парню здоровья.
Ответить
латунный
1593934325
здоровья парню
Ответить
Серёга Краснодарский
1593935824
Здоровья пацану
Ответить
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