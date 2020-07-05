Во вратаря «Знамени Труда» Заборовского во время тренировки попала молния, игрок в реанимации

Во время тренировки клуба ПФЛ «Знамя Труда» во вратаря Ивана Заборовского попала молния. Футболиста пришлось госпитализировать.

«В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации. Надеемся, что все плохое обойдeт его стороной», – пишет источник.