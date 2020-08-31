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  • Жеребьевка 3-го отборочного раунда ЛЧ. «Краснодар» сыграет с победителем пары ПАОК – «Бенфика»

Жеребьевка 3-го отборочного раунда ЛЧ. «Краснодар» сыграет с победителем пары ПАОК – «Бенфика»

31 августа 2020, 13:37
27

УЕФА сообщил о результатах жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В матче ПАОК«Бенфика» определится соперник «Краснодара» в раунде плей-офф.

Путь чемпионов

«Ференцварош» (Венгрия) – «Динамо» Загреб (Хорватия)

«Карабах» (Азербайджан) – «Мольде» (Норвегия)

«Омония» (Кипр) – «Црвена Звезда» (Сербия)

«Митьюлланд» (Дания) – «Янг Бойз» (Швейцария)

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – «Динамо-Брест» (Белоруссия)

Путь представителей лиг

ПАОК (Греция) – «Бенфика» (Португалия)

«Динамо» Киев (Украина) – «АЗ Алкмаар» (Нидерланды)

«Гент» (Бельгия) – «Рапид» Вена (Австрия)

  • В этом сезоне все пары третьего отборочного раунда играют в формате одноматчевых поединков и без зрителей.
  • Матчи пройдут 15 и 16 сентября.
  • Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов, проигравшие попадут в раунд плей-офф или групповой этап Лиги Европы.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов АЗ Алкмаар Динамо-Брест Динамо К АЗ Алкмаар Краснодар ПАОК Бенфика
Комментарии (27)
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Skull_Boy
1598871152
Скорее с Бенфикой, чем с греками и надо чтобы АЗ размазал кастрюлеголовых
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AZ
1598871192
Будем рвать жопу Киеву
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maior-60
1598872437
ПАОК тоже не подарок.
Ответить
portero
1598873014
чего ожидать от быков даже не знаю... главное чтоб все выздоровели ну и удачи!!!
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Nerlinger
1598873214
Выдерут их как Шпротов и те и другие
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Nevsky_RU
1598874218
Ну удачи конечно, но Бенфика если пройдет ПАОК будет явным фаворитом. Плюс для Краснодара что будет 1 матч, всё реально в принципе.
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Рубинище
1598876397
Надо что бы Краснодар пробился в ЛЧ . Если все подлечатся и наберут форму, то без разницы греки или португальцы-должны их обыгрывать. Но группу хочу посильнее Что бы до Галицкого дошло какой тренер нужен и каких легионеров надо приобретать, а молодежь увидела к чему надо стремится. ПСЖ, Ман Сити, Аякс и Краснодар-ну очень интересно было бы посмотреть.
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Boeung777
1598884001
Одна из самых сильных пар досталась Краснодару.
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Cubinec1989
1598888336
Удачи быкам! Им сейчас нужно максимум поддержки болельщиков, а не высказывания типа "тренер гумно, владелец самодур".
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zigbert
1598894111
Обе команды сильные. А что поделаешь ведь это ЛЧ. Удачи Краснодару!
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