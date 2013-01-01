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    Жеребьевка 3-го отборочного раунда ЛЧ. «Краснодар» сыграет с победителем пары ПАОК – «Бенфика»

    УЕФА сообщил о результатах жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В матче ПАОК«Бенфика» определится соперник «Краснодара» в раунде плей-офф.

    Путь чемпионов

    «Ференцварош» (Венгрия) – «Динамо» Загреб (Хорватия)

    «Карабах» (Азербайджан) – «Мольде» (Норвегия)

    «Омония» (Кипр) – «Црвена Звезда» (Сербия)

    «Митьюлланд» (Дания) – «Янг Бойз» (Швейцария)

    «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – «Динамо-Брест» (Белоруссия)

    Путь представителей лиг

    ПАОК (Греция) – «Бенфика» (Португалия)

    «Динамо» Киев (Украина) – «АЗ Алкмаар» (Нидерланды)

    «Гент» (Бельгия) – «Рапид» Вена (Австрия)

    • В этом сезоне все пары третьего отборочного раунда играют в формате одноматчевых поединков и без зрителей.
    • Матчи пройдут 15 и 16 сентября.
    • Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов, проигравшие попадут в раунд плей-офф или групповой этап Лиги Европы.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии24
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      Рейтинг: +4493

      Рубинище 1 час назад

      Надо что бы Краснодар пробился в ЛЧ . Если все подлечатся и наберут форму, то без разницы греки или португальцы-должны их обыгрывать. Но группу хочу посильнее Что бы до Галицкого дошло какой тренер нужен и каких легионеров надо приобретать, а молодежь увидела к чему надо стремится. ПСЖ, Ман Сити, Аякс и Краснодар-ну очень интересно было бы посмотреть.

      2
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      Рейтинг: +1073

      Nevsky_RU 2 часа назад

      Ну удачи конечно, но Бенфика если пройдет ПАОК будет явным фаворитом. Плюс для Краснодара что будет 1 матч, всё реально в принципе.

      2
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      Рейтинг: +154

      Ужас Бората > Nevsky_RU 1 час назад

      В плей-офф ЛЧ 2 матча: дома и в гостях.

      3
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      Рейтинг: +1959

      Nerlinger 2 часа назад

      Выдерут их как Шпротов и те и другие

      2
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      Рейтинг: +1244

      Retiremen_VMF > Nerlinger 2 часа назад

      Это будет лучшее, что могло бы быть. Так в ЛЧ играть как они себе позволяют в чемпионате.... Сразу вылететь и не позорится. С этими командами можно постараться проиграть с разницей не больше 3-х мячей.

      0
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      Рейтинг: +4493

      Рубинище > Retiremen_VMF 1 час назад

      Сразу не вылетят конечно, зато информации к размышлению будет достаточно у всех. Понятно, что с топами без шансов , но до Галицкого хоть дойдет озарение. А то обыграт Лудогорец с ЧФРом каким нить и Галицкий снова надумает что все ок-правильно двигается

      0
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      Рейтинг: +41292

      portero 2 часа назад

      чего ожидать от быков даже не знаю... главное чтоб все выздоровели ну и удачи!!!

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      Рейтинг: +4490

      maior-60 2 часа назад

      ПАОК тоже не подарок.

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      Рейтинг: +1698

      AZ 3 часа назад

      Будем рвать жопу Киеву

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      Рейтинг: +10885

      KLIM777 > AZ 3 часа назад

      главное чтобы крыша на стадионе не отпала

      0
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      Рейтинг: +1698

      AZ > KLIM777 3 часа назад

      Ты думаешь в Киеве есть такая проблема?

      0
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      Рейтинг: +10885

      KLIM777 > AZ 2 часа назад

      я про стадион АЗ))

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      Рейтинг: +837

      GreyDM > AZ 2 часа назад

      Киев и есть сплошная проблема, а крыша, так она давно у всех там отпала,а если серьёзно, то АЗ не просто придётся, румын умеет подвести команду к отдельно взятому кубковому матчу..

      1
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      Рейтинг: +1698

      AZ > KLIM777 2 часа назад

      Я видел тонкий юмор, но игра то будет не в Алкмааре (кстати в матче с Викторией не отпала) а в Киеве... Так что не беспокойся, все в порядке будет

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      Рейтинг: +1698

      AZ > GreyDM 2 часа назад

      Шансы равные... Определенно... Игра обещает быть интересной! Слава Богу, не Бенфика

      0
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      Рейтинг: +10885

      KLIM777 > AZ 2 часа назад

      Аааа...совсем забыл, что по одному матчу же играют.

      Шансы равные да. Мне кажется Киев будет фаворитом, хоть и небольшим. Игра у команды есть.

      0
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      Рейтинг: +1698

      AZ > KLIM777 2 часа назад

      Согласен.. Но это все же Лига Чемпионов. А не Лига Европы) Чем сильнее соперник - тем интереснее игра... Все равно, верю в своих ребят... Если не будут ерундой заниматься как в первом тайме с Викторией, то есть все шансы пройти Киев

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      Рейтинг: +3863

      sochi-2013 3 часа назад

      Если Ари наберет форму, то ДОЛЖНЫ пройти любую.
      Я ТАК ДУМАЮ!

      1
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      Рейтинг: +10885

      KLIM777 > sochi-2013 3 часа назад

      с такой тухлой защитой и супер-ударами петрова на 2 ярус несомненно

      2
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      Рейтинг: +140

      kan85 > sochi-2013 2 часа назад

      Ну да, конечно)
      Ари прям в одиночку тащить будет

      0
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      Рейтинг: +9511

      Skull_Boy 3 часа назад

      Скорее с Бенфикой, чем с греками и надо чтобы АЗ размазал кастрюлеголовых

      2
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      Рейтинг: +837

      GreyDM > Skull_Boy 2 часа назад

      кастрюлеголовые)))))))))))))+++

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      Рейтинг: +1388

      acor94 3 часа назад

      А почему Краснодар выходит именно на Бенфику? Есть же ещё 4 команды (исключаем Динамо)

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      Рейтинг: +9511

      Skull_Boy > acor94 3 часа назад

      Е_6анутые правила чемпионов в ЛЧ и ЛЕ, и отдача их мест другим командам в чемпионате, которые не пробились в квалификацию по итогам турнира, раньше было гораздо проще

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