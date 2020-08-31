Жеребьевка 3-го отборочного раунда ЛЧ. «Краснодар» сыграет с победителем пары ПАОК – «Бенфика»

УЕФА сообщил о результатах жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В матче ПАОК — «Бенфика» определится соперник «Краснодара» в раунде плей-офф.
Путь чемпионов
«Ференцварош» (Венгрия) – «Динамо» Загреб (Хорватия)
«Карабах» (Азербайджан) – «Мольде» (Норвегия)
«Омония» (Кипр) – «Црвена Звезда» (Сербия)
«Митьюлланд» (Дания) – «Янг Бойз» (Швейцария)
«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – «Динамо-Брест» (Белоруссия)
Путь представителей лиг
ПАОК (Греция) – «Бенфика» (Португалия)
«Динамо» Киев (Украина) – «АЗ Алкмаар» (Нидерланды)
«Гент» (Бельгия) – «Рапид» Вена (Австрия)
- В этом сезоне все пары третьего отборочного раунда играют в формате одноматчевых поединков и без зрителей.
- Матчи пройдут 15 и 16 сентября.
- Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов, проигравшие попадут в раунд плей-офф или групповой этап Лиги Европы.
Источник: сайт УЕФА