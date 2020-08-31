Жеребьевка 3-го отборочного раунда ЛЧ. «Краснодар» сыграет с победителем пары ПАОК – «Бенфика»

УЕФА сообщил о результатах жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В матче ПАОК — «Бенфика» определится соперник «Краснодара» в раунде плей-офф.

Путь чемпионов

«Ференцварош» (Венгрия) – «Динамо» Загреб (Хорватия)

«Карабах» (Азербайджан) – «Мольде» (Норвегия)

«Омония» (Кипр) – «Црвена Звезда» (Сербия)

«Митьюлланд» (Дания) – «Янг Бойз» (Швейцария)

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – «Динамо-Брест» (Белоруссия)

Путь представителей лиг

ПАОК (Греция) – «Бенфика» (Португалия)

«Динамо» Киев (Украина) – «АЗ Алкмаар» (Нидерланды)

«Гент» (Бельгия) – «Рапид» Вена (Австрия)