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  • Игнашевич – фанатам «Торпедо»: «С себя ответственности не снимаю. Бывает, я ошибаюсь, но ошибаются и Гвардиола с Моуринью»

Игнашевич – фанатам «Торпедо»: «С себя ответственности не снимаю. Бывает, я ошибаюсь, но ошибаются и Гвардиола с Моуринью»

27 августа 2020, 22:43
4

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич обратился к болельщикам после вылета команды из Кубка России от «Шинника» (1:2).

«Почему на последних секундах при угловом защитник и вратарь не пошли в чужую штрафную? Не мог до них докричаться, да и у них, наверное, уже не было сил туда идти. Пришли бы – была бы авантюра. Могли пропустить в контратаке. А могли бы и забить.

Нам надо улучшить игру в атаке, забиваем мало. Есть проблема роста. Только три футболиста, игравшие в прошлом году, выходят в стартовом составе. «Торпедо» – клуб с большой историей и амбициями, и результат нужен здесь и сейчас.

С себя ответственности не снимаю. Бывает, ошибаюсь, но ошибаются и Гвардиола, и Моуринью. Придет вместо меня Талалаев, Бородюк, Черчесов, Гончаренко, еще кто-то, и тоже будет ошибаться», – сказал Игнашевич.

  • Игнашевич возглавляет «Торпедо» с прошлого лета.
  • В новом сезоне ФНЛ столичная команда набрала шесть очков в пяти турах и занимает 15-е место в турнирной таблице.
  • Владелец клуба Роман Авдеев пообещал не менять тренера до конца сезона.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Торпедо Игнашевич Сергей
Комментарии (4)
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baslimzzz
1598598938
Пока не ошибается только Флик)))))))
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SinyaaPyll
1598601297
- Серёга, иди сюда, *****! Что за мотивация?! - Мотивация была плохая? Создали 15 моментов! - Сергей Николаевич, один вопрос: почему играют у нас в команде Рязанцев и Лебеденко? - Лебеденко сегодня лучшим был! - У нас импотенты в команде! - *****, не едут к нам! Зиньковский к нам не поедет! И что, Наилсон, *****? Им так же загрузил "Велес" четвёрку, *****, и чего? "Велес" сраный четвёрку им загрузил, *****, с Наилсоном, *****... и с Чочиевым, *****! - Серёга, я знаю, что такое предсезонка... - А кого? - ...но, *****, пятка болит у ********, *****, как это можно, *****?! - Согласен полностью! - Серёга, удачи! Серёга, верим!
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ЗаЖиМ61
1598612979
артист музкомедии из Алапаевска: Каррерас и Доминго тоже ошибались!!
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