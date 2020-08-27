«Торпедо» не уволит Игнашевича до конца сезона

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что главный тренер команды Сергей Игнашевич не покинет свой пост до завершения сезона-2020/21.
«У нас забег длинный, его итоги будем подводить в конце сезона. До конца сезона Игнашевич будет главным тренером и будет работать», – сказал Авдеев.
- Игнашевич возглавляет «Торпедо» с прошлого лета.
- В новом сезоне ФНЛ столичная команда набрала шесть очков в пяти турах и занимает 15-е место в турнирной таблице.
- Из Кубка России москвичи уже вылетели, проиграв в 1/64 финала турнира «Шиннику» (1:2).
Источник: «Р-Спорт»