«Торпедо» не уволит Игнашевича до конца сезона

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что главный тренер команды Сергей Игнашевич не покинет свой пост до завершения сезона-2020/21.

«У нас забег длинный, его итоги будем подводить в конце сезона. До конца сезона Игнашевич будет главным тренером и будет работать», – сказал Авдеев.