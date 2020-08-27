«Динамо» обратилось в РФС по поводу удаления Скопинцева в игре с «Зенитом»

«Динамо» попросило КДК РФС разобрать эпизод с удалением полузащитника Дмитрия Скопинцева в игре против «Зенита», сообщил начальник команды москвичей Александр Удальцов.

«Сегодня днeм мы обратились в КДК и экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку эпизоду с удалением Дмитрия Скопинцева во вчерашнем матче с «Зенитом». Мы считаем, что первоначально вынесенное до вмешательства VAR решение в виде желтой карточки – абсолютно верное.

Прежде всего важно, что Скопинцев в данном эпизоде не использовал чрезмерную силу, не шел в подкат издалека и не имел фазы прыжка. Контакт с Ригони был в районе бутсы, и не нанес большого вреда его здоровью. Более того, Ригони сразу же встал и принял извинения нашего футболиста.

Данный эпизод крайне схож с эпизодом с фолом Магомеда Оздоева в игре со «Спартаком». Тогда экспертная комиссия признала желтую карточку верным решением. Надеемся, что комиссия оперативно рассмотрит наше обращение и Дмитрий сможет принять участие в ближайшем матче с «Уфой», – сказал Удальцов.