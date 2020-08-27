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  • «Динамо» обратилось в РФС по поводу удаления Скопинцева в игре с «Зенитом»

«Динамо» обратилось в РФС по поводу удаления Скопинцева в игре с «Зенитом»

27 августа 2020, 16:14
10

«Динамо» попросило КДК РФС разобрать эпизод с удалением полузащитника Дмитрия Скопинцева в игре против «Зенита», сообщил начальник команды москвичей Александр Удальцов.

«Сегодня днeм мы обратились в КДК и экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку эпизоду с удалением Дмитрия Скопинцева во вчерашнем матче с «Зенитом». Мы считаем, что первоначально вынесенное до вмешательства VAR решение в виде желтой карточки – абсолютно верное.

Прежде всего важно, что Скопинцев в данном эпизоде не использовал чрезмерную силу, не шел в подкат издалека и не имел фазы прыжка. Контакт с Ригони был в районе бутсы, и не нанес большого вреда его здоровью. Более того, Ригони сразу же встал и принял извинения нашего футболиста.

Данный эпизод крайне схож с эпизодом с фолом Магомеда Оздоева в игре со «Спартаком». Тогда экспертная комиссия признала желтую карточку верным решением. Надеемся, что комиссия оперативно рассмотрит наше обращение и Дмитрий сможет принять участие в ближайшем матче с «Уфой», – сказал Удальцов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Скопинцев Дмитрий
Комментарии (10)
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vladimir-7
1598534888
Да, как такого умышленного удара в ногу не было, была игра в мяч, который успел Ригони отбить и произошло касание ноги Скопинцева с ногой (в бутсу) Ригони.
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starche
1598540568
Плаксивая у нас милиция. Рановато зазнаются.По игре - их место за десяткой.
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Oldtrafford83
1598542206
Ну если объективно,то красная там скорее была чем нет, понятно что не умышленно,но мог реально серьёзную травму нанести.
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FanatSerj
1598547281
В этом матче вообще все красные карточки были не по делу, в случае с Зенитом второй желтой не было, судья только накалил ситуацию и чуть до драк не дошло, лучше бы дал командам самим на поле разобраться, футбольными методами.
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semm
1598547882
Время жалобщиков и стукачей сейчас у нас и ещё фрики инстаграмные есть
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portero
1598553470
Динамо активно включилось в работу с судьями... Вообще удивительно что там ногу не сломал???
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Ганнибал Лектор
1598603314
Удаления не было, арбитр просто слабый, он правил не знает. Поэтому и ошибался в обе стороны.
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