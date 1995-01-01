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    «Динамо» обратилось в РФС по поводу удаления Скопинцева в игре с «Зенитом»

    «Динамо» попросило КДК РФС разобрать эпизод с удалением полузащитника Дмитрия Скопинцева в игре против «Зенита», сообщил начальник команды москвичей Александр Удальцов.

    «Сегодня днeм мы обратились в КДК и экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку эпизоду с удалением Дмитрия Скопинцева во вчерашнем матче с «Зенитом». Мы считаем, что первоначально вынесенное до вмешательства VAR решение в виде желтой карточки – абсолютно верное.

    Прежде всего важно, что Скопинцев в данном эпизоде не использовал чрезмерную силу, не шел в подкат издалека и не имел фазы прыжка. Контакт с Ригони был в районе бутсы, и не нанес большого вреда его здоровью. Более того, Ригони сразу же встал и принял извинения нашего футболиста.

    Данный эпизод крайне схож с эпизодом с фолом Магомеда Оздоева в игре со «Спартаком». Тогда экспертная комиссия признала желтую карточку верным решением. Надеемся, что комиссия оперативно рассмотрит наше обращение и Дмитрий сможет принять участие в ближайшем матче с «Уфой», – сказал Удальцов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12539

      vladimir-7 56 минут назад

      Да, как такого умышленного удара в ногу не было, была игра в мяч,
      который успел Ригони отбить и произошло касание ноги Скопинцева
      с ногой (в бутсу) Ригони.

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      Рейтинг: +2064

      Genz 1 час назад

      Какой же п.и.д.а.р Скопинцев.
      Весь матч провел с ошибками. Низкий Процент точных передач. Играл грубо весь матч п.и.д
      А.р.ас.
      Ловрена ногу мог оторвать.

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