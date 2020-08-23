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    Точилин – о Попове: «Да, в «Сочи» есть Нобоа, но нам нужен был исполнитель такого же плана»

    Руководитель селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин прокомментировал переход полузащитника «Ростова» Ивелина Попова в сочинский клуб.

    «Мы однозначно рассчитываем, что для нас это действительно будет усиление. Это точечное приобретение, потому что нам не хватало игрока именно в опорную зону и именно креативного. Да, у нас есть Нобоа, но нужен был исполнитель такого же плана.

    Тяжело говорить, насколько уход Полоза – потеря. Потому что он не показывал здесь того уровня, которого все от него ждали. Видимо, он себя не совсем комфортно чувствовал, не совсем его командой оказался «Сочи», поэтому для всех был выгоден подобный равноценный обмен. «Ростов» его хотел видеть у себя, будем надеяться, что он им принесет много пользы», – сказал Точилин.

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    Источник: «Р-Спорт»

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