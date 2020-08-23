«Ростов» обменял Попова на Полоза

«Ростов» и «Сочи» совершили обмен. В Краснодарской край отправился Ивелин Попов, в обратном направлении – Дмитрий Полоз.

«Ивелин Попов изъявил желание продолжить карьеру в другом клубе. Мы с ФК «Сочи» совершили хорошую сделку. Мы давно хотели, чтобы Полоз вернулся в Ростов. Летом 2019 года не получилось, сейчас Дмитрий возвращается на полноценный контракт.

Я уверен, что у Димы все получится, и он принесeт много пользы для нашей команды. Это тот игрок, который нам был очень нужен», – прокомментировал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.