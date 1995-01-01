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    «Ростов» обменял Попова на Полоза

    «Ростов» и «Сочи» совершили обмен. В Краснодарской край отправился Ивелин Попов, в обратном направлении – Дмитрий Полоз.

    «Ивелин Попов изъявил желание продолжить карьеру в другом клубе. Мы с ФК «Сочи» совершили хорошую сделку. Мы давно хотели, чтобы Полоз вернулся в Ростов. Летом 2019 года не получилось, сейчас Дмитрий возвращается на полноценный контракт.

    Я уверен, что у Димы все получится, и он принесeт много пользы для нашей команды. Это тот игрок, который нам был очень нужен», – прокомментировал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

    • Полоз уже выступал за «Ростов» с 2012 по 2017 год.
    • Рыночная стоимость россиянина – 1,8 миллиона евро, болгарина – 2 миллиона.
    • «Сочи» идет в РПЛ вторым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3988

      BarStep 59 минут назад

      Больше соглашусь, чем нет. Д. Полоз - игрок одной команды.. и эта команда для него именно Ростов, удачи парню.. Думаю он опять обретёт себя..

      3
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      Рейтинг: +886

      Январь 59 2 часа назад

      Южане сделали рокеровку. Во времена Бердыева в Ростове Полоз совсем не плохо смотрелся. Дай Бог ему вернуть былой уровень. Попов особо хорош был в Кубани , но это было давно. Не думаю что в Сочи его посадят на лавку. Удачи ребятам в дальнейшей карьере.

      2
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      Рейтинг: +7848

      paracetamol 2 часа назад

      У Валеры крыша едет от поражений!

      0
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      Рейтинг: +699

      nominum 2 часа назад

      Попов не особо убедительный полузащитник. Возраст уже сказывается. Полоз тоже не фонтан. Ему нужен партнёр, с кем он будет понимать друг друга с полуслова. С Азмуном в Бердыевском Ростове они были грозною силой. А в Сочи Полоз никакой был. Посмотрим как он за Ростов будет играть.

      3
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      Рейтинг: +7848

      paracetamol > nominum 2 часа назад

      Да, играет по настроению.

      0
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      Рейтинг: +2167

      vsespartak01 > nominum 41 минуту назад

      ну полоз лучше попова и помоложе!

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      Рейтинг: +3746

      KPCCSPB 2 часа назад

      Ахахаха, Карпуша одобрил это г в команде?

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      Рейтинг: +699

      nominum 2 часа назад

      Член на член менять- только время терять.

      2
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      Рейтинг: +11174

      Garrincha58 > nominum 55 минут назад

      члены разные бывают иногда их надо менять вот Барса поменяла Сетьена на Кумана,как думаешь тоже время теряют?

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      Рейтинг: +5624

      GoLenaStop 2 часа назад

      пипец, Ростсельмаш - непобедим...

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