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«Ростов» обменял Попова на Полоза

23 августа 2020, 10:15
16

«Ростов» и «Сочи» совершили обмен. В Краснодарской край отправился Ивелин Попов, в обратном направлении – Дмитрий Полоз.

«Ивелин Попов изъявил желание продолжить карьеру в другом клубе. Мы с ФК «Сочи» совершили хорошую сделку. Мы давно хотели, чтобы Полоз вернулся в Ростов. Летом 2019 года не получилось, сейчас Дмитрий возвращается на полноценный контракт.

Я уверен, что у Димы все получится, и он принесeт много пользы для нашей команды. Это тот игрок, который нам был очень нужен», – прокомментировал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

  • Полоз уже выступал за «Ростов» с 2012 по 2017 год.
  • Рыночная стоимость россиянина – 1,8 миллиона евро, болгарина – 2 миллиона.
  • «Сочи» идет в РПЛ вторым.

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Полоз Дмитрий Попов Ивелин
Комментарии (16)
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GoLenaStop
1598168051
пипец, Ростсельмаш - непобедим...
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nominum
1598168313
Член на член менять- только время терять.
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nominum
1598168630
Попов не особо убедительный полузащитник. Возраст уже сказывается. Полоз тоже не фонтан. Ему нужен партнёр, с кем он будет понимать друг друга с полуслова. С Азмуном в Бердыевском Ростове они были грозною силой. А в Сочи Полоз никакой был. Посмотрим как он за Ростов будет играть.
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paracetamol
1598168655
У Валеры крыша едет от поражений!
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Январь 59
1598169311
Южане сделали рокеровку. Во времена Бердыева в Ростове Полоз совсем не плохо смотрелся. Дай Бог ему вернуть былой уровень. Попов особо хорош был в Кубани , но это было давно. Не думаю что в Сочи его посадят на лавку. Удачи ребятам в дальнейшей карьере.
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BarStep
1598173134
Больше соглашусь, чем нет. Д. Полоз - игрок одной команды.. и эта команда для него именно Ростов, удачи парню.. Думаю он опять обретёт себя..
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моэм
1598177808
За три тура всего один гол...Ростову кровь из носа нужен был нап …. Элдор слишком часто стал смотреть на запад , где о большому счёту ему не светит …. и потому плохо стал видеть ворота...приход Полоза создаст полезную конкуренцию и пойдут голы...всё это для Ростова плюс в игровом плане...но Ростов выгадал и в материальном плане : Полоз на 4 года моложе и имеет наш паспорт.
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portero
1598182322
Если Карпин поставит Полоза на правильный путь , будет результат.
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Синитсосит
1598183278
чмошник идёт домой, вот так надо было написать, для меня он шкура продажная, уйти за бабками в зинид, пополировать лавочку и уйти в сочи и радоваться голам играя с малолетками родного клуба, а сейчас что, домой? твой дом помойка
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zigbert
1598282852
Ростов сделал правильный выбор. Да и Полозу в родной команде будет уютнее.
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