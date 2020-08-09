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  • Семин – о видео с пьяным Магкеевым: «При мне таких ситуаций не было»

Семин – о видео с пьяным Магкеевым: «При мне таких ситуаций не было»

9 августа 2020, 18:20
7

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на информацию о вечеринке с участием нескольких футболистов команды.

«Видео с Магкеевым? Мне сложно комментировать, я не видел видео. При мне таких ситуаций я не видел с Магкеевым», – сказал Семин.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Магкеев Станислав Семин Юрий
Комментарии (7)
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выхухоль
1596986305
не баба а ходячая катастрофа... ну на кой пацана спалила... да чтобы о себе напомнить... ****, подлая ****
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Ганнибал Лектор
1596988208
Ну все понятно, к Лиге чемпионов ребята готовятся) Трепещи, Европа
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srg38
1596989600
Он мне по игре, мягко говоря, не нравится А теперь у меня прямо жёпа горит капитально с него
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vmonomah17
1596992611
Кокоша с мамаем за соседним столом сидели))
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Паровоз 88
1596998265
Показательно - выгнать его!!!
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моэм
1597002794
Не знаю что и сказать...молодой парень , только что заключил новый контракт и видимо решил отметить хотя бы символически...а тут такая герла подвернулась...и кто бы устоял???...надо простить ... а выговор влепить старшим : Игнатьеву и Миранчуку втянувшим его в этот блудняк…но бабец конечно... дом стоит а крыша едет.
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