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    Семин – о видео с пьяным Магкеевым: «При мне таких ситуаций не было»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на информацию о вечеринке с участием нескольких футболистов команды.

    «Видео с Магкеевым? Мне сложно комментировать, я не видел видео. При мне таких ситуаций я не видел с Магкеевым», – сказал Семин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2027

      Ганнибал Лектор 19 минут назад

      Ну все понятно, к Лиге чемпионов ребята готовятся) Трепещи, Европа

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5387

      Борат 39 минут назад

      Нажрался как спартач ! Стыдно !
      Гыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1628

      Питерский князь 41 минуту назад

      В фамилии допустили ошибку, "Г", поменять местами с "К".
      =)))
      Из Зенита, одного алкаша прогнали - Иудова!
      =)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +26

      выхухоль 50 минут назад

      не баба а ходячая катастрофа... ну на кой пацана спалила... да чтобы о себе напомнить... ****, подлая ****

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