Семин – о видео с пьяным Магкеевым: «При мне таких ситуаций не было»

Ну все понятно, к Лиге чемпионов ребята готовятся) Трепещи, Европа
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на информацию о вечеринке с участием нескольких футболистов команды.
- Игроки посетили вечеринку в честь дня рождения девушки Владислава Игнатьева.
- В соцсетях выложили видео, на которой были замечены один из братьев Миранчуков, Игнатьев и Станислав Магкеев. Последнего засняли пьяным, в компании с бывшей женой Александра Кержакова Миланой Тюльпановой.
- «Локо» сегодня продлил контракт с Магкеевым.
«Видео с Магкеевым? Мне сложно комментировать, я не видел видео. При мне таких ситуаций я не видел с Магкеевым», – сказал Семин.
Современные проблемы требуют современных решений.Станислав Магкеев из «Локомотива» по-особенному готовится к выездному матчу с «Рубином». Казань, берегись. pic.twitter.com/f4pRNMYfku— Рейтинг Букмекеров (@bookierating) August 9, 2020