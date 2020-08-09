Семин – о видео с пьяным Магкеевым: «При мне таких ситуаций не было»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на информацию о вечеринке с участием нескольких футболистов команды.
- Игроки посетили вечеринку в честь дня рождения девушки Владислава Игнатьева.
- В соцсетях выложили видео, на которой были замечены один из братьев Миранчуков, Игнатьев и Станислав Магкеев. Последнего засняли пьяным, в компании с бывшей женой Александра Кержакова Миланой Тюльпановой.
- «Локо» сегодня продлил контракт с Магкеевым.
«Видео с Магкеевым? Мне сложно комментировать, я не видел видео. При мне таких ситуаций я не видел с Магкеевым», – сказал Семин.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Sport24