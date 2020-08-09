Семин – о видео с пьяным Магкеевым: «При мне таких ситуаций не было»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на информацию о вечеринке с участием нескольких футболистов команды.

Игроки посетили вечеринку в честь дня рождения девушки Владислава Игнатьева .

. В соцсетях выложили видео, на которой были замечены один из братьев Миранчуков , Игнатьев и Станислав Магкеев . Последнего засняли пьяным, в компании с бывшей женой Александра Кержакова Миланой Тюльпановой .

, Игнатьев и . Последнего засняли пьяным, в компании с бывшей женой . «Локо» сегодня продлил контракт с Магкеевым.

«Видео с Магкеевым? Мне сложно комментировать, я не видел видео. При мне таких ситуаций я не видел с Магкеевым», – сказал Семин.