«Локомотив» продлил контракт с Магкеевым до 2024 года

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«Локомотив» объявил о продлении контракта с защитником Станиславом Магкеевым.
Новый контракт – до 2024 года.
- Магкеев – воспитанник «Локо».
- В сезоне-2019/20 он провел десять матчей.
«Я стал игроком «Локомотива» в 15 лет. За эти годы накопилось много памятных моментов – дебют в молодежной команде, переход в @fckazanka, первая тренировка с основой, Кубок, Суперкубок, матчи Лиги чемпионов. Надеюсь, впереди у нас еще много побед»https://t.co/gjWqIqCf6F— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 9, 2020