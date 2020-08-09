«Локомотив» продлил контракт с Магкеевым до 2024 года

«Локомотив» объявил о продлении контракта с защитником Станиславом Магкеевым.

Новый контракт – до 2024 года.

«Я стал игроком «Локомотива» в 15 лет. За эти годы накопилось много памятных моментов – дебют в молодежной команде, переход в @fckazanka, первая тренировка с основой, Кубок, Суперкубок, матчи Лиги чемпионов. Надеюсь, впереди у нас еще много побед»https://t.co/gjWqIqCf6F