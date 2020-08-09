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    «Локомотив» продлил контракт с Магкеевым до 2024 года

    «Локомотив» объявил о продлении контракта с защитником Станиславом Магкеевым.

    Новый контракт – до 2024 года.

    • Магкеев – воспитанник «Локо».
    • В сезоне-2019/20 он провел десять матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Локомотива»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2061

      Ubuntu 1 час назад

      Выложите видео на котором он отмечает этот контракт

      0
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      Рейтинг: +15

      Джордж Ив > Ubuntu 40 минут назад

      14 секунд перевернут этот мир ?

      0
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