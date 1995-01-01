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    Семак – о дебюте Ловрена: «Смотрелся очень хорошо, показал высокий уровень»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют защитника Деяна Ловрена в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (2:1). Хорвата купили у «Ливерпуля».

    «Ловрен смотрелся очень хорошо, не так просто начинать играть в новом клубе. Показал свой высокий уровень.

    Тяжелая игра, были какие-то помарки, но что касается желания и характера, все проявили себя хорошо. Если в финале кубка мы обязаны были выигрывать и это давило, то сегодня соперник был принципиальным, и с точки зрения желаний и эмоций была хорошая игра. Концовка была действительно нервной, мы проявили самоотдачу и добились победы», – сказал Семак.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 00:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5537

      alp 8 минут назад

      Судя по последним заменам, Богданычу сказали слить суперкубок... он сделал все, что мог, но.... даже ослабленный Зенит не сумел проиграть...

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