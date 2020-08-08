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  • Семак – о дебюте Ловрена: «Смотрелся очень хорошо, показал высокий уровень»

Семак – о дебюте Ловрена: «Смотрелся очень хорошо, показал высокий уровень»

8 августа 2020, 00:11
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют защитника Деяна Ловрена в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (2:1). Хорвата купили у «Ливерпуля».

«Ловрен смотрелся очень хорошо, не так просто начинать играть в новом клубе. Показал свой высокий уровень.

Тяжелая игра, были какие-то помарки, но что касается желания и характера, все проявили себя хорошо. Если в финале кубка мы обязаны были выигрывать и это давило, то сегодня соперник был принципиальным, и с точки зрения желаний и эмоций была хорошая игра. Концовка была действительно нервной, мы проявили самоотдачу и добились победы», – сказал Семак.

  • «Зенит» впервые в истории сделал требл.
  • Ловрен брал Лигу чемпионов.
  • В первом туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Ротором».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Ловрен Деян Семак Сергей
Комментарии (3)
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alp
1596835657
Судя по последним заменам, Богданычу сказали слить суперкубок... он сделал все, что мог, но.... даже ослабленный Зенит не сумел проиграть...
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paracetamol
1596866765
Неплохо Ловрен смотрелся, но с кем играли-то? Вот будут матчи с Ротором, Тамбовом, Уфой - вот там и проверим. А эти - на корм аутсайдерам ЛЧ!
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