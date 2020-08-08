Семак – о дебюте Ловрена: «Смотрелся очень хорошо, показал высокий уровень»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют защитника Деяна Ловрена в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (2:1). Хорвата купили у «Ливерпуля».

«Ловрен смотрелся очень хорошо, не так просто начинать играть в новом клубе. Показал свой высокий уровень.

Тяжелая игра, были какие-то помарки, но что касается желания и характера, все проявили себя хорошо. Если в финале кубка мы обязаны были выигрывать и это давило, то сегодня соперник был принципиальным, и с точки зрения желаний и эмоций была хорошая игра. Концовка была действительно нервной, мы проявили самоотдачу и добились победы», – сказал Семак.