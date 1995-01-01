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    Идову – об игре против Месси: «Он волшебник»

    Защитник «Локомотива» Брайан Идову рассказал о впечатлениях от игры против Лионеля Месси. Они встречались в составах сборных.

    «Волшебник. Мы его вроде держали под контролем. Какой-то усыпляющий момент, спокойная атака. Момент, Хавьер Маскерано делает длинную передачу, Месси убегает, забивает гол. В одну секунду взорвался и сделал свое дело», – сказал Идову на ютуб-канале «Okko Спорт».

    • Нигериец был в заявке сборной на чемпионате мира-2018.
    • Идову родился в Санкт-Петербурге.
    • Месси шесть раз брал «Золотой мяч».

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    Источник: Бомбардир.ру

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