Идову – об игре против Месси: «Он волшебник»

Защитник «Локомотива» Брайан Идову рассказал о впечатлениях от игры против Лионеля Месси. Они встречались в составах сборных.

«Волшебник. Мы его вроде держали под контролем. Какой-то усыпляющий момент, спокойная атака. Момент, Хавьер Маскерано делает длинную передачу, Месси убегает, забивает гол. В одну секунду взорвался и сделал свое дело», – сказал Идову на ютуб-канале «Okko Спорт».