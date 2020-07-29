Идову – об игре против Месси: «Он волшебник»

Защитник «Локомотива» Брайан Идову рассказал о впечатлениях от игры против Лионеля Месси. Они встречались в составах сборных.
«Волшебник. Мы его вроде держали под контролем. Какой-то усыпляющий момент, спокойная атака. Момент, Хавьер Маскерано делает длинную передачу, Месси убегает, забивает гол. В одну секунду взорвался и сделал свое дело», – сказал Идову на ютуб-канале «Okko Спорт».
- Нигериец был в заявке сборной на чемпионате мира-2018.
- Идову родился в Санкт-Петербурге.
- Месси шесть раз брал «Золотой мяч».
Источник: Бомбардир.ру