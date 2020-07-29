«Локомотив» готов платить Крицюку 600 тысяч в год

«Локомотив» хочет предложить контракт экс-голкиперу «Краснодара» Станиславу Крицюку, пишет «Рейтинг Букмекеров».

Москвичи готовы платить игроку 600 тысяч евро в год.

Крицюк покинул «Краснодар» несколько недель назад. Главный тренер южан Мурад Мусаев сообщал, что у вратаря есть проблемы со здоровьем.

В минувшем сезоне Крицюк провел за «Краснодар» шесть матчей, пропустив семь голов.