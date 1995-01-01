Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    «Локомотив» готов платить Крицюку 600 тысяч в год

    «Локомотив» хочет предложить контракт экс-голкиперу «Краснодара» Станиславу Крицюку, пишет «Рейтинг Букмекеров».

    Москвичи готовы платить игроку 600 тысяч евро в год.

    Крицюк покинул «Краснодар» несколько недель назад. Главный тренер южан Мурад Мусаев сообщал, что у вратаря есть проблемы со здоровьем.

    В минувшем сезоне Крицюк провел за «Краснодар» шесть матчей, пропустив семь голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:07
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6861

      paracetamol 33 минуты назад

      Дешево ценят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2007

      giluxa1963 40 минут назад

      Гильерме чемодан -вокзал только будет ли это хорошо для Локо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      PAREVG. 46 минут назад

      Вот грызун придурок, Медведева в Казанку переводит, а возможно больного Крицюка хочет подписать.
      Угробит он Локо, совсем угробит.
      Похоже мы еще смородину добрым словом вспоминать будем, после его решений.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78177
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru