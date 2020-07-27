«Матч ТВ»: «Торпедо» подписало игрока «Иртыша» Берковского

Полузащитник Илья Берковский перешел в «Торпедо», сообщает «Матч ТВ».

Московский клуб заключил контракт с игроком на три года. Он достался «Торпедо» бесплатно, при этом соглашение предусматривает продажу Берковского в топ-клуб.

Ранее футболист играл за «Иртыш». Он считается одним из самых талантливых молодых футболистов России. К нему проявляли интерес клубы РПЛ.

За «Иртыш» Берковский провел 37 матчей, забив восемь голов и сделав четыре ассиста. В контрольных матчах за «Торпедо» игрок забил пять мячей.