⚽ РПЛ. Заключительный тур: «Ростов» сыграет с «Зенитом», «Краснодар» – с «Ахматом», ЦСКА – с «Тамбовом»

В среду завершится 28-й в истории чемпионат России.

«Зенит» уже гарантировал чемпионские медали, «Локомотив» – место в групповом этапе Лиги чемпионов, «Динамо» – шестое место, которое в случае победы «Зенита» в Кубке гарантирует участие в Лиге Европы. «Оренбург» потерял шансы побороться за сохранение места в РПЛ. «Крылья Советов» спасет лишь отказ «Химок» от участия в чемпионате России в следующем сезоне.

Основная интрига решающего дня – борьба за третье место, дающее право выступать в квалификации Лиги чемпионов.

Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург)

22 июля 19:00 мск

Краснодар – Ахмат (Грозный)

22 июля 19:00 мск

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Рубин (Казань) – Спартак (Москва)

22 июля 19:00 мск

ЦСКА (Москва) – Тамбов

22 июля 19:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва)

22 июля 19:00 мск

Динамо (Москва) – Оренбург

22 июля 19:00 мск

Уфа – Арсенал (Тула)

22 июля 19:00 мск

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