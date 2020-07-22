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  • ⚽ РПЛ. Заключительный тур: «Ростов» сыграет с «Зенитом», «Краснодар» – с «Ахматом», ЦСКА – с «Тамбовом»

⚽ РПЛ. Заключительный тур: «Ростов» сыграет с «Зенитом», «Краснодар» – с «Ахматом», ЦСКА – с «Тамбовом»

22 июля 2020, 18:00
20

В среду завершится 28-й в истории чемпионат России.

«Зенит» уже гарантировал чемпионские медали, «Локомотив» – место в групповом этапе Лиги чемпионов, «Динамо» – шестое место, которое в случае победы «Зенита» в Кубке гарантирует участие в Лиге Европы. «Оренбург» потерял шансы побороться за сохранение места в РПЛ. «Крылья Советов» спасет лишь отказ «Химок» от участия в чемпионате России в следующем сезоне.

Основная интрига решающего дня – борьба за третье место, дающее право выступать в квалификации Лиги чемпионов.

Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург)

22 июля 19:00 мск

Краснодар – Ахмат (Грозный)

22 июля 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Спартак (Москва)

22 июля 19:00 мск

ЦСКА (Москва) – Тамбов

22 июля 19:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва)

22 июля 19:00 мск

Динамо (Москва) – Оренбург

22 июля 19:00 мск

Уфа – Арсенал (Тула)

22 июля 19:00 мск

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Краснодар Ахмат Рубин Спартак ЦСКА Тамбов Урал Локомотив Динамо Оренбург Уфа Арсенал Сочи Крылья Советов Химки
Комментарии (20)
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Retiremen_VMF
1595398823
Быки к сожалению рассыпались в конце. Сезон неплохой, но по потенциалу можно было и не нервничать. Если вложений в межсезонье не будет, ЛЕ в самый раз. Состав не тот на ЛЧ, может здесь и кроется настолько плохое выступление в конце...
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barrosef
1595402666
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unerelialburdy
1595410341
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AZ
1595430501
Вот а если Химки победят в кубке,то кому место достанется? Не Химкам же.. Они лицензирование УЕФА не пройдут... Да и денег на ЛЕ у них нет.. Поэтому полюбому Динамо идет в ЛЕ
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Январь 59
1595431950
Краснодар сольет очередь в ЛЧ. Тем самым поможет Ахмату сохранить прописку в РПЛ и Армейцам поможет попасть в ЛЧ.. Краснодар будет пылить в ЛЕ.
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GoLenaStop
1595436797
С этим ВАР игра в ногомяч превратилась в дешёвый фарс!..
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Scorp 63
1595439507
Носатыи слили краснодару игру...
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GoLenaStop
1595440198
По сути, все вверху остались при своих, но вот паскудно смотреть, как протухшее мясо вытягивали на 7 место.
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alp
1595440356
а чо судья так топит рубин?? спаму же все равно ничего не светит...
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