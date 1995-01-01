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    ⚽ РПЛ. Заключительный тур: «Ростов» сыграет с «Зенитом», «Краснодар» – с «Ахматом», ЦСКА – с «Тамбовом»

    В среду завершится 28-й в истории чемпионат России.

    «Зенит» уже гарантировал чемпионские медали, «Локомотив» – место в групповом этапе Лиги чемпионов, «Динамо» – шестое место, которое в случае победы «Зенита» в Кубке гарантирует участие в Лиге Европы. «Оренбург» потерял шансы побороться за сохранение места в РПЛ. «Крылья Советов» спасет лишь отказ «Химок» от участия в чемпионате России в следующем сезоне.

    Основная интрига решающего дня – борьба за третье место, дающее право выступать в квалификации Лиги чемпионов.

    Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург)

    22 июля 19:00 мск

    Краснодар – Ахмат (Грозный)

    22 июля 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – Спартак (Москва)

    22 июля 19:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Тамбов

    22 июля 19:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва)

    22 июля 19:00 мск

    Динамо (Москва) – Оренбург

    22 июля 19:00 мск

    Уфа – Арсенал (Тула)

    22 июля 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      barrosef 10 минут назад

      Если делаете ставки >> pro100stavka.ru

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      Рейтинг: +15783

      bset 1 час назад

      Вперед, Ахмат! Вперед, Рубин! Вперед, Урал!

      0
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      Рейтинг: +1237

      Retiremen_VMF 1 час назад

      Быки к сожалению рассыпались в конце. Сезон неплохой, но по потенциалу можно было и не нервничать. Если вложений в межсезонье не будет, ЛЕ в самый раз. Состав не тот на ЛЧ, может здесь и кроется настолько плохое выступление в конце...

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      Рейтинг: +4453

      alarm 1 час назад

      заранее стыдно за хрюканов 11 место займут! позор!

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