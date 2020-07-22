⚽ РПЛ. Заключительный тур: «Ростов» сыграет с «Зенитом», «Краснодар» – с «Ахматом», ЦСКА – с «Тамбовом»

В среду завершится 28-й в истории чемпионат России.
«Зенит» уже гарантировал чемпионские медали, «Локомотив» – место в групповом этапе Лиги чемпионов, «Динамо» – шестое место, которое в случае победы «Зенита» в Кубке гарантирует участие в Лиге Европы. «Оренбург» потерял шансы побороться за сохранение места в РПЛ. «Крылья Советов» спасет лишь отказ «Химок» от участия в чемпионате России в следующем сезоне.
Основная интрига решающего дня – борьба за третье место, дающее право выступать в квалификации Лиги чемпионов.
Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург)
22 июля 19:00 мск
22 июля 19:00 мск
Рубин (Казань) – Спартак (Москва)
22 июля 19:00 мск
22 июля 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва)
22 июля 19:00 мск
22 июля 19:00 мск
22 июля 19:00 мск