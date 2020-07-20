Sport24: «Спартак» обратился в РФС по поводу судейства в матче с «Зенитом»

«Спартак» обратился в судейский комитет РФС с просьбой рассмотреть эпизоды полуфинального матча Кубка России против «Зенита», сообщает Sport24.

Москвичи хотят, что комитет дал оценку решениям арбитров в четырех эпизодах игры: падение Александра Соболева в штрафной площади «Зенита» на девятой и 60-й минутах, падение Айртона в штрафной питерцев на 81-й минуте и грубая игра Магомеда Оздоева против Айртона на 89-й минуте.

Матч между командами обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.