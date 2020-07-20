Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Sport24: «Спартак» обратился в РФС по поводу судейства в матче с «Зенитом»

Sport24: «Спартак» обратился в РФС по поводу судейства в матче с «Зенитом»

20 июля 2020, 17:01
69

«Спартак» обратился в судейский комитет РФС с просьбой рассмотреть эпизоды полуфинального матча Кубка России против «Зенита», сообщает Sport24.

Москвичи хотят, что комитет дал оценку решениям арбитров в четырех эпизодах игры: падение Александра Соболева в штрафной площади «Зенита» на девятой и 60-й минутах, падение Айртона в штрафной питерцев на 81-й минуте и грубая игра Магомеда Оздоева против Айртона на 89-й минуте.

Матч между командами обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

  • В полуфинале Кубка «Зенит» оказался сильнее «Спартака» со счетом 2:1.
  • С критикой судейства в матче выступил владелец московского клуба Леонид Федун.

Источник: Sport24
Россия. Кубок Спартак Зенит
Комментарии (69)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1595254021
да какой смысл....хз
Ответить
PAREVG.
1595254169
Все уже, поздно. После драки кулаками не машут.
Ответить
Каратель помойников
1595254334
Да отмажут помойных
Ответить
SLADE2019
1595255461
Сколько? Ну сколько? Ну сколько можно тащить вонючек? 2 пенальти! Не назначенных! Давайте сделаем Зеньку постоянными победителями и чемпа, и Кубка! А вчера фспартак был, как минимум не слабее!
Ответить
_Marqella_
1595256468
Рыла всё ноют....ну дадут оценку и что дальше, рыла играть научатся сразу???
Ответить
3a zenit
1595256553
хватит скулить!Научитесь играть,а не желуди носом на поле рыть.
Ответить
ЮНик
1595258495
Как же уже задрала эта мышиная возня! ВАР не ВАР! ВОРЫ!!! И шулеры! Скоро очередная футбольная осень, которая в очередной раз покажет не только уровень нашего судейства(он соответствующе-убогий), но и уровень наших "ЭЛЫТНЫХ" клубов. Когда их во все отверстия будут нежно любить третьеразрядные европейские клубы с командным бюджетом равным зарплате Дзюбы за месяц.
Ответить
derrik2000
1595260437
Пока не будет ЧЁТКОГО РЕГЛАМЕНТА, в КАКИХ СЛУЧАЯХ арбитр в поле ОБЯЗАН просматривать видеоповтор того или иного спорного эпизода матча, толку от этих обращений не будет. Субъективное мнение арбитра в поле, арбитра VAR - это не правила, а ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ того или иного арбитра. Правда, есть и "подводный камень", если будут такие обязательные требования: футбольный матч будет прерываться каждые 5-10 минут на те же примерно 5 минут для того, чтобы арбитр в поле выполнил свои обязанности по просмотру VAR и принял решение по тому или иному спорному эпизоду. И что это будет за футбольный матч? Так, может, и не нужен вовсе этот VAR, раз вокруг его применения (неприменения) такие страсти нешуточные кипят?
Ответить
Puzotron01011969
1595260642
Мне кажется надо вернуться к приглашениям зарубежных судей!!!
Ответить
Ганнибал Лектор
1595263080
Как уже надоело нытье поросей. И судейство плохое, и стринги жмут, и завтрак невкусный. Спартак сохранил прописку в РПЛ за два тура до конца чемпионата! В этом тоже Зенит виноват? Или судьи? Федун, отдай Гинеру то, что он жрал осенью. Гинера вон, отпустило, и команда, глядишь, в футбол играть начала.
Ответить
Главные новости
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
2
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
10
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
5
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
Все новости
Все новости
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
Вчера, 20:57
Сычев объяснил, почему хочет возобновить игровую карьеру в 42 года
Вчера, 09:39
4
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
Вчера, 08:29
1
ФотоЛучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
2
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче
21 августа
1
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
21 августа
18
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
21 августа
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
20 августа
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
20 августа
4
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
20 августа
1
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
20 августа
2
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
20 августа
19
Губернатор Федорищев прокомментировал победу «Акрона» над ЦСКА
20 августа
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
19 августа
1
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
19 августа
18
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
19 августа
14
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
19 августа
5
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
19 августа
5
Обзор матча «Рубин» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
19 августа
1
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
19 августа
57
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 19 августа 2026
19 августа
Тренер «Крыльев» оценил результат матча с «Зенитом»
19 августа
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19 августа
2
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
19 августа
39
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Спартак»: 19 августа 2026
19 августа
3
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Зенит»: 19 августа 2026
19 августа
8
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
19 августа
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+