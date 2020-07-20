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    Sport24: «Спартак» обратился в РФС по поводу судейства в матче с «Зенитом»

    «Спартак» обратился в судейский комитет РФС с просьбой рассмотреть эпизоды полуфинального матча Кубка России против «Зенита», сообщает Sport24.

    Москвичи хотят, что комитет дал оценку решениям арбитров в четырех эпизодах игры: падение Александра Соболева в штрафной площади «Зенита» на девятой и 60-й минутах, падение Айртона в штрафной питерцев на 81-й минуте и грубая игра Магомеда Оздоева против Айртона на 89-й минуте.

    Матч между командами обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

    • В полуфинале Кубка «Зенит» оказался сильнее «Спартака» со счетом 2:1.
    • С критикой судейства в матче выступил владелец московского клуба Леонид Федун.

    Источник: Sport24

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    20.07.2020 17:01
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    Комментарии68
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      Рейтинг: +56

      спёрТАК 21 июля 2020, 18:47

      чемпион

      1
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      Рейтинг: +56

      спёрТАК > спёрТАК 21 июля 2020, 18:48

      с

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      спёрТАК > спёрТАК 21 июля 2020, 18:48

      пар

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      спёрТАК > спёрТАК 21 июля 2020, 18:48

      так

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      спёрТАК 21 июля 2020, 18:46

      спартак

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      Рейтинг: +56

      спёрТАК > спёрТАК 21 июля 2020, 18:46

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      Рейтинг: +56

      спёрТАК > спёрТАК 21 июля 2020, 18:46

      е

      1
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      ...
      Рейтинг: +56

      спёрТАК > спёрТАК 21 июля 2020, 18:46

      м

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 июля 2020, 17:02

      РФС ответит на эту просьбу с пониманием.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 20 июля 2020, 23:40

      А смысл. Против газпромовской верхушки не попрешь.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 20 июля 2020, 23:14

      Ну просто бабий бунт)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6063

      rash1959 20 июля 2020, 19:51

      От рассмотрения вопросов этим составом РФС можно ожидать только решения подобного недавнему "голосованию". Все против, а остальные 76% типа за.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 20 июля 2020, 19:38

      Как уже надоело нытье поросей. И судейство плохое, и стринги жмут, и завтрак невкусный. Спартак сохранил прописку в РПЛ за два тура до конца чемпионата! В этом тоже Зенит виноват? Или судьи? Федун, отдай Гинеру то, что он жрал осенью. Гинера вон, отпустило, и команда, глядишь, в футбол играть начала.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      KESHAL2 > Ганнибал Лектор 20 июля 2020, 19:40

      шлюха рот закрой,бомжы живут засчёт государства,

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      спёрТАК > Спатрач -100% 21 июля 2020, 18:52

      хто

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      спёрТАК > спёрТАК 21 июля 2020, 18:53

      ты

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      спёрТАК > спёрТАК 21 июля 2020, 18:53

      где

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      спёрТАК > Спатрач -100% 21 июля 2020, 18:54

      сева

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      спёрТАК > спёрТАК 21 июля 2020, 18:54

      бтар

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10452

      ivany4 20 июля 2020, 19:36

      Для такого обращения, необходимо сначала расформирование судейского комитета, и переформатирование РФС.))
      Сейчас говорить о "судейском комитете" - это просто сотрясать воздух. Назрели коренные перемены в РФС, с приглашением профессионалов футбола на все ведущие позиции, и финансовых менеджеров для обеспечения деятельности.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 июля 2020, 19:08

      федун обратись в ООН может там подскажут как играть в такую игру как футбол

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Puzotron01011969 20 июля 2020, 18:57

      Мне кажется надо вернуться к приглашениям зарубежных судей!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > Puzotron01011969 20 июля 2020, 19:04

      Если приглашать, то тогда уж на ВСЕ матчи как ПФЛ, так и КР.
      Тогда возникает вопрос: "а за чей счёт банкет?", т. е. кто оплачивать всё это будет?
      Приглашение зарубежного арбитра - удовольствие отнюдь не дешёвое оп нашим футбольно-бухгалтерским меркам.
      Опять же - если этот иностранец накосячит, то его тоже будут ругательски ругать за совершённые косяки, или все скромно утрутся?

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Puzotron01011969 20 июля 2020, 19:09

      может нам ещё и в Правительство пригласить иностранцев и в Думу

      2
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      Рейтинг: +14

      Puzotron01011969 > Garrincha58 22 июля 2020, 19:48

      Не надо путать божий дар с яичницей!!!

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      Рейтинг: +14

      Puzotron01011969 > Garrincha58 22 июля 2020, 19:49

      А то их там нет!!!

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