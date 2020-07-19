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    Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона. В Лиге чемпионов они огребут без судейской поддержки»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал судейство в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом».

    «Вам привести последнюю статистику по VAR? 11 обращений по «Спартаку» — 0 решений в нашу пользу. У «Зенита» 14 обращений, из них 10 в их пользу. Бог с ним с судейством. Оно уже другим быть не может...

    Хочу сказать спасибо ребятам. Они бились. Не остановились после липового пенальти – его можно было дать при большом желании, вот его и дали, – после не засчитанного гола. Команда билась. «Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки.

    Этот сезон оцениваю плохо. Для «Спартака» любое место ниже второго неудовлетворительно. Тем не менее команда мужает, команда терпит тот произвол, который мы сегодня наблюдает, это хорошо», – сказал Федун.

    • В полуфинале Кубка «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:2.
    • Петербуржцы сыграют в финале против «Химок».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2020 21:47
    Комментарии77
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      Рейтинг: +243

      Горкин Блеванов 7 минут назад

      Федун, на табло посмотри , там написано кто хуже а кто лучше, честно если Спартак играл прямо скажем... " на своём уровне", ничего особенно не показал, да и Семак тактически Тедеско тоже переиграл: у Спартака горючее кончилось во втором тайме и Зенит полностью нейтрализовал противника

      0
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      Рейтинг: +6848

      Persona_non_Grata > Горкин Блеванов 6 минут назад

      Конечно , сказанное Федуном - понты , но и то что ты изрек - глупость полная .

      1
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      Рейтинг: +15683

      bset 8 минут назад

      Вот это пригорело у Федуна. Кубок для Спартака завершился - самое время глянуть в турнирную таблицу. А там все совсем грустно.

      1
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      Рейтинг: +3776

      Zubo 18 минут назад

      Федуну нужно сдерживать эмоции, и не вести себя как ребёнку: пенальти был ? Был... Вне игры было ? Было... У Зенита были такие же ситуации ? не было... Спартак забил ещё два гола чтобы выиграть ? Нет, не забил... Ему кто-то мешал ? Нет не мешал. Зато Зенит во втором тайме полностью закрыл Спартак и не давал ничего сделать... Да ещё , а "дутый" чемпион набрал в чемпионате в две раза больше очков , чем Спартак, который был "не хуже" ? Набрал , да и забил в два раза больше мячей. А спартак , который был "не хуже" разве чуть не вылетел в пердив , чудом сохранив прописку в РПЛ ? вот это уж точно бесспорно.

      3
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      Рейтинг: +6848

      Persona_non_Grata > Zubo 3 минуты назад

      Зенит смотрелся посолиднее , моментов имел побольше , вне игры было , пенальти ... ну пусть тоже был , но тогда и вам надо было давать два . Да и про чудо сохранившее Спартак в РПЛ - из этой же области .

      0
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      Рейтинг: +5480

      GoLenaStop 20 минут назад

      Всех нас рассудит "независимое" судейство в евроиграх.
      Удачи всем нашим командам и СПКНЧ!

      0
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      Рейтинг: +2606

      KPCCSPB 40 минут назад

      И перед этим ничтожеством извинялся Медведев.. Федун свои косяки решил оправдать судьями, 20 лет в очке, а он только сейчас рот открыл... Как может судья быть купленным, если соболев ещё на 20 минуте надо было удалять, три игры локтями, два в ухо, один в челюсть... Пенальти на соболе, он толкнул Жиркова, тот по энерции дёрнул его, и где тут пенальти? Айиртон до касания Осорио падать начинает, на длинном шаге, и тут типа пенальти... Вообще смех, захрюкали до Сибири всё, а факты с *** придумали..

      6
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      ...
      Рейтинг: +50

      dima27101979 > KPCCSPB 24 минуты назад

      Плюсую!!! Всё грамотно и по делу!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2931

      TOMSON 52 минуты назад

      Про «огребание» в ЛЧ и «дутости» чемпиона уж точно не владельцу Спартака говорить. Клуб, с не малым бюджетом, но который регулярно не проходит квалификацию в ЛЕ и работающий исключительно, как 5 колесо нашего футбола критиковать других не может.

      8
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      Рейтинг: +129

      Зентролль 54 минуты назад

      Зенит, Локомотив, Краснодар, ЦСКА, Ростов и возможно Динамо. Кто сыграет удачно в Европе? Ответ узнаем скоро....

      0
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      ...
      Рейтинг: +6848

      Persona_non_Grata > Зентролль 1 минуту назад

      Боюсь , что он не будет радостным .

      0
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      Рейтинг: +17636

      DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      Не п и З д Е ж о м надо доказывать, а игрой! Когда у нас будет тренер?... Сколько ещё можно собирать всех голубых по Европе?...

      1
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      ...
      Рейтинг: +8457

      derrik2000 > DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Подожди...
      Последим в финале Кубка России за командой Юрана...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +13

      Красный Став 1 час назад

      Друзья, я долгие годы читаю этот сайт, и не писал комментарии, но мля, почему в var в одну сторону смотрят в другую нет? Я не считаю, что зенит виноват в нашей плохой игре и т.д. Ну просто объясните, почему в одну сторону смотрят, назначают, а в другую дважды игнор? Но ведь это без всяких других разговоров, бананально несправедливо, это убивает весь интерес. Я не сторонник заговоров, я просто болею 13 лет за свою любимую команду, но череда этого дерьма с var надоела. Сегодня мы не были хуже, но я просто не могу понять почему такие двойные стандарты? Болельщики Зенита, вас действительно удовлетворяет такая победа?


      3
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      Рейтинг: +806

      С-Пб on-line > Красный Став 31 минуту назад

      Да сколько можно!каждый год соплей вагоны

      0
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      Рейтинг: +131

      Aviator 1 час назад

      Мудак и дебил.

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      Рейтинг: +6848

      Persona_non_Grata > Aviator 39 секунд назад

      Самокритично .

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