Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона. В Лиге чемпионов они огребут без судейской поддержки»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал судейство в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом».

«Вам привести последнюю статистику по VAR? 11 обращений по «Спартаку» — 0 решений в нашу пользу. У «Зенита» 14 обращений, из них 10 в их пользу. Бог с ним с судейством. Оно уже другим быть не может...

Хочу сказать спасибо ребятам. Они бились. Не остановились после липового пенальти – его можно было дать при большом желании, вот его и дали, – после не засчитанного гола. Команда билась. «Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки.

Этот сезон оцениваю плохо. Для «Спартака» любое место ниже второго неудовлетворительно. Тем не менее команда мужает, команда терпит тот произвол, который мы сегодня наблюдает, это хорошо», – сказал Федун.