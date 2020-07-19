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  • Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона. В Лиге чемпионов они огребут без судейской поддержки»

Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона. В Лиге чемпионов они огребут без судейской поддержки»

19 июля 2020, 21:47
88

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал судейство в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом».

«Вам привести последнюю статистику по VAR? 11 обращений по «Спартаку» — 0 решений в нашу пользу. У «Зенита» 14 обращений, из них 10 в их пользу. Бог с ним с судейством. Оно уже другим быть не может...

Хочу сказать спасибо ребятам. Они бились. Не остановились после липового пенальти – его можно было дать при большом желании, вот его и дали, – после не засчитанного гола. Команда билась. «Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки.

Этот сезон оцениваю плохо. Для «Спартака» любое место ниже второго неудовлетворительно. Тем не менее команда мужает, команда терпит тот произвол, который мы сегодня наблюдает, это хорошо», – сказал Федун.

  • В полуфинале Кубка «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:2.
  • Петербуржцы сыграют в финале против «Химок».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Зенит Федун Леонид
Комментарии (88)
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xakep01
1595184608
Капец по нему псевдовирус стукнул, хана дедушке, кукуха улетела
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Хейтер Аларм
1595184732
Все по делу сказал..Зенит осенью может от позора спасти только новая вспышка короны, но и она лишь отсрочит стыд за голубых.. Гы-гы
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derrik2000
1595185468
Дожили: РОССИЙСКОЙ команде желает "огрести в Европе" владелец РОССИЙСКОГО же клуба. ((( Куда катимся??? Я, конечно, тоже ТАК думаю, как Федун, но я - человек не публичный и могу себе такие высказывания в инете позволить. А уж он-то...
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Evgeniy32
1595185946
Только почему то в последние годы только Зенит в основном приносит очки в копилку России. Это факт и нехер спорить. А вот Спартак кстати.... Ну все все видят
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portero
1595185960
а Спартак блещет в последние годы в Европе??? еще быстрее всех обсирается... Краснодар впрочем тоже недалеко ушел...
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AHTUNGBOL
1595186170
«Дутому» чемпиону???)))), красава Федун, а кто сдул всех остальных, я так понял, что владелец Спартака думает, что его команда идёт на втором месте и только судьи на дали Спартаку выиграть чемпионат, ни Цорн, ни левые трансферы, только судьи!!!! Сколько можно ныть???
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Artemka444
1595186571
а на счёт Европы он зря!!!! Наверно забыл как его Спартак страну позорил!!!!!!!!!!
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Garrincha58
1595186890
истеричка!!! ноет как баба, фу противно, разве это мужик?
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mangust4444
1595187308
кто это сказал????Президент клуба,который регулярно позорит Россию в Европе
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Валерий2705
1595193933
Рот бы закрыл свой. Что Спартак при Федуне показал в Европе, что кроме позора? И н.е.х.у.й тут свинорылым про 1/4 лч писать, половина из вас тогда даже не хрюкала ещё, не то что футболом интересовалась. Европа. Иди Карреру вернуться умоляй, управленец х.у.е.в.
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