Михайличенко ушел с поста главного тренера киевского «Динамо»

Киевское «Динамо» объявило об уходе Алексея Михайличенко с поста главного тренера клуба.
Результаты команды в этом сезоне не удовлетворили руководство «Динамо». В клубе считают, что при Михайличенко киевляне не прогрессировали, а их уровень игры не позволяет достойно выступать в Европе.
Вместе с Михайличенко в отставку отправлен весь его тренерский штаб - Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.
- «Динамо» заняло в этом сезоне второе место в УПЛ, а также выиграло Кубок Украины.
- Михайличенко возглавлял команду с августа 2019 года.
Источник: Официальный сайт киевского «Динамо»