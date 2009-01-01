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    Михайличенко ушел с поста главного тренера киевского «Динамо»

    Киевское «Динамо» объявило об уходе Алексея Михайличенко с поста главного тренера клуба.

    Результаты команды в этом сезоне не удовлетворили руководство «Динамо». В клубе считают, что при Михайличенко киевляне не прогрессировали, а их уровень игры не позволяет достойно выступать в Европе.

    Вместе с Михайличенко в отставку отправлен весь его тренерский штаб - Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.

    • «Динамо» заняло в этом сезоне второе место в УПЛ, а также выиграло Кубок Украины.
    • Михайличенко возглавлял команду с августа 2019 года.

    Источник: Официальный сайт киевского «Динамо»

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