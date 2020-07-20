Михайличенко ушел с поста главного тренера киевского «Динамо»

Киевское «Динамо» объявило об уходе Алексея Михайличенко с поста главного тренера клуба.

Результаты команды в этом сезоне не удовлетворили руководство «Динамо». В клубе считают, что при Михайличенко киевляне не прогрессировали, а их уровень игры не позволяет достойно выступать в Европе.

Вместе с Михайличенко в отставку отправлен весь его тренерский штаб - Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.