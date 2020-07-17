Депутаты Госдумы попросили оставить «Оренбург» в РПЛ

Депутат Госдумы России Игорь Сухарев вместе с другими парламентариями предприняли попытку сохранить для «Оренбурга» место в РПЛ.

«Все спортивное сообщество Оренбуржья переживает сегодня за ФК «Оренбург». На кону – место в РПЛ. Сложность ситуации в том, что оренбургский клуб потерпел серию из шести поражений подряд, в том числе были два технических – из-за кадрового голода в команде. Как известно из новостей, после вспышки коронавирусной инфекции в клубе, восемь спортсменов не могли принимать участие в играх.

В мой адрес поступило обращение от президента Оренбургского футбольного областного союза А. К. Кудряшова, в котором выражена серьезная озабоченность дальнейшим участием ФК «Оренбург» в РПЛ. Мы с коллегами, невзирая на принадлежность к разным политическим партиям, единодушно приняли решение направить письма министру спорта РФ, президенту РФС и президенту РПЛ, в котором попросили рассмотреть возможность сохранения ФК «Оренбург» в Премьер-лиге.

Письмо вместе со мной подписали член Совета Федерации Андрей Шевченко и депутаты Госдумы Роман Романенко, Сергей Катасонов и Виктор Заварзин. Давайте надеяться на лучшее. Пожелаем нашим футболистам удачи в сегодняшней игре и здоровья!» – написал Сухарев на своей странице в фейсбуке.