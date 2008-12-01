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    Депутаты Госдумы попросили оставить «Оренбург» в РПЛ

    Депутат Госдумы России Игорь Сухарев вместе с другими парламентариями предприняли попытку сохранить для «Оренбурга» место в РПЛ.

    «Все спортивное сообщество Оренбуржья переживает сегодня за ФК «Оренбург». На кону – место в РПЛ. Сложность ситуации в том, что оренбургский клуб потерпел серию из шести поражений подряд, в том числе были два технических – из-за кадрового голода в команде. Как известно из новостей, после вспышки коронавирусной инфекции в клубе, восемь спортсменов не могли принимать участие в играх.

    В мой адрес поступило обращение от президента Оренбургского футбольного областного союза А. К. Кудряшова, в котором выражена серьезная озабоченность дальнейшим участием ФК «Оренбург» в РПЛ. Мы с коллегами, невзирая на принадлежность к разным политическим партиям, единодушно приняли решение направить письма министру спорта РФ, президенту РФС и президенту РПЛ, в котором попросили рассмотреть возможность сохранения ФК «Оренбург» в Премьер-лиге.

    Письмо вместе со мной подписали член Совета Федерации Андрей Шевченко и депутаты Госдумы Роман Романенко, Сергей Катасонов и Виктор Заварзин. Давайте надеяться на лучшее. Пожелаем нашим футболистам удачи в сегодняшней игре и здоровья!» – написал Сухарев на своей странице в фейсбуке.

    • «Оренбург» набрал 24 очка в 29 турах РПЛ.
    • Команда потеряла даже математические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе.
    • В последнем туре чемпионата оренбуржцы сыграют в гостях с «Динамо».

    Источник: Страница Игоря Сухарева в фейсбуке

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    Сегодня, 14:36
    Комментарии17
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      Рейтинг: +4389

      САДЫЧОК 11 минут назад

      Депутаты Госдумы попросили оставить....А , почему эти депутаты не попросили Химки сопроводить в РПЛ и всякое такое....

      0
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      Рейтинг: +3909

      Hektor 84 11 минут назад

      Фарм клуп в болото

      0
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      Рейтинг: +8986

      Skull_Boy 12 минут назад

      Кто бы сомневался ведь 6 очков никто просто так не подарит и скорее всего так и будет, раз Химки пролетают и не факт, что еще и Ротору разрешать, там аналогичная комедия

      0
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      Рейтинг: +1404

      ALEX ML 13 минут назад

      Это только начало, а потом будет хуже и хуже............

      0
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      Рейтинг: +55

      Зентролль 19 минут назад

      В ответ футболисты Оренбурга попросили Путина оставить депутатов Госдумы на второй срок без переизбрания...

      0
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      Рейтинг: +5520

      JTherry 25 минут назад

      с каких пор депутаты Госдумы стали вмешиваться в футбол? если Оренбургу суждено вылететь в ФНЛ по спортивному принципу, значит - так и должно быть... или теперь правят бал письма от депутатов, и они решают, кому оставаться в РПЛ??? намекают, что в российском футболе законы не писаны и можно все "обнулить"...

      2
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      Рейтинг: +2349

      absent32 37 минут назад

      пишите письма в Волгоград))) хотя вас там пошлют)))

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      Рейтинг: +68

      Руслан ДСЛЦЗ 43 минуты назад

      Ротор: Не понял...…..

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      Рейтинг: +153

      BRAZILES 43 минуты назад

      молодцы какие-----давайте попросим и за другой клуб который вылетает ------ пусть остаются все в рпл -----а регламент соревнований по----ю

      1
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      Рейтинг: +10174

      silver29 53 минуты назад

      "Нормальная" тема, чемпиона РПЛ еще до начала чемпионата назначают, судьи на скачках играют, давайте теперь в Думе решать кого оставлять, пофигу все спортивные принципы, главное ведь люди хорошие не должны страдать.

      2
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