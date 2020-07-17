Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Депутаты Госдумы попросили оставить «Оренбург» в РПЛ

17 июля 2020, 14:36
45

Депутат Госдумы России Игорь Сухарев вместе с другими парламентариями предприняли попытку сохранить для «Оренбурга» место в РПЛ.

«Все спортивное сообщество Оренбуржья переживает сегодня за ФК «Оренбург». На кону – место в РПЛ. Сложность ситуации в том, что оренбургский клуб потерпел серию из шести поражений подряд, в том числе были два технических – из-за кадрового голода в команде. Как известно из новостей, после вспышки коронавирусной инфекции в клубе, восемь спортсменов не могли принимать участие в играх.

В мой адрес поступило обращение от президента Оренбургского футбольного областного союза А. К. Кудряшова, в котором выражена серьезная озабоченность дальнейшим участием ФК «Оренбург» в РПЛ. Мы с коллегами, невзирая на принадлежность к разным политическим партиям, единодушно приняли решение направить письма министру спорта РФ, президенту РФС и президенту РПЛ, в котором попросили рассмотреть возможность сохранения ФК «Оренбург» в Премьер-лиге.

Письмо вместе со мной подписали член Совета Федерации Андрей Шевченко и депутаты Госдумы Роман Романенко, Сергей Катасонов и Виктор Заварзин. Давайте надеяться на лучшее. Пожелаем нашим футболистам удачи в сегодняшней игре и здоровья!» – написал Сухарев на своей странице в фейсбуке.

  • «Оренбург» набрал 24 очка в 29 турах РПЛ.
  • Команда потеряла даже математические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе.
  • В последнем туре чемпионата оренбуржцы сыграют в гостях с «Динамо».

Источник: Страница Игоря Сухарева в фейсбуке
Россия. Премьер-лига Оренбург
Комментарии (45)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Too Much
1594986183
Сочи - 6 очков, Оренбург - 6 очков, Зенит мы все прекрасно понимаем)))
Ответить
mp7700
1594986659
Так давайте отдельный чемпионат создадим. Из 3-х команд. Зенит, Сочи, Оренбург. Пусть рубятся. Тут сразу и лидер известен и средняк и аутсайдер.
Ответить
JTherry
1594988570
с каких пор депутаты Госдумы стали вмешиваться в футбол? если Оренбургу суждено вылететь в ФНЛ по спортивному принципу, значит - так и должно быть... или теперь правят бал письма от депутатов, и они решают, кому оставаться в РПЛ??? намекают, что в российском футболе законы не писаны и можно все "обнулить"...
Ответить
Hektor 84
1594989410
Фарм клуп в болото
Ответить
Просто-333
1594990889
Ну чисто "футбольный" принцип.Что, следующий раз депутаты выразят озабоченность в распределении путевок в ЛЧ и ЛЕ? Нет бы выразить озабоченность нищенскими пенсиями и зарплатами для народа, повышением пенсионного возраста и т.п.
Ответить
vsespartak01
1594991924
давайте попросим,что бы алармоборатовскую шайку забрали в думу!мож здесь хоть овна меньше будет!
Ответить
Aston
1594992900
Нах пошли,бомжефармы!
Ответить
kvm
1594994870
вот если бы Валя-космос попросила, то тогда...
Ответить
rash1959
1595001460
Срочно соберут думу, найдётся какой-нибудь )(ер, и внесёт поправку в ... ну типа в конституцию, чтоб фарм клубы голубых никогда не вылетали. Явка 70%, за 146%.
Ответить
Олег1204
1595001924
Надеюсь уефа на это обратит внимания и влепит нам бан, может тогда хоть это ворье отвалите от футбола
Ответить
Главные новости
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
4
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
1
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Все новости
Все новости
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
5
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
5
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
7
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
8
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+