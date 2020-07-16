Пострадавший от молнии 16-летний вратарь Заборовский выписан из больницы

Генеральный директор «Знамени Труда» Игорь Майоров сообщил, что 16-летний вратарь Иван Заборовский, в которого ударила молния во время тренировки, уже покинул больницу и сейчас находится дома.

«Его сегодня выписали из больницы, мы еще не виделись, его родители забрали. Во вторник у нас будет награждение, будет чествование его, тренера, который его спас, мальчика отметим и всю команду, которая зимой выиграла Кубок Москвы. С ним мы подпишем профессиональный контракт. Мы с ним общались, чувствует он себя хорошо, проходит процедуры», – сказал Майоров.