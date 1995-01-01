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    Пострадавший от молнии 16-летний вратарь Заборовский выписан из больницы

    Генеральный директор «Знамени Труда» Игорь Майоров сообщил, что 16-летний вратарь Иван Заборовский, в которого ударила молния во время тренировки, уже покинул больницу и сейчас находится дома.

    «Его сегодня выписали из больницы, мы еще не виделись, его родители забрали. Во вторник у нас будет награждение, будет чествование его, тренера, который его спас, мальчика отметим и всю команду, которая зимой выиграла Кубок Москвы. С ним мы подпишем профессиональный контракт. Мы с ним общались, чувствует он себя хорошо, проходит процедуры», – сказал Майоров.

    • Инцидент произошел 4 июля.
    • Футболист находился в искусственной коме.
    • Клуб «Знамя Труда» выступает в ПФЛ зоне «Запад». По итогам досрочно завершeнного сезона команда финишировала на 11-м месте.

    Источник: ТАСС

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