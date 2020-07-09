Серия А. «Наполи» победил «Дженоа», «Рома» – «Парму» и другие результаты

«Наполи» продолжает идти в зоне Лиги Европы. В очередном туре команда Дженнаро Гаттузо победила «Дженоа».

В другой встрече «Рома» справилась дома с «Пармой» и поднялась в зону Лиги Европы, вместе с тем опередив неаполитанцев.

Чемпионат Италии. Серия А. 31-й тур

Дженоа – Наполи – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мертенс, 45+1; 1:1 – Гольданига, 49; 1:2 – Лосано, 66.

Фиорентина – Кальяри – 0:0

Аталанта – Сампдория – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Толой, 75; 2:0 – Муриэль, 85.

Болонья – Сассуоло – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Берарди, 41; 0:2 – Хараслин, 57; 1:2 – Барроу, 90+1.

Рома – Парма – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Куцка, 9 (с пенальти); 1:1 – Мхитарян, 43; 2:1 – Верету, 57.

Торино – Брешиа – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Торрегросса, 21; 1:1 – Матею, 48 (в свои ворота); 2:1 – Белотти, 58; 3:1– Дзадза, 86.

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