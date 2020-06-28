Ребров: «Внешние факторы не позволили «Спартаку» победить «Уфу». Призываю не заострять на них внимание»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров оставил пост после матча 24-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). Москвичам отменяли гол после просмотра видео.

«Сегодня мы заслуживали победы, но я призываю не заострять внимание на любые внешние факторы, не позволившие нам взять три очка, а сосредоточиться на нашей игре. От матча к матчу мы становимся всe сильнее, и главные победы ждут нас впереди! Желаю всем хорошего вечера. Берегите себя и свои нервы, уже совсем скоро они всем нам понадобятся вновь», – написал Ребров.