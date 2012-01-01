Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Ребров: «Внешние факторы не позволили «Спартаку» победить «Уфу». Призываю не заострять на них внимание»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров оставил пост после матча 24-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). Москвичам отменяли гол после просмотра видео.

    «Сегодня мы заслуживали победы, но я призываю не заострять внимание на любые внешние факторы, не позволившие нам взять три очка, а сосредоточиться на нашей игре. От матча к матчу мы становимся всe сильнее, и главные победы ждут нас впереди! Желаю всем хорошего вечера. Берегите себя и свои нервы, уже совсем скоро они всем нам понадобятся вновь», – написал Ребров.

    • «Спартак» идет в таблице шестым.
    • «Уфа» занимает восьмую строчку.
    • 30 июня «Спартак» в 25-м туре сыграет с ЦСКА.

    Источник: инстаграм Артема Реброва

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:15
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +612

      NewLife 23 минуты назад

      Кот Леопольд, метит на должность в РФС, наверное.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3198

      alarm 38 минут назад

      стыдно за рылов! еле спаслись от уфы за счёт чемоданов! позор!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +515

      vsespartak01 > alarm 9 минут назад

      ипанутым бездарям рыло разевать не давали!позор синиту и его бездарным алармоборатам !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -308

      Аденн 53 минуты назад

      дюков га н дон драный, как и его гавноклуп бЗенит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      valkam72 1 час назад

      Позор синиту.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77404
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru