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    Арбитр Федотов: «Безбородов в матче «Спартак» – «Уфа» провел отличную работу. Такие судьи – луч света в темном царстве»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил действия главного судьи матча 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уфой» (0:0). По мнению москвича, Владислав Безбородов справился со своей работой.

    «В ситуации с отменeнным голом Безбородов принял правильное решение. Самуэль Жиго перекрывал обзор вратарю и находился на линии удара. Не важно, что удар пошeл чуть в край, он двигался и, повторюсь, мешал вратарю. Чистый офсайд.

    Что касается мяча, который остановился на ленточке, поддержу решение Безбородова. Нет возможности точно увидеть, пересeк мяч линию ворот или нет. Явной ошибки Безбородова тут тоже не вижу, а в России нет определения системы «гол – не гол», потому что она очень дорогая. Владислав провeл отличную работу в матче, огромный плюс департаменту. Присутствие таких арбитров – как луч света в тeмном царстве», – полагает эксперт Федотов.

    • «Спартак» в РПЛ идет шестым.
    • «Уфа» занимает седьмую строчку.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:46
    Комментарии25
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      Рейтинг: +1649

      Ганнибал Лектор 6 минут назад

      Уфа отскочила. Но, наверное, не благодаря, а вопреки.

      0
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      Рейтинг: +605

      NewLife 42 минуты назад

      "Присутствие таких арбитров – как луч света в тeмном царстве" - скорее в банковской ячейке. Позор всем продажным судьям, их руководству и прихлебателям.

      2
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      Рейтинг: +851

      ziborock 54 минуты назад

      То есть "Нет возможности точно увидеть, пересeк мяч линию ворот или нет" но Безбородов провел отличную работу!)))
      А как же все спорные решения в пользу атакующих!!!

      1
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      Рейтинг: +75

      Dmitriy 71 1 час назад

      Рано или поздно найдутся люди которым надоест этот беспредел. И тогда уроды - безбородов, вилков и к получат по заслугам.

      2
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      Рейтинг: -314

      Аденн 1 час назад

      дайте адрес этой сучки продажной, я его жену в рот ***** буду.

      0
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      Рейтинг: +75

      Dmitriy 71 1 час назад

      и зачем нам такой чемпионат? этих мразей надо мочить за такое судейство. что вчера , что сегодня. суки продажные. вот по этому мы в кубках даже до четверти не доходим.

      1
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      Рейтинг: +75

      Dmitriy 71 1 час назад

      и зачем нам такой

      0
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      Рейтинг: +1947

      Челнинец 2 часа назад

      ахахах, еще одна продажная шаболда!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +13713

      vka1970 2 часа назад

      Нужно спросить сколько Федотову отстегнули, а если не признается, счёт в банке проверить.
      Думаю тогда его мнение резко поменяется.

      4
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      Рейтинг: +453

      vlad1969 2 часа назад

      БРЕД!!!!! ПЕРВЫЙ ГОЛ, НИ КТО БЕЛЕНОВУ НЕ МЕШАЛ!!! ЖИГО ВООБЩЕ В ДРУГУЮ СТОРОНУ УХОДИЛ! ЕСЛИ БЫ ВРАТАРЬ НЕ ВИДЕЛ БЫ УДАР, ОН НЕ РЕАГИРОВАЛ БЫ!!!!! ВТОРОЙ ГОЛ БЫЛ!!!!! СМОТРИТЕ ПОВТОР ,ВСЕ ВИДНО!!!!!!!!!!МЯЧ ПЕРЕСЁК ЛЕНТУ!!!!!!

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