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  • Арбитр Федотов: «Безбородов в матче «Спартак» – «Уфа» провел отличную работу. Такие судьи – луч света в темном царстве»

Арбитр Федотов: «Безбородов в матче «Спартак» – «Уфа» провел отличную работу. Такие судьи – луч света в темном царстве»

27 июня 2020, 19:46
27

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил действия главного судьи матча 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уфой» (0:0). По мнению москвича, Владислав Безбородов справился со своей работой.

«В ситуации с отменeнным голом Безбородов принял правильное решение. Самуэль Жиго перекрывал обзор вратарю и находился на линии удара. Не важно, что удар пошeл чуть в край, он двигался и, повторюсь, мешал вратарю. Чистый офсайд.

Что касается мяча, который остановился на ленточке, поддержу решение Безбородова. Нет возможности точно увидеть, пересeк мяч линию ворот или нет. Явной ошибки Безбородова тут тоже не вижу, а в России нет определения системы «гол – не гол», потому что она очень дорогая. Владислав провeл отличную работу в матче, огромный плюс департаменту. Присутствие таких арбитров – как луч света в тeмном царстве», – полагает эксперт Федотов.

  • «Спартак» в РПЛ идет шестым.
  • «Уфа» занимает седьмую строчку.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Безбородов Владислав Федотов Игорь
Комментарии (27)
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piligrim1986
1593277004
ясен пень, рука руку моет
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oyabun
1593277265
Ну понятно, судейская солидарность. Но по представленному здесь видеоролику видно, что в момент удара Соболева Жиго улетал в сторону от вратаря и не мешал обзору последнего. А во втором эпизоде четко видно что вратарь занес мяч за линию ворот.
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АртурZaСМ
1593278310
АллЁ Федотов, нет возможности??? а на кой к.уй вам ВАР?
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АртурZaСМ
1593278508
Вот возьмите всех СВОИХ и пи...те в Темное царство...
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Plyash
1593278967
Ребят,ну что спорить,офсайд был чистый,на весь корпус.А вот мяч на линии ворот в руках вратаря вполне можно было защитывать, большей частью мяч полностью пересёк линию и только чуть боковой стороной касался этой линии.Даже по телеку это видно в замедленной съёмке.Всегда такие мячи засчитывались.
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vlad1969
1593279105
БРЕД!!!!! ПЕРВЫЙ ГОЛ, НИ КТО БЕЛЕНОВУ НЕ МЕШАЛ!!! ЖИГО ВООБЩЕ В ДРУГУЮ СТОРОНУ УХОДИЛ! ЕСЛИ БЫ ВРАТАРЬ НЕ ВИДЕЛ БЫ УДАР, ОН НЕ РЕАГИРОВАЛ БЫ!!!!! ВТОРОЙ ГОЛ БЫЛ!!!!! СМОТРИТЕ ПОВТОР ,ВСЕ ВИДНО!!!!!!!!!!МЯЧ ПЕРЕСЁК ЛЕНТУ!!!!!!
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vka1970
1593279835
Нужно спросить сколько Федотову отстегнули, а если не признается, счёт в банке проверить. Думаю тогда его мнение резко поменяется.
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Dmitriy 71
1593283130
Рано или поздно найдутся люди которым надоест этот беспредел. И тогда уроды - безбородов, вилков и к получат по заслугам.
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NewLife
1593284576
"Присутствие таких арбитров – как луч света в тeмном царстве" - скорее в банковской ячейке. Позор всем продажным судьям, их руководству и прихлебателям.
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ivany4
1593291594
Скорее это невидимый луч. Сколько наших судей работают на международных турнирах?? Это и есть показатель уровня нашего судейского корпуса.
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