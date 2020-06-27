Арбитр Федотов: «Безбородов в матче «Спартак» – «Уфа» провел отличную работу. Такие судьи – луч света в темном царстве»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил действия главного судьи матча 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уфой» (0:0). По мнению москвича, Владислав Безбородов справился со своей работой.

«В ситуации с отменeнным голом Безбородов принял правильное решение. Самуэль Жиго перекрывал обзор вратарю и находился на линии удара. Не важно, что удар пошeл чуть в край, он двигался и, повторюсь, мешал вратарю. Чистый офсайд.

Что касается мяча, который остановился на ленточке, поддержу решение Безбородова. Нет возможности точно увидеть, пересeк мяч линию ворот или нет. Явной ошибки Безбородова тут тоже не вижу, а в России нет определения системы «гол – не гол», потому что она очень дорогая. Владислав провeл отличную работу в матче, огромный плюс департаменту. Присутствие таких арбитров – как луч света в тeмном царстве», – полагает эксперт Федотов.