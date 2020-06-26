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    Сетьен – о трансфере Артура в «Юве»: «Клуб не сообщил мне, что он уходит»

    Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен рассказал, что ничего не знает об уходе полузащитника Артура из клуба.

    «Я рассчитываю на него. Он поедет завтра в Виго и сможет сыграть. Важно то, что разговоры о трансфере не влияют на него, и если он играет, то проявляет себя в полную силу.

    Клуб не сообщил мне, что он уходит. И даже если уже все решено, он останется с нами до последней тренировки сезона», – сказал Сетьен.

    Сообщалось, что «Ювентус» договорился о трансфере Артура с «Барселоной». Туринцы заплатят за хавбека 60 миллионов евро. Каталонцы в свою очередь купят у «Юве» полузащитника Миралема Пьянича. Сделки будут совершены отдельно друг от друга, что позволит обоим клубам избежать проблем с финансовым фейр-плей.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 19:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +665

      кто там 3 минуты назад

      Тебе не надо сообщать, главное что бы гному сказали и согласовали.

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