Сетьен – о трансфере Артура в «Юве»: «Клуб не сообщил мне, что он уходит»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен рассказал, что ничего не знает об уходе полузащитника Артура из клуба.

«Я рассчитываю на него. Он поедет завтра в Виго и сможет сыграть. Важно то, что разговоры о трансфере не влияют на него, и если он играет, то проявляет себя в полную силу.

Клуб не сообщил мне, что он уходит. И даже если уже все решено, он останется с нами до последней тренировки сезона», – сказал Сетьен.

Сообщалось, что «Ювентус» договорился о трансфере Артура с «Барселоной». Туринцы заплатят за хавбека 60 миллионов евро. Каталонцы в свою очередь купят у «Юве» полузащитника Миралема Пьянича. Сделки будут совершены отдельно друг от друга, что позволит обоим клубам избежать проблем с финансовым фейр-плей.