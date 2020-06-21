Семин – о матче «Локомотив» – «Оренбург»: «Я не смотрел, пусть Кикнадзе вам его прокомментирует»

Что этот грызун о матче может комментировать??? Он ур..д телевизионщик, к футболу отношения не имеет.
Но, почему-то управляет футбольным клубом...
Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не смотрел матч 23-го тура РПЛ между своей бывшей командой и «Оренбургом».
«Пусть Кикнадзе вам этот матч и прокомментирует, а я не смотрел», – сказал 73-летний специалист.
- Это первая официальная игра «Локо» после ухода Семина из клуба.
- Новый тренер команды – серб Марко Николич.
- Москвичи обыграли «Оренбург» со счетом 1:0.
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