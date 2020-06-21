Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Семин – о матче «Локомотив» – «Оренбург»: «Я не смотрел, пусть Кикнадзе вам его прокомментирует»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не смотрел матч 23-го тура РПЛ между своей бывшей командой и «Оренбургом».

    «Пусть Кикнадзе вам этот матч и прокомментирует, а я не смотрел», – сказал 73-летний специалист.

    • Это первая официальная игра «Локо» после ухода Семина из клуба.
    • Новый тренер команды – серб Марко Николич.
    • Москвичи обыграли «Оренбург» со счетом 1:0.

    «Не того деда убрали»: фанаты «Локо» вывесили баннер и ушли с трибуны

    Николич: «Юрий Палыч – самая большая легенда «Локо», но для меня это не проблема»

    ​​​​​​​

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:27
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +506

      PAREVG. 26 минут назад

      Что этот грызун о матче может комментировать??? Он ур..д телевизионщик, к футболу отношения не имеет.
      Но, почему-то управляет футбольным клубом...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Саладин 38 минут назад

      Я очень зол возмутительным увольнением Палыча. Просто дичь какая-то, но я диванный болела, не прощу Кику, но переживу. А вот как Палыч себя чувствует, когда выгнали из своего детища, когда ты делал, всё что мог и хорошо делал.... Я бы тоже не смотрел.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77298
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru