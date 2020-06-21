РПЛ. «Локомотив» победил «Оренбург» в первой игре Николича, в матче три удаления

«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Оренбург» в домашнем матче 23-го тура чемпионата России.
Единственный гол забил Алексей Миранчук.
«Локо» занимает второе место в РПЛ (44 очка), «Оренбург» – 15-е (23 очка).
Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур
Локомотив (Москва) – Оренбург – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Алексей Миранчук, 38.
Локомотив: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу (Идову, 90+5), Эдер.
Оренбург: Климович, Малых, Сиваков, Шахов (Фамейе, 46), Зотов, Радакович, Аюпов (Чуканов, 82), Черных (Липовой, 63), Мишкич, Алвеш, Силла.
Удаления: Жемалетдинов, 45 – Мишкич, 62; Малых, 84.
Незабитый пенальти: Эдер, 90+4.
Источник: «Бомбардир»