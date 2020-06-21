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  • РПЛ. «Локомотив» победил «Оренбург» в первой игре Николича, в матче три удаления

РПЛ. «Локомотив» победил «Оренбург» в первой игре Николича, в матче три удаления

21 июня 2020, 19:31
28

«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Оренбург» в домашнем матче 23-го тура чемпионата России.

Единственный гол забил Алексей Миранчук.

«Локо» занимает второе место в РПЛ (44 очка), «Оренбург» – 15-е (23 очка).

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Локомотив (Москва) – Оренбург – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Алексей Миранчук, 38.

Локомотив: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу (Идову, 90+5), Эдер.

Оренбург: Климович, Малых, Сиваков, Шахов (Фамейе, 46), Зотов, Радакович, Аюпов (Чуканов, 82), Черных (Липовой, 63), Мишкич, Алвеш, Силла.

Удаления: Жемалетдинов, 45 – Мишкич, 62; Малых, 84.

Незабитый пенальти: Эдер, 90+4.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Оренбург
Комментарии (28)
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Fan Loko mik
1592757206
Как был ЛОКО валидольным клубом, так и остался! Слава богу добыли три очка! Эдер и Марио давай до свиданья!!!! На..Й ОБОИХ!!!!!!
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PAREVG.
1592757226
Если не Гиля, все могло быть гораздо хуже.
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Skull_Boy
1592757600
Судья 5 баллов к тупизму
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фанат джигурды
1592757605
Судейство не комментирую, а то получится очень длинная повесть. Николичу- позор!!! В топку бакланца!!! Ничего он в игру не внёс, заменами ничего не пытался выправить!!! Мариу невезучий + Кержакэдер... Гиля хоть не дал опозориться, хотя, как не прискорбно говорить, стоило. Эта команда перебьёт в ЛЧ антирекорд Спартака!!!! Если, конечно, она туда попадёт. С победой всех Красно-Зелёных.
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Мага 13
1592758072
болел Локо с победой. блин, если Миранчуков все же продадут, то кто годы-то забивать будет? может черноанусовый кикнадзе сам на поле выйдет, на подработку так сказать? эх, без Палыча Локо долго в лидерах не продержится...
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MaxRnD
1592758096
Бодро отбегали, в сон не клонило
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Plyash
1592759287
Спасибо,что Газпромовских фарм-проктологов без очков оставили.Молодцы.
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vladik12
1592759472
А почему Николича из "Локомотива" не удалили?
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vsespartak01
1592760421
локо с первой победой
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paracetamol
1592801834
Судья после перерыва от полученной взятки совсем с катушек съехал и просто преследовал игроков Оренбурга. С непоставленным пеном вообще хохма. Не заметил 2 нарушения правил игроками Локо, а третье - Мишкича, заметил. За что и удалил и пенальти отменил. В общем, чушь полная! И что у нас за судьи? Для них футбол - средство пополнения собственного бюджета. Противно все это!
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