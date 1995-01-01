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    РПЛ. «Локомотив» победил «Оренбург» в первой игре Николича, в матче три удаления

    «Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Оренбург» в домашнем матче 23-го тура чемпионата России.

    Единственный гол забил Алексей Миранчук.

    «Локо» занимает второе место в РПЛ (44 очка), «Оренбург» – 15-е (23 очка).

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    Локомотив (Москва) – Оренбург – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Алексей Миранчук, 38.

    Локомотив: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу (Идову, 90+5), Эдер.

    Оренбург: Климович, Малых, Сиваков, Шахов (Фамейе, 46), Зотов, Радакович, Аюпов (Чуканов, 82), Черных (Липовой, 63), Мишкич, Алвеш, Силла.

    Удаления: Жемалетдинов, 45 – Мишкич, 62; Малых, 84.

    Незабитый пенальти: Эдер, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии33
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      Рейтинг: +2232

      KPCCSPB 23 минуты назад

      А где же крики, что РЖД всё купил? С таким судейство, Локо можно тоже юниорами играть...

      0
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      Рейтинг: +4631

      ivany4 43 минуты назад

      Футбол веселый.
      И сдается мне, что благодаря судьям.))

      0
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      Рейтинг: +5

      gorbunovz 1 час назад

      Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://antcam.2sms.ru

      -2
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      ...
      Рейтинг: +4631

      ivany4 > gorbunovz 45 минут назад

      Для ДЕБИЛОВ!!!
      Не нарушай, и не плати!
      А за езду без нарушений, получи скидку по ОСАГО.
      И двигай свою хрень в другом месте. Здесь про футбол!!!

      0
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      Рейтинг: +390

      vsespartak01 1 час назад

      локо с первой победой

      1
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      Рейтинг: +4051

      vladik12 1 час назад

      А почему Николича из "Локомотива" не удалили?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2309

      yorgenbarenz 1 час назад

      Это ужасно. Николич в футбол играл? Ты о чём там на скамейке мечтал,когда команда развалилась в конце игры? И как можно было Эдеру давать пробить пенал? Кошмарный "португалец" так достал своим исполнительским мастерством,что хочется выкинуть телевизор вместе с ним,пока его показывают!

      2
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      Рейтинг: +1660

      Cleaner 1 час назад

      С аутсайдером забит один гол.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2966

      playsh 1 час назад

      Спасибо,что Газпромовских фарм-проктологов без очков оставили.Молодцы.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2232

      KPCCSPB > playsh 1 час назад

      Сриптаку никто уже не поможет, за 20 лет, ни судьи, ни народная нефть.. А уж как вас кони 9 лет щемили, вообще красота была... А мы и без фармов вас туда-сюда, в кубке увидим скоро, как там на фармах типа Зенит вывозит.

      1
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      Рейтинг: +2876

      uBaH_ > KPCCSPB 1 час назад

      Вас 80 лет щемили все кому не лень было)

      4
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      Рейтинг: -3777

      gosproektikabinet > playsh 1 час назад

      а чем Pldовцы лучше? у одних вилков, у других сухина, что решал семин?

      0
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      Рейтинг: +2232

      KPCCSPB > uBaH_ 26 минут назад

      В Европе кроме вас так никто никогда не позорился, и уже не переплюнет ваши рекорды..

      0
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      Рейтинг: +2876

      uBaH_ > KPCCSPB 16 минут назад

      Тебе какое дело до наших рекордов?) Ты следи за своей командой) Мне вот абсолютно посрать как зенит играет в европе. Или ты один из тех сектантов которые переживают якобы за евро очко ?

      0
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      Рейтинг: +27

      Kurt Angel 1 час назад

      Странный матч =DDD

      2
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      Рейтинг: +1297

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Топище Эдер. Интересно, чья инициатива была, чтобы он бил, а не Лёша?)

      5
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      Рейтинг: +2966

      playsh > Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Капитан решает.

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