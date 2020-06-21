Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Николич: «Юрий Палыч – самая большая легенда «Локо», но для меня это не проблема»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над «Оренбургом» (1:0) в матче 23-го тура РПЛ высказался о болельщиках своей команды.

    – По болельщикам – они скандировали имя вашего предшественника. Плюс было много нехороший скандирований в адрес руководства и в ваш адрес. Слышали?

    – Конечно, слышал. Я считаю, что Юрий Палыч – самая большая легенда клуба. Но для меня это не проблема. Когда я пришел в клуб, Юрий Палыч был в клубе 20-26 лет, даже не знаю, как долго. Что бы они ни пели – это хорошо, они показывают свою позицию. Главное, что они не молчат. На этом ограничусь. Не хочу говорить о политике клуба. Я тренер. Я отвечаю за результат. Спасибо, что болельщики пришли и поддержали.

    – Сегодня болельщики ушли в знак протеста, потому что поддерживают Семина. Как вы будете налаживать контакт, чтобы они больше не уходили?

    – Мне не показалось, что между мной и болельщиками есть проблемы. Я знаю, что они любят тренера Палыча, но в этом нет ничего странного. Я не слышал негативного выкрика в мой адрес. Чтобы меня полюбили, мне надо время, мне надо доказывать состоятельность результатами. Я работал в больших командах и знаю, как это делается. Это делается через результат.

    РПЛ. «Локомотив» победил «Оренбург» в первой игре Николича, в матче три удаления

    Николич: «Локомотив» набрал три очка, я счастлив»

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2020 23:43
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      ЛОКО 69 24 минуты назад

      может я не прав..... но типы наподобие КОЛЯНА по традиции у нас не задерживались.......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2227

      KPCCSPB 1 час назад

      Конечно, скоро начнётся распил, со всяких Баделей. Что давно так ждал грузин, поимебт опять РЖД (народ).

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77260
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru