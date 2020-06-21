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  • Николич: «Юрий Палыч – самая большая легенда «Локо», но для меня это не проблема»

Николич: «Юрий Палыч – самая большая легенда «Локо», но для меня это не проблема»

21 июня 2020, 23:43
7

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над «Оренбургом» (1:0) в матче 23-го тура РПЛ высказался о болельщиках своей команды.

– По болельщикам – они скандировали имя вашего предшественника. Плюс было много нехороший скандирований в адрес руководства и в ваш адрес. Слышали?

– Конечно, слышал. Я считаю, что Юрий Палыч – самая большая легенда клуба. Но для меня это не проблема. Когда я пришел в клуб, Юрий Палыч был в клубе 20-26 лет, даже не знаю, как долго. Что бы они ни пели – это хорошо, они показывают свою позицию. Главное, что они не молчат. На этом ограничусь. Не хочу говорить о политике клуба. Я тренер. Я отвечаю за результат. Спасибо, что болельщики пришли и поддержали.

– Сегодня болельщики ушли в знак протеста, потому что поддерживают Семина. Как вы будете налаживать контакт, чтобы они больше не уходили?

– Мне не показалось, что между мной и болельщиками есть проблемы. Я знаю, что они любят тренера Палыча, но в этом нет ничего странного. Я не слышал негативного выкрика в мой адрес. Чтобы меня полюбили, мне надо время, мне надо доказывать состоятельность результатами. Я работал в больших командах и знаю, как это делается. Это делается через результат.

РПЛ. «Локомотив» победил «Оренбург» в первой игре Николича, в матче три удаления

Николич: «Локомотив» набрал три очка, я счастлив»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Николич Марко
Комментарии (7)
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ЛОКО 69
1592775026
может я не прав..... но типы наподобие КОЛЯНА по традиции у нас не задерживались.......
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Черкизовский Кот
1592780855
"Я работал в больших командах..." Ливерпуль? Челси? Ювентус?
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Хведя
1592798840
Для него другая проблема уже нарисовалась. Команда тепленькая, как при Коуссейру (Биличе), моменты транжирит, Крыховяк и Жоау Мариу - бледная тень того, что было. Пло инерции результат еще со слабаком выдали, скоро и того не будет.
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paracetamol
1592799202
Кого обыграл-то? Да еще с помощью судьи. Тот совсем офигел и на Оренбург после взятки в перерыве набросился.
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Korsar_03
1592823438
Меня одного беспокоит то, чем Николич занимался весь матч? Почему замен не было? Сидел с мечтательным видом в кресле.
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