Николич: «Юрий Палыч – самая большая легенда «Локо», но для меня это не проблема»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над «Оренбургом» (1:0) в матче 23-го тура РПЛ высказался о болельщиках своей команды.

– По болельщикам – они скандировали имя вашего предшественника. Плюс было много нехороший скандирований в адрес руководства и в ваш адрес. Слышали?

– Конечно, слышал. Я считаю, что Юрий Палыч – самая большая легенда клуба. Но для меня это не проблема. Когда я пришел в клуб, Юрий Палыч был в клубе 20-26 лет, даже не знаю, как долго. Что бы они ни пели – это хорошо, они показывают свою позицию. Главное, что они не молчат. На этом ограничусь. Не хочу говорить о политике клуба. Я тренер. Я отвечаю за результат. Спасибо, что болельщики пришли и поддержали.

– Сегодня болельщики ушли в знак протеста, потому что поддерживают Семина. Как вы будете налаживать контакт, чтобы они больше не уходили?

– Мне не показалось, что между мной и болельщиками есть проблемы. Я знаю, что они любят тренера Палыча, но в этом нет ничего странного. Я не слышал негативного выкрика в мой адрес. Чтобы меня полюбили, мне надо время, мне надо доказывать состоятельность результатами. Я работал в больших командах и знаю, как это делается. Это делается через результат.

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