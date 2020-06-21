Николич: «Локомотив» набрал три очка, я счастлив»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча с «Оренбургом» (1:0). Эта игра стала первой для серба во главе московской команды.

«Спасибо за поздравления. Хочу поблагодарить игроков. До конца первого тайма это была хорошая игра, мы прессинговали, лишали соперника возможности контратаковать. Во втором тайме было все: удаление, уравняли составы, у нас было снова на игрока больше, не забили пенальти, нервная концовка.

В любом случае мы набрали три очка, я счастлив. Но в конце мы могли лучше контролировать ход матча», – сказал Николич.