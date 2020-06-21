Самый дорогой игрок «Уфы» Неделчару – в шорт-листе «Локомотива»

Центральный защитник «Уфы» Ионуц Неделчару может перейти в «Локомотив». О возможном трансфере сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«Болельщики «Локо» могут присмотреться к защитнику «Уфы» Неделчару. Этот игрок входит в шорт-лист по центральному защитнику, которого ищет клуб. Бюджетный и интересный вариант, цена/качество у румына норм.

Но вариант альтернативный. Как говорят на рынке, «Локо» работает по более дорогому кандидату на место ЦЗ, это их приоритет. На ум сразу приходит Домагой Вида – друган Ведрана Чорлуки, балканец, сильный. Но после истории со «Слава Украине!» путь в Россию ему, скорее всего, закрыт по политическим причинам. Значит, кто-то другой», – написал Короткин в телеграме.