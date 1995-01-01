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    Самый дорогой игрок «Уфы» Неделчару – в шорт-листе «Локомотива»

    Центральный защитник «Уфы» Ионуц Неделчару может перейти в «Локомотив». О возможном трансфере сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    «Болельщики «Локо» могут присмотреться к защитнику «Уфы» Неделчару. Этот игрок входит в шорт-лист по центральному защитнику, которого ищет клуб. Бюджетный и интересный вариант, цена/качество у румына норм.

    Но вариант альтернативный. Как говорят на рынке, «Локо» работает по более дорогому кандидату на место ЦЗ, это их приоритет. На ум сразу приходит Домагой Вида – друган Ведрана Чорлуки, балканец, сильный. Но после истории со «Слава Украине!» путь в Россию ему, скорее всего, закрыт по политическим причинам. Значит, кто-то другой», – написал Короткин в телеграме.

    • Неделчару стоит 3,2 миллиона евро, это самый дорогой футболист «Уфы».
    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
    • «Уфа» занимает десятое место.

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

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    Сегодня, 14:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20

      Kurt Angel 1 час назад

      "Слава Украине" - была сказано украинским знакомым....и никакой тут политической составляющей не было....каждый видит что хочет

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