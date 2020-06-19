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    Игрок «Ростова» Ставцев – об 1:10 от «Сочи»: «Жалеть нас не нужно. Мы получили удовольствие»

    Футболист «Ростова» Максим Ставцев оценил исход матча 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1). Воспитанник южан призвал их не жалеть.

    «Вышли собранные, у всех было просто нереальное желание выйти на поле в матче Премьер-лиги. Сейчас едем в аэропорт уже, скоро вылетаем обратно в Ростов.

    Нам было неважно, какой будет итоговый счет на табло. Мы с парнями просто играли в свой футбол, делая все то, чему нас учили тренеры в академии. Конечно, в физическом плане мы уступали «Сочи». Было тяжело отбирать у них мячи, они очень опытные игроки.

    Думаю, что жалеть нас не нужно. Главное, что мы получили удовольствие от игры. Теперь нам с парнями есть к чему стремиться дальше.

    Эмоции от гола Романа Романова? Мы были нереально рады. Все на скамейке запасных подпрыгнули со своих мест. Мы радовались голу своего партнера по команде!» – сказал Ставцев Metaratings.

    • «Ростов» играл футболистами молодежного состава и воспитанниками академии.
    • Команда осталась в РПЛ четвертой.
    • «Сочи» одержал самую крупную победу в истории РПЛ.

    Знакомимся с пацанами, которые тащат взрослый «Ростов»: рэпер, философ, благотворитель и другие

    Источник: Metaratings

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    19.06.2020 23:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2808

      playsh 52 минуты назад

      А никто Вас не жалеет,Вами гордятся,хорошие ребятки скоро подрастут.
      А жалеем мы о том,что чиновники от футбола,которые создали такую обстановку от отсутствия своих мозгов,напрасно получают свою зарплату и мешают нам всем жить и радоваться.

      0
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      Рейтинг: +1789

      житель СПб 1 час назад

      Ну, удовольствие то сомнительное... А вот опыт - незаменимый!

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