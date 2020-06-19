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  • Игрок «Ростова» Ставцев – об 1:10 от «Сочи»: «Жалеть нас не нужно. Мы получили удовольствие»

Игрок «Ростова» Ставцев – об 1:10 от «Сочи»: «Жалеть нас не нужно. Мы получили удовольствие»

19 июня 2020, 23:54
10

Футболист «Ростова» Максим Ставцев оценил исход матча 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1). Воспитанник южан призвал их не жалеть.

«Вышли собранные, у всех было просто нереальное желание выйти на поле в матче Премьер-лиги. Сейчас едем в аэропорт уже, скоро вылетаем обратно в Ростов.

Нам было неважно, какой будет итоговый счет на табло. Мы с парнями просто играли в свой футбол, делая все то, чему нас учили тренеры в академии. Конечно, в физическом плане мы уступали «Сочи». Было тяжело отбирать у них мячи, они очень опытные игроки.

Думаю, что жалеть нас не нужно. Главное, что мы получили удовольствие от игры. Теперь нам с парнями есть к чему стремиться дальше.

Эмоции от гола Романа Романова? Мы были нереально рады. Все на скамейке запасных подпрыгнули со своих мест. Мы радовались голу своего партнера по команде!» – сказал Ставцев Metaratings.

  • «Ростов» играл футболистами молодежного состава и воспитанниками академии.
  • Команда осталась в РПЛ четвертой.
  • «Сочи» одержал самую крупную победу в истории РПЛ.

Знакомимся с пацанами, которые тащат взрослый «Ростов»: рэпер, философ, благотворитель и другие

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Ставцев Максим
Комментарии (10)
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житель СПб
1592601066
Ну, удовольствие то сомнительное... А вот опыт - незаменимый!
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Plyash
1592602386
А никто Вас не жалеет,Вами гордятся,хорошие ребятки скоро подрастут. А жалеем мы о том,что чиновники от футбола,которые создали такую обстановку от отсутствия своих мозгов,напрасно получают свою зарплату и мешают нам всем жить и радоваться.
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evgevg13
1592615277
Если бы управленцы из так называемого ФК Сочи были бы настоящими мужиками, то они выставили против пацанов равноценный состав,, что бы было всё по чесноку. Но нет... не мужики они...
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Бухбух
1592617044
С таким Ростовом мечтает сыграть любой клуб РПЛ.
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Ден 781
1592624788
А не получили вы случайно психологический надлом при переходе во взрослый футбол
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oyabun
1592625645
Ставцев скрытый мазохист? Парни, на вашей стороне и так все адекватные болельщики, вы молодцы, но писать о полученном удовольствии... это уже перебор.
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sochi-2013
1592630013
"Слова не мальчика, но мужа!" Как не банально, но "То, что нас не убивает, делает нас сильнее." (В одном флаконе Пушкин и Ницше )) )
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