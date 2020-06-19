Игрок «Ростова» Ставцев – об 1:10 от «Сочи»: «Жалеть нас не нужно. Мы получили удовольствие»

Футболист «Ростова» Максим Ставцев оценил исход матча 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1). Воспитанник южан призвал их не жалеть.

«Вышли собранные, у всех было просто нереальное желание выйти на поле в матче Премьер-лиги. Сейчас едем в аэропорт уже, скоро вылетаем обратно в Ростов.

Нам было неважно, какой будет итоговый счет на табло. Мы с парнями просто играли в свой футбол, делая все то, чему нас учили тренеры в академии. Конечно, в физическом плане мы уступали «Сочи». Было тяжело отбирать у них мячи, они очень опытные игроки.

Думаю, что жалеть нас не нужно. Главное, что мы получили удовольствие от игры. Теперь нам с парнями есть к чему стремиться дальше.

Эмоции от гола Романа Романова? Мы были нереально рады. Все на скамейке запасных подпрыгнули со своих мест. Мы радовались голу своего партнера по команде!» – сказал Ставцев Metaratings.

«Ростов» играл футболистами молодежного состава и воспитанниками академии.

Команда осталась в РПЛ четвертой.

«Сочи» одержал самую крупную победу в истории РПЛ.

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