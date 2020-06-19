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  • РПЛ. «Сочи» забил десять голов «Ростову» и поднялся на девятое место

РПЛ. «Сочи» забил десять голов «Ростову» и поднялся на девятое место

19 июня 2020, 21:58
188

«Ростов» играл в Сочи футболистами не старше 19 лет и крупно проиграл. Хет-триком отметился нападающий Александр Кокорин, который в этом матче забил 100-й гол в карьере.

Сочинцы поднялись на девятое место в таблице и отстают от «Спартака» на очко. «Ростов» остался четвертым, в зоне Лиги Европы.

«Сочи» вышел на третье-четвертое место в чемпионате по количеству забитых голов (делит его с «Краснодаром»).

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 10:1 (4:1)

Голы: 0:1 – Романов, 1; 1:1 – Мостовой, 7; 2:1 – Кокорин, 15; 3:1 – Кокорин, 44; 4:1 – Заболотный, 45+2; 5:1 – Заболотный, 48; 6:1 – Кокорин, 51; 7:1 – Новосельцев, 73; 8:1 – Полоз, 75; 9:1 – Полоз, 86; 10:1 – Колдунов, 87.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов (Имбула, 59), Новосельцев (Милютин, 56), Мевля, Миладинович, Бурмистров (Колдунов, 70), Набиуллин, Мостовой, Заболотный (Полоз, 60), Кокорин (Боковой, 70).

«Ростов»: Попов, Калистратов, Колотиевский (Корниенко, 46), Гирнык, Горелов, Романов (Кочканян, 46), Куприянов (Каштан, 73), Рогава, Хромов (Ставцев, 80), Топурия (Комаров, 61), Абрамов.

Предупреждения: Маргасов, 38; Бурмистров, 42 – Гирнык, 26; Топурия, 43; Горелов, 63.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (188)
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valkam72
1592593664
Позорник Зеболотный на пацанах статистику себе поднял забитых голов. Неудачник
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Антибиотик
1592593686
Мужики, однако! Наклепали голов пацанятам и довольные до придурковатости! Не пошли вы на поводу у Ростова, не захотели переигровку, хрен с вами. Но зачем же так морально опускаться в глазах болельщиков? На пяти голах нужно было остановиться, а так реально, позор! Позор вам, Сочи!!!
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Gothic_Spirit
1592594830
позорище вонючее. а ростовским пацанам уважение. надеюсь на долго к деградантам из сочи привяжется клеймо позора
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ufos73
1592595051
Для меня сегодня умер очередный, хоть и недо, футбольный клуб Сочи. Зато появились Соски! Которых я даже недоклубом назвать не могу ((
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Добрый Бобер
1592595074
Это позор. Не "Ростова". Это позор РПЛ.
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Мага 13
1592595216
реально стыдно за команду Сочи.
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Мага 13
1592595493
вангую, это будет самая позорная победа фк Сочи за всю его историю.
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Medved2468
1592596984
Слава пацанам Ростова! Парни играли, сражались как могли. И, я уверен, никто их не упрекнёт за их игру! Просто Красавцы!!! А Сочи, конечно же, позор за такое поведение, в отношении встречи. Это решение останется на их совести и, я думаю, ещё долго будет откликаться в сердцах болельщиков всей страны, сугубо, в негативном плане!
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Plyash
1592597192
Так стыдно за наш футбол ещё никогда не было.Стыдно за сочинское стадо баранов,которое радовалось забитым мячам,словно забивали Испанцам,а не мальчикам подросткам.За чиновников от футбола,которые не решили вопрос о переносе игры.Куда катится наш футбол... Ростов-младший настоящие мужчины,спасибо Вам,ребята.
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mahan
1592598470
Смех да и только, всем понятно, что Ростов хотят скинуть с верхней части таблицы, а Сочи оставить в РПЛ на следующий сезон, чтобы просто так дарить очки Зениту. Тащить зенит к чемпионству за уши, это позор. Ростов надеюсь у Вас все будет хорошо.
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