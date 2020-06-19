РПЛ. «Сочи» забил десять голов «Ростову» и поднялся на девятое место

«Ростов» играл в Сочи футболистами не старше 19 лет и крупно проиграл. Хет-триком отметился нападающий Александр Кокорин, который в этом матче забил 100-й гол в карьере.

Сочинцы поднялись на девятое место в таблице и отстают от «Спартака» на очко. «Ростов» остался четвертым, в зоне Лиги Европы.

«Сочи» вышел на третье-четвертое место в чемпионате по количеству забитых голов (делит его с «Краснодаром»).

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 10:1 (4:1)

Голы: 0:1 – Романов, 1; 1:1 – Мостовой, 7; 2:1 – Кокорин, 15; 3:1 – Кокорин, 44; 4:1 – Заболотный, 45+2; 5:1 – Заболотный, 48; 6:1 – Кокорин, 51; 7:1 – Новосельцев, 73; 8:1 – Полоз, 75; 9:1 – Полоз, 86; 10:1 – Колдунов, 87.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов (Имбула, 59), Новосельцев (Милютин, 56), Мевля, Миладинович, Бурмистров (Колдунов, 70), Набиуллин, Мостовой, Заболотный (Полоз, 60), Кокорин (Боковой, 70).

«Ростов»: Попов, Калистратов, Колотиевский (Корниенко, 46), Гирнык, Горелов, Романов (Кочканян, 46), Куприянов (Каштан, 73), Рогава, Хромов (Ставцев, 80), Топурия (Комаров, 61), Абрамов.

Предупреждения: Маргасов, 38; Бурмистров, 42 – Гирнык, 26; Топурия, 43; Горелов, 63.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ