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    РПЛ. «Сочи» забил десять голов «Ростову» и поднялся на девятое место

    «Ростов» играл в Сочи футболистами не старше 19 лет и крупно проиграл. Хет-триком отметился нападающий Александр Кокорин, который в этом матче забил 100-й гол в карьере.

    Сочинцы поднялись на девятое место в таблице и отстают от «Спартака» на очко. «Ростов» остался четвертым, в зоне Лиги Европы.

    «Сочи» вышел на третье-четвертое место в чемпионате по количеству забитых голов (делит его с «Краснодаром»).

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 10:1 (4:1)

    Голы: 0:1 – Романов, 1; 1:1 – Мостовой, 7; 2:1 – Кокорин, 15; 3:1 – Кокорин, 44; 4:1 – Заболотный, 45+2; 5:1 – Заболотный, 48; 6:1 – Кокорин, 51; 7:1 – Новосельцев, 73; 8:1 – Полоз, 75; 9:1 – Полоз, 86; 10:1 – Колдунов, 87.

    «Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов (Имбула, 59), Новосельцев (Милютин, 56), Мевля, Миладинович, Бурмистров (Колдунов, 70), Набиуллин, Мостовой, Заболотный (Полоз, 60), Кокорин (Боковой, 70).

    «Ростов»: Попов, Калистратов, Колотиевский (Корниенко, 46), Гирнык, Горелов, Романов (Кочканян, 46), Куприянов (Каштан, 73), Рогава, Хромов (Ставцев, 80), Топурия (Комаров, 61), Абрамов.

    Предупреждения: Маргасов, 38; Бурмистров, 42 – Гирнык, 26; Топурия, 43; Горелов, 63.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии142
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      Рейтинг: +1317

      BANNIKOV1970 3 минуты назад

      цирк мля

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1213

      mahan 3 минуты назад

      Смех да и только, всем понятно, что Ростов хотят скинуть с верхней части таблицы, а Сочи оставить в РПЛ на следующий сезон, чтобы просто так дарить очки Зениту. Тащить зенит к чемпионству за уши, это позор. Ростов надеюсь у Вас все будет хорошо.

      2
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      Рейтинг: +3546

      Yurok161 6 минут назад

      Машу почему-то не видно.Ты рада?Шампанское уже открыла?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4011

      Рубинище 7 минут назад

      Надеюсь в следующем сезоне Ростов основой покажет сочинцам где раки зимуют.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +392

      Armani nn 9 минут назад

      Этот матч навсегда останется в памяти этих молодых Ростовчан.Одним словом красавцы.Бились как могли.Красавцы просто.А Сочи и РПЛ теперь жить с этим!

      1
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      Рейтинг: +5814

      paracetamol 14 минут назад

      Сочи еще коней, свиней обойдет и в ЛЕ выйдет!

      -1
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      Рейтинг: +3546

      Yurok161 > paracetamol 7 минут назад

      Ну,если завтра у всех перечисленных обнаружат корону,то да)

      1
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      Рейтинг: +574

      Олег1204 > paracetamol 2 минуты назад

      Но зато станет раком перед зеней, знаем мы таких

      0
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      Рейтинг: +265

      zadira56 14 минут назад

      Единственное, понравился Полоз.После двух забитых мячей на его лице даже не было признаков улыбки.Он понимал,что играет против школьников и клуба,который дал ему возможность расти дальше.Кто-как,а я его уважаю!

      1
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      Рейтинг: +93

      armen10 15 минут назад

      Позор Сочи.
      Пацаны из Ростова молодцы! Вся страна на вашей стороне. Этим дэбилам радующимся голам при счете 5-1и дальше, просто позор!

      4
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      Рейтинг: +2785

      playsh 25 минут назад

      Так стыдно за наш футбол ещё никогда не было.Стыдно за сочинское стадо баранов,которое радовалось забитым мячам,словно забивали Испанцам,а не мальчикам подросткам.За чиновников от футбола,которые не решили вопрос о переносе игры.Куда катится наш футбол...
      Ростов-младший настоящие мужчины,спасибо Вам,ребята.

      8
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      Рейтинг: +195

      O-kolesov > playsh 4 минуты назад

      Наш футбол не катится, он уже докатился.

      0
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      Рейтинг: +280

      Medved2468 28 минут назад

      Слава пацанам Ростова! Парни играли, сражались как могли. И, я уверен, никто их не упрекнёт за их игру! Просто Красавцы!!! А Сочи, конечно же, позор за такое поведение, в отношении встречи. Это решение останется на их совести и, я думаю, ещё долго будет откликаться в сердцах болельщиков всей страны, сугубо, в негативном плане!

      10
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      Рейтинг: +5814

      paracetamol > Medved2468 13 минут назад

      Да уж, не как выши бараны с Ахмадом.

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