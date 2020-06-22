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Завершился 23-й тур РПЛ. «Зенит» разгромил ЦСКА, «Спартак» победил «Арсенал»

22 июня 2020, 00:15
26

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный) – 2:4 (1:0)

Голы: 1:0 – Бурлак, 6; 1:1 – Ильин, 55; 1:2 – Глушаков, 61; 1:3 – Ильин, 66; 1:4 – Бериша, 69; 2:4 – Глушенков, 88.

Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 10:1 (4:1)

Голы: 0:1 – Романов, 1; 1:1 – Мостовой, 7; 2:1 – Кокорин, 15; 3:1 – Кокорин, 44; 4:1 – Заболотный, 45+2; 5:1 – Заболотный, 48; 6:1 – Кокорин, 51; 7:1 – Новосельцев, 73; 8:1 – Полоз, 75; 9:1 – Полоз, 86; 10:1 – Колдунов, 87.

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Сантос (в свои ворота), 7; 1:1 – Кварацхелия, 39; 1:2 – Бакаев, 56.

Удаления: нет – Подберезкин, 71.

Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Соболев, 44; 0:2 – Рассказов, 66; 0:3 – Понсе, 79; 1:3 – Луценко, 90+4, 2:3 – Лесовой, 90+9.

Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Иванович, 2; 0:2 – Малком, 9; 0:3 – Малком, 45+2; 0:4 – Дриусси, 90+4 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

Уфа – Тамбов – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фомин, 20 (с пенальти); 1:1 – Костюков, 77; 2:1 – Гиоргобиани, 90+2.

Локомотив (Москва) – Оренбург – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Алексей Миранчук, 38.

Текстовая онлайн-трансляция

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Краснодар Ростов ЦСКА Динамо Арсенал Спартак Уфа Урал Тамбов Сочи Оренбург Рубин Крылья Советов Ахмат
Комментарии (26)
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vsespartak01
1592552418
по бомбардиру мчится тройка:аларм,борат и пес с помойки,kpssсанкт-питербург,за ним все клоны тоже тут!
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portero
1592595430
сегодня две игры совсем не порадовали... надеюсь завтрашний день будет нормальный футбол...
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BarStep
1592636125
=== В Туле «Арсенал» сыграет со «Спартаком». Москвичи в случае победы поднимутся на шестое место в таблице === ?! Довольно-таки странная ремарка, учитывая, что у обоих команд одинаковое количество очков... А туляки в случае победы не поднимутся чтоль на шестое место в таблице?
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vladimir-7
1592647088
Сегодня 20 июня хозяева выиграют свои матчи у гостей.
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Ден 781
1592671506
Чалову может в церковь сходить надо
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ААМ
1592672273
Так держать "Зенит"
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Урия Гип 2
1592672946
Зенит, как всегда, безнравственнен. Ну не умеют лошади играть. Но зачем же издеваться. Хорошо ешё судья один мяч не засчитал.
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житель СПб
1592674579
Издеваться над достойным клубом не надо. Во-вторых, игра еще не закончена, и радоваться надо достойно, сдержанно. НО - ЦСКА сегодня попал на тот Зенит, который творит на поле то что хочет. ЦСКА не позавидуешь. А сделав игру, они (Зенит) уже во второй половине опять стали играть по счету, спокойно.
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житель СПб
1592674764
Но вот 2 карточку Дивееву надо было давать обязательно! И не в целях победы и т.п. - игра уже вряд ли изменится - но такие нарушения... Слава Богу, что не повредил..
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Валерий1965
1592807406
Зенит - Чемпион!)
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