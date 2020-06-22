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    Завершился 23-й тур РПЛ. «Зенит» разгромил ЦСКА, «Спартак» победил «Арсенал»

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный) – 2:4 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бурлак, 6; 1:1 – Ильин, 55; 1:2 – Глушаков, 61; 1:3 – Ильин, 66; 1:4 – Бериша, 69; 2:4 – Глушенков, 88.

    Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 10:1 (4:1)

    Голы: 0:1 – Романов, 1; 1:1 – Мостовой, 7; 2:1 – Кокорин, 15; 3:1 – Кокорин, 44; 4:1 – Заболотный, 45+2; 5:1 – Заболотный, 48; 6:1 – Кокорин, 51; 7:1 – Новосельцев, 73; 8:1 – Полоз, 75; 9:1 – Полоз, 86; 10:1 – Колдунов, 87.

    Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Сантос (в свои ворота), 7; 1:1 – Кварацхелия, 39; 1:2 – Бакаев, 56.

    Удаления: нет – Подберезкин, 71.

    Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Соболев, 44; 0:2 – Рассказов, 66; 0:3 – Понсе, 79; 1:3 – Луценко, 90+4, 2:3 – Лесовой, 90+9.

    Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Иванович, 2; 0:2 – Малком, 9; 0:3 – Малком, 45+2; 0:4 – Дриусси, 90+4 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Уфа – Тамбов – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фомин, 20 (с пенальти); 1:1 – Костюков, 77; 2:1 – Гиоргобиани, 90+2.

    Локомотив (Москва) – Оренбург – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Алексей Миранчук, 38.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2020 00:15
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 22 июня 2020, 09:30

      Зенит - Чемпион!)

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Валерий1965 22 июня 2020, 11:42

      Газпром чемпион!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июня 2020, 16:00

      опять что творит Мешков в матче в Уфе сначала не увидел пенальти потом два раза не удалил Кротова, довёл игрока Тамбова, чтобы тот его оскорбил и естественно удалил его

      0
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 20 июня 2020, 20:39

      Но вот 2 карточку Дивееву надо было давать обязательно! И не в целях победы и т.п. - игра уже вряд ли изменится - но такие нарушения... Слава Богу, что не повредил..

      2
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 20 июня 2020, 20:36

      Издеваться над достойным клубом не надо. Во-вторых, игра еще не закончена, и радоваться надо достойно, сдержанно.
      НО - ЦСКА сегодня попал на тот Зенит, который творит на поле то что хочет. ЦСКА не позавидуешь. А сделав игру, они (Зенит) уже во второй половине опять стали играть по счету, спокойно.

      3
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      Рейтинг: +697

      Урия Гип 2 20 июня 2020, 20:09

      Зенит, как всегда, безнравственнен. Ну не умеют лошади играть. Но зачем же издеваться. Хорошо ешё судья один мяч не засчитал.

      2
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      Рейтинг: -246

      vsespartak01 > Урия Гип 2 20 июня 2020, 20:54

      ты скажи алармоборатам это!сейчас польется грязь!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5219

      ААМ 20 июня 2020, 19:57

      Так держать "Зенит"

      7
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 20 июня 2020, 19:45

      Чалову может в церковь сходить надо

      1
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      Рейтинг: +11242

      alp 20 июня 2020, 14:14

      Поздравляю всех с возобновлением чемпионата!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 июня 2020, 12:58

      Сегодня 20 июня хозяева выиграют свои матчи у гостей.

      -1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 20 июня 2020, 11:14

      Может ли Зенит обновить рекорд вчерашнего матча в Сочи? Думаю, да, вполне!

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