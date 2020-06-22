Завершился 23-й тур РПЛ. «Зенит» разгромил ЦСКА, «Спартак» победил «Арсенал»

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур
Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный) – 2:4 (1:0)
Голы: 1:0 – Бурлак, 6; 1:1 – Ильин, 55; 1:2 – Глушаков, 61; 1:3 – Ильин, 66; 1:4 – Бериша, 69; 2:4 – Глушенков, 88.
Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 10:1 (4:1)
Голы: 0:1 – Романов, 1; 1:1 – Мостовой, 7; 2:1 – Кокорин, 15; 3:1 – Кокорин, 44; 4:1 – Заболотный, 45+2; 5:1 – Заболотный, 48; 6:1 – Кокорин, 51; 7:1 – Новосельцев, 73; 8:1 – Полоз, 75; 9:1 – Полоз, 86; 10:1 – Колдунов, 87.
Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Сантос (в свои ворота), 7; 1:1 – Кварацхелия, 39; 1:2 – Бакаев, 56.
Удаления: нет – Подберезкин, 71.
Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 2:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Соболев, 44; 0:2 – Рассказов, 66; 0:3 – Понсе, 79; 1:3 – Луценко, 90+4, 2:3 – Лесовой, 90+9.
ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:3)
Голы: 0:1 – Иванович, 2; 0:2 – Малком, 9; 0:3 – Малком, 45+2; 0:4 – Дриусси, 90+4 (с пенальти).
Голы: 1:0 – Фомин, 20 (с пенальти); 1:1 – Костюков, 77; 2:1 – Гиоргобиани, 90+2.
Локомотив (Москва) – Оренбург – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Алексей Миранчук, 38.