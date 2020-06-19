Крылья Советов - Ахмат

Они просто извинились за гол на 6 минуте)
|10 тур
|21 сентября, суббота
|14:00
|Ахмат
|1:1
|Крылья Советов
|10 тур
|21 сентября, суббота
|14:00
|Ахмат
|1:1
|Крылья Советов
|28 тур
|11 мая, суббота
|16:30
|Ахмат
|2:1
|Крылья Советов
|14 тур
|10 ноября, суббота
|16:30
|Крылья Советов
|1:2
|Ахмат
|30 тур
|21 мая, воскресенье
|15:00
|Крылья Советов
|1:3
|Ахмат
|1 тур
|31 июля, воскресенье
|20:30
|Ахмат
|1:0
|Крылья Советов
|26 тур
|1 мая, воскресенье
|17:00
|Ахмат
|0:1
|Крылья Советов
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|16:00
|Крылья Советов
|0:2
|Ахмат
|23 тур
|8 апреля, вторник
|19:00
|Крылья Советов
|1:1
|Ахмат
|15 тур
|4 ноября, понедельник
|16:00
|Ахмат
|0:1
|Крылья Советов
|30 тур
|26 мая, воскресенье
|13:30
|Ахмат
|4:1
|Крылья Советов
|1 тур
|22 июля, воскресенье
|17:30
|Крылья Советов
|1:1
|Ахмат
|44 тур
|13 мая, воскресенье
|15:30
|Крылья Советов
|1:1
|Ахмат
|31 тур
|19 ноября, суббота
|16:15
|Ахмат
|0:0
|Крылья Советов
|29 тур
|30 октября, воскресенье
|16:30
|Крылья Советов
|2:1
|Ахмат
|14 тур
|18 июня, суббота
|18:45
|Ахмат
|2:0
|Крылья Советов
|18 тур
|21 августа, суббота
|19:00
|Крылья Советов
|1:3
|Ахмат
|4 тур
|4 апреля, воскресенье
|14:00
|Ахмат
|2:0
|Крылья Советов
|26 тур
|24 октября, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|2:0
|Ахмат
|12 тур
|13 июня, суббота
|20:00
|Ахмат
|3:2
|Крылья Советов
|30 тур
|22 ноября, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|4:3
|Ахмат
|1 тур
|14 марта, пятница
|19:00
|Ахмат
|0:3
|Крылья Советов
|17 тур
|23 июля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:1
|Ахмат
|2 тур
|20 марта, воскресенье
|00:00
|Ахмат
|2:0
|Крылья Советов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
Они просто извинились за гол на 6 минуте)
Силы закончились и КС встали намертво, так бывает!
удачи крылышки!!! летите за победой!