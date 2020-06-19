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Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)
Материалы

Крылья Советов - Ахмат

19.06.2020, Пятница, 18:00 мск Самара, стадион Солидарность Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 23 тур Крылья Советов - Ахмат
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
10 тур
21 сентября, суббота 14:00 Ахмат 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
11 мая, суббота 16:30 Ахмат 2:1 Крылья Советов
14 тур
10 ноября, суббота 16:30 Крылья Советов 1:2 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
21 мая, воскресенье 15:00 Крылья Советов 1:3 Ахмат
1 тур
31 июля, воскресенье 20:30 Ахмат 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
1 мая, воскресенье 17:00 Ахмат 0:1 Крылья Советов
12 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Крылья Советов 0:2 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
8 апреля, вторник 19:00 Крылья Советов 1:1 Ахмат
15 тур
4 ноября, понедельник 16:00 Ахмат 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
26 мая, воскресенье 13:30 Ахмат 4:1 Крылья Советов
1 тур
22 июля, воскресенье 17:30 Крылья Советов 1:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
44 тур
13 мая, воскресенье 15:30 Крылья Советов 1:1 Ахмат
31 тур
19 ноября, суббота 16:15 Ахмат 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
29 тур
30 октября, воскресенье 16:30 Крылья Советов 2:1 Ахмат
14 тур
18 июня, суббота 18:45 Ахмат 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
18 тур
21 августа, суббота 19:00 Крылья Советов 1:3 Ахмат
4 тур
4 апреля, воскресенье 14:00 Ахмат 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2009
26 тур
24 октября, суббота 14:00 Крылья Советов 2:0 Ахмат
12 тур
13 июня, суббота 20:00 Ахмат 3:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
30 тур
22 ноября, суббота 14:00 Крылья Советов 4:3 Ахмат
1 тур
14 марта, пятница 19:00 Ахмат 0:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
17 тур
23 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Ахмат
2 тур
20 марта, воскресенье 00:00 Ахмат 2:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +1257

    Romantic2010 19 июня 2020, 19:48

    Они просто извинились за гол на 6 минуте)

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    Рейтинг: +4077

    морозз 19 июня 2020, 19:42

    Силы закончились и КС встали намертво, так бывает!

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    Рейтинг: +3539

    acor94 19 июня 2020, 19:36

    в перерыве к ним Кадыров пришел что ли?)

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 19 июня 2020, 18:44

    удачи крылышки!!! летите за победой!

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