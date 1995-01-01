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    Геркус – об интересе «Тоттенхэма» к Дзюбе: «Знаю достоверно, что Моуринью его хотел»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что «Тоттенхэм» хотел подписать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

    – Дзюба и Европа. Были слухи про «Тоттенхэм».

    – Я знаю, что это не чушь. Я знаю его агента – человека, который этим занимался. Знаю, что Моуринью его хотел. И знаю это достоверно. Моуринью знает, кто такой Дзюба. Он отработал чемпионат мира в России в качестве комментатора Russia Today и обсуждал в том числе сборную России. Думаю, он знает очень хорошо состав сборной России.

    – Что Моуринью думал по поводу Дзюбы?

    – Я знаю, что он его хотел. Не знаю подробностей и что конкретно он говорил, но такой вариант был, это правда.

    – Как вы думаете, зачем он в команде Моуринью?

    – Забивать голы, выигрывать игры. Дзюба забил бы 10 голов за сезон, все бы порадовались.

    – А что пошло не так?

    – Он был нужен «Зениту». «Зенит» хочет выигрывать титулы. У клуба одна звезда, а хотят две. А как без Дзюбы? Никак. Я бы тоже сомневался – такой игрок самим нужен.

    • В начале февраля «Чемпионат» сообщал, что «Тоттенхэм» интересовался Дзюбой, но «Зенит» его не отпустил.
    • Главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью видел в россиянине замену для травмированного Гарри Кейна.
    • Позднее сам футболист подтверждал эту информацию.

    Источник: Ютуб-канал «Футбольный Хейт»

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии4
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      Рейтинг: +296

      NewLife 32 минуты назад

      "Ой, что деется, вчера траншею рыли,
      Так откопали две коньячные струи,
      Говорят, шпионы воду отравили самогоном,
      Ну а хлеб теперь из рыбьей чешуи.

      И словно мухи тут и там
      Ходят слухи по домам,
      А беззубые старухи
      Их разносят по умам,
      Их разносят по умам."

      В.С. Высоцкий

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      Рейтинг: +331

      Соарес 44 минуты назад

      Геркус подлизывает Газпрому

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      Рейтинг: +17016

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      "Моуринью знает, кто такой Дзюба"....., поэтому и не взял.

      1
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      Рейтинг: +2767

      alarm 1 час назад

      у хряков сейчас пригорит)

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