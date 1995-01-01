Геркус – об интересе «Тоттенхэма» к Дзюбе: «Знаю достоверно, что Моуринью его хотел»

"Ой, что деется, вчера траншею рыли,
Так откопали две коньячные струи,
Говорят, шпионы воду отравили самогоном,
Ну а хлеб теперь из рыбьей чешуи.
И словно мухи тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам,
Их разносят по умам."
В.С. Высоцкий
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что «Тоттенхэм» хотел подписать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.
– Дзюба и Европа. Были слухи про «Тоттенхэм».
– Я знаю, что это не чушь. Я знаю его агента – человека, который этим занимался. Знаю, что Моуринью его хотел. И знаю это достоверно. Моуринью знает, кто такой Дзюба. Он отработал чемпионат мира в России в качестве комментатора Russia Today и обсуждал в том числе сборную России. Думаю, он знает очень хорошо состав сборной России.
– Что Моуринью думал по поводу Дзюбы?
– Я знаю, что он его хотел. Не знаю подробностей и что конкретно он говорил, но такой вариант был, это правда.
– Как вы думаете, зачем он в команде Моуринью?
– Забивать голы, выигрывать игры. Дзюба забил бы 10 голов за сезон, все бы порадовались.
– А что пошло не так?
– Он был нужен «Зениту». «Зенит» хочет выигрывать титулы. У клуба одна звезда, а хотят две. А как без Дзюбы? Никак. Я бы тоже сомневался – такой игрок самим нужен.
- В начале февраля «Чемпионат» сообщал, что «Тоттенхэм» интересовался Дзюбой, но «Зенит» его не отпустил.
- Главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью видел в россиянине замену для травмированного Гарри Кейна.
- Позднее сам футболист подтверждал эту информацию.