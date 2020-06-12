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  • Геркус – об интересе «Тоттенхэма» к Дзюбе: «Знаю достоверно, что Моуринью его хотел»

Геркус – об интересе «Тоттенхэма» к Дзюбе: «Знаю достоверно, что Моуринью его хотел»

12 июня 2020, 16:20
9

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что «Тоттенхэм» хотел подписать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

– Дзюба и Европа. Были слухи про «Тоттенхэм».

– Я знаю, что это не чушь. Я знаю его агента – человека, который этим занимался. Знаю, что Моуринью его хотел. И знаю это достоверно. Моуринью знает, кто такой Дзюба. Он отработал чемпионат мира в России в качестве комментатора Russia Today и обсуждал в том числе сборную России. Думаю, он знает очень хорошо состав сборной России.

– Что Моуринью думал по поводу Дзюбы?

– Я знаю, что он его хотел. Не знаю подробностей и что конкретно он говорил, но такой вариант был, это правда.

– Как вы думаете, зачем он в команде Моуринью?

– Забивать голы, выигрывать игры. Дзюба забил бы 10 голов за сезон, все бы порадовались.

– А что пошло не так?

– Он был нужен «Зениту». «Зенит» хочет выигрывать титулы. У клуба одна звезда, а хотят две. А как без Дзюбы? Никак. Я бы тоже сомневался – такой игрок самим нужен.

  • В начале февраля «Чемпионат» сообщал, что «Тоттенхэм» интересовался Дзюбой, но «Зенит» его не отпустил.
  • Главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью видел в россиянине замену для травмированного Гарри Кейна.
  • Позднее сам футболист подтверждал эту информацию.

Источник: Ютуб-канал «Футбольный Хейт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Тоттенхэм Дзюба Артем Моуринью Жозе Геркус Илья
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1591969334
"Моуринью знает, кто такой Дзюба"....., поэтому и не взял.
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Соарес
1591970334
Геркус подлизывает Газпрому
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NewLife
1591971087
"Ой, что деется, вчера траншею рыли, Так откопали две коньячные струи, Говорят, шпионы воду отравили самогоном, Ну а хлеб теперь из рыбьей чешуи. И словно мухи тут и там Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам, Их разносят по умам." В.С. Высоцкий
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Волька
1591973183
Геркус,дзюба гнилые души
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Chernyi Lis
1591977260
геркус сильно наварить себе хотел видать ..не прошло..там сидят купщики-перекупщики по хлеще...
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vladimir-7
1591977507
Что-то не к добру Геркус расхваливает Дзюбу, может быть хотят избавиться от деревяшки и цену, хотя бы какую-нибудь, на него установить.
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алдан2014
1592023915
Хотел дзюбу...написано двусмысленно.Обычно говорят хочу женщину.
Ответить
Hektor 84
1592039572
Хотел это одно, а вот что он хотел от Шлюбы)))) уже вопрос возникает. Нагнуть его хотел, ведь следил за ним во время ЧМ))))
Ответить
TOL47
1592054757
может это такой знак уважения похвалить игрока хозяина ЧМ, для АПЛ Дзюба конечно подойдет, но не в топ-клуб.
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