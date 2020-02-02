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  • ⚡ «Чемпионат»: Моуринью хотел купить Дзюбу в «Тоттенхэм». «Зенит» не отпустил игрока

⚡ «Чемпионат»: Моуринью хотел купить Дзюбу в «Тоттенхэм». «Зенит» не отпустил игрока

2 февраля 2020, 16:35
27

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в зимнее трансферное окно мог перейти в «Тоттенхэм».

Как сообщает «Чемпионат», россиянин входил в шорт-лист главного тренера «шпор» Жозе Моуринью, который нуждался в форварде после травмы Гарри Кейна.

Рассматривался вариант как полноценного трансфера, так и аренды Дзюбы на полгода.

Переход не состоялся, так как «Зенит» не захотел отпускать своего лидера.

  • В этом сезоне Дзюба забил 11 голов в 19 матчах РПЛ.
  • Его контракт с петербуржцами истекает летом 2020 года, но, как сообщалось ранее, нападающий уже договорился о новом соглашении с клубом.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Тоттенхэм Дзюба Артем
Комментарии (27)
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Nekit92
1580650855
Ой ладно парить. Если звали, отпустили бы. А так и дзюба не жалуется... если б не отпустили, щас ныл б тут в каждой новости и играть пешком ходил бы. Показуху тут устраивают.
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MaxRnD
1580650917
Задорнова нет, но дело его живёт
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Plyash
1580651171
Что за идиот из источника "чемпионат" пытается опорочить Моуриньо.Что бы тренер такого уровня взглянул в сторону бесноватого Дзюблы? Да за это по муссалу можно схлопотать.
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Spartak241
1580651329
Шутка года , Газпром за новость заплатил
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Inkvizitor@
1580653044
ахаахахаххахахахаха
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vka1970
1580655658
Вроде бы с утра не пил Понедельник, вновь морока Дзюба лыжи навострил В Альбион, на носорога Моуриньо там живёт Тотенхемом всех пугает Если Дзюба не придёт Он по игрокам стреляет Но Артёму невдомёк Отчего его позвали Если б думал дурачёк Так бы мы его видАли.
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BarStep
1580657386
⚡ Зачёт! Шутка удалась!! Давно так не ржал!!!
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yarik1_78
1580657498
Накуя он ему нужен?Я поржал!
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zabvo9406
1580664584
Чемпионат, когда вы пишите, такое ощущение, что бредит сивая кобыла в пасхальную ночь!!!!
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dinar7777dinar
1580670237
Ахаххахахахахвхахах.здравая шутка
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