⚡ «Чемпионат»: Моуринью хотел купить Дзюбу в «Тоттенхэм». «Зенит» не отпустил игрока

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в зимнее трансферное окно мог перейти в «Тоттенхэм».

Как сообщает «Чемпионат», россиянин входил в шорт-лист главного тренера «шпор» Жозе Моуринью, который нуждался в форварде после травмы Гарри Кейна.

Рассматривался вариант как полноценного трансфера, так и аренды Дзюбы на полгода.

Переход не состоялся, так как «Зенит» не захотел отпускать своего лидера.