⚡ «Чемпионат»: Моуринью хотел купить Дзюбу в «Тоттенхэм». «Зенит» не отпустил игрока

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в зимнее трансферное окно мог перейти в «Тоттенхэм».
Как сообщает «Чемпионат», россиянин входил в шорт-лист главного тренера «шпор» Жозе Моуринью, который нуждался в форварде после травмы Гарри Кейна.
Рассматривался вариант как полноценного трансфера, так и аренды Дзюбы на полгода.
Переход не состоялся, так как «Зенит» не захотел отпускать своего лидера.
- В этом сезоне Дзюба забил 11 голов в 19 матчах РПЛ.
- Его контракт с петербуржцами истекает летом 2020 года, но, как сообщалось ранее, нападающий уже договорился о новом соглашении с клубом.
Источник: «Чемпионат»