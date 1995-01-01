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    ⚡ «Чемпионат»: Моуринью хотел купить Дзюбу в «Тоттенхэм». «Зенит» не отпустил игрока

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в зимнее трансферное окно мог перейти в «Тоттенхэм».

    Как сообщает «Чемпионат», россиянин входил в шорт-лист главного тренера «шпор» Жозе Моуринью, который нуждался в форварде после травмы Гарри Кейна.

    Рассматривался вариант как полноценного трансфера, так и аренды Дзюбы на полгода.

    Переход не состоялся, так как «Зенит» не захотел отпускать своего лидера.

    • В этом сезоне Дзюба забил 11 голов в 19 матчах РПЛ.
    • Его контракт с петербуржцами истекает летом 2020 года, но, как сообщалось ранее, нападающий уже договорился о новом соглашении с клубом.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии25
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      Рейтинг: +479

      yarik1_78 13 минут назад

      Накуя он ему нужен?Я поржал!

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      Рейтинг: +3355

      BarStep 14 минут назад

      ⚡ Зачёт! Шутка удалась!! Давно так не ржал!!!

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      Рейтинг: +156

      RUPRICHT 18 минут назад

      ЭТО ИЗ СЕРИИ ОЧЕВИДНОЕ И НЕ ВЕРОЯТНОЕ!!!!ОБМЕН ПРОСТОЙ СОН МИНА и ХАРИ КЕЙНА НА ДЗЮБУ!!!ВОТ ЭТО ПОЛНОЦЕНЫЙ ОБМЕН!!!ВСЕ ДОВОЛЬНЫ И СЧАСТЛИВЫ!!!А ЖОЗЕ БОЛЬШЕ ВСЕХ!!!!

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      Рейтинг: +2440

      Alekxei Z. 42 минуты назад

      Это неполная правда.
      шпоры хотели купить оптом Дзю , Оздоева , Шатова и Кузяева...
      Миллер на это не согласился.

      0
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      Рейтинг: +11609

      vka1970 43 минуты назад

      Вроде бы с утра не пил
      Понедельник, вновь морока
      Дзюба лыжи навострил
      В Альбион, на носорога
      Моуриньо там живёт
      Тотенхемом всех пугает
      Если Дзюба не придёт
      Он по игрокам стреляет
      Но Артёму невдомёк
      Отчего его позвали
      Если б думал дурачёк
      Так бы мы его видАли.

      1
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      Рейтинг: +2260

      Derzkiy1 58 минут назад

      Ну и Херь написали ..... Жозе хотел купить Дзюбу !!!!!!!! Зачем????? На тренировке веселить ????

      1
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      Рейтинг: +4884

      paracetamol 1 час назад

      Зенит испугался позора, потому и не отпустил игрока.

      0
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      Рейтинг: +280

      De_Frenki 1 час назад

      ОЧЕРЕДНАЯ КЛОУНАДА....ЗАВТРА НАПИШУТ ПСЖ НА НЕЙМАРА ХОТЕЛ ПОМЕНЯТЬ

      2
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      Рейтинг: +5911

      BRO_football 1 час назад

      Что за бред? Вот это бревно будет заменять Гарри Кейна? У Моуриньо явно не всё в порядке с головой.

      1
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      Рейтинг: +738

      kolyma999 1 час назад

      Смешно.Это древо Чемпионшип не потянет,не говоря о большем.

      2
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      Рейтинг: +479

      yarik1_78 > kolyma999 7 минут назад

      Не обижай Дзюбиньо!

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