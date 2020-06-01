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  • Малафеев назвал три главные проблемы в воспитании молодых игроков «Зенита»

Малафеев назвал три главные проблемы в воспитании молодых игроков «Зенита»

1 июня 2020, 21:33
5

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мыслями о проблемах, из-за которых в команде играет небольшое количество воспитанников.

– При Властимиле Петержеле в «Зените» был костяк из воспитанников. Почему сейчас в основной команде не играют свои футболисты?

– Есть много факторов. Главное – устаревшая методика «Зенита» по подготовке молодых игроков. Мне кажется, что футболисты слишком долго дозревают, их нужно быстрее интегрировать в «молодeжку». Чем быстрее – тем больше у воспитанника шансов и времени, чтобы показать себя. К примеру, Шамкин, Мусаев – они начали играть в ФНЛ с 16 лет.

– В России молодые игроки начинают «выстреливать» к 22 годам, хотя в Европе или Латинской Америке – к 17-20 годам, если не раньше. Почему так происходит?

– Существует правило «10 000 часов». Если человек занимается чем-то одним на протяжении 10 000 часов, он становится профессионалом своего дела. По моим подсчeтам, 10 лет в Академии – максимум 6000 часов: тренировки, игры, отпуск и так далее. Оставшиеся 4000 часов они добирают в «Зените-2», но к 22 годам это делать уже поздно.

Поэтому я и говорю, что чем быстрее мы дадим футболисту возможность выступать за «Зенит-2» и «молодeжку», тем быстрее он адаптируется ко взрослому футболу и станет профессионалом. В 16-17 лет воспитанник должен заиграть в «молодeжке», а к 18-19 годам он должен играть в основе «Зенита-2».

– Хорошо, главная проблема – устаревшая методика. Что ещe?

– Агенты. Они уводят игроков друг у друга, у академий, заставляют переезжать родителей. Например, академия «Зенита» за последние годы потеряла восьмерых игроков, которых увели в академии «Динамо», ЦСКА, «Локомотива». Конечно, нет никакой гарантии, что там они заиграют, но всe же это значительный фактор.

Кроме того, в России нужно больше внимания уделять индивидуальным тренировкам игроков. Сейчас у нас тренировочный процесс выстроен таким образом, что они большую часть времени просто бегают и носятся по полю, нежели играют с мячом. В тeплых странах с этим проще: вышел в любой двор, пошeл играть в свободное время. А у нас ни дворов, ни тeплой погоды – зима сплошная.

Если подытоживать, можно выделить три главные проблемы в воспитании молодых игроков «Зенита»: устаревшая методика, потеря игроков из академии и необходимость более быстрого перехода воспитанников из академии в «молодeжку», оттуда в «Зенит-2» и так далее, учитывая все факторы.

Малафеев: «Агент Ахметова Гегечкори хвастался связями с криминалом и сказал, что на *** вертел наш «Зенит»

Малафеев: «Полная чушь, что я не отпустил Дзюбу из «Зенита». Предлагал ему команды из Европы, он отказался»

Малафеев: «Чтобы покрыть потребности, мне в месяц нужно около 1,5 миллиона рублей. Но я зарабатываю больше»

Малафеев: «Смолов не перешел в «Зенит», потому что не сошлись в деньгах»

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (5)
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paracetamol
1591037993
Зенит-2 в ПФЛ и его даже не планируют вывести в ФНЛ. Какой может быть прогресс? Шава и Керж в 20 лет в соснове Зенита играли!
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vmonomah17
1591063210
Мне несколько лет назад коллега рассказывал, что у него кореш в молодежке Динамо играет. Они там нехило зарабатывают, чуть ли не каждый день в ночных клубах бухают. Писали здесь на портале, что какой-то чурка из зенита2 карьеру в 30 лет закончил. За основу ни разу не играл. У него квартира, машина, свой бизнес. Успел за дубль хорошо заработать. Смысла стремиться играть за основу нет.
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serhio80
1591090010
Епт, да всему сайту эти три проблемы известны) ******** Борат, аларм и пудель.
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