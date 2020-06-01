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    Малафеев назвал три главные проблемы в воспитании молодых игроков «Зенита»

    Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мыслями о проблемах, из-за которых в команде играет небольшое количество воспитанников.

    – При Властимиле Петержеле в «Зените» был костяк из воспитанников. Почему сейчас в основной команде не играют свои футболисты?

    – Есть много факторов. Главное – устаревшая методика «Зенита» по подготовке молодых игроков. Мне кажется, что футболисты слишком долго дозревают, их нужно быстрее интегрировать в «молодeжку». Чем быстрее – тем больше у воспитанника шансов и времени, чтобы показать себя. К примеру, Шамкин, Мусаев – они начали играть в ФНЛ с 16 лет.

    – В России молодые игроки начинают «выстреливать» к 22 годам, хотя в Европе или Латинской Америке – к 17-20 годам, если не раньше. Почему так происходит?

    – Существует правило «10 000 часов». Если человек занимается чем-то одним на протяжении 10 000 часов, он становится профессионалом своего дела. По моим подсчeтам, 10 лет в Академии – максимум 6000 часов: тренировки, игры, отпуск и так далее. Оставшиеся 4000 часов они добирают в «Зените-2», но к 22 годам это делать уже поздно.

    Поэтому я и говорю, что чем быстрее мы дадим футболисту возможность выступать за «Зенит-2» и «молодeжку», тем быстрее он адаптируется ко взрослому футболу и станет профессионалом. В 16-17 лет воспитанник должен заиграть в «молодeжке», а к 18-19 годам он должен играть в основе «Зенита-2».

    – Хорошо, главная проблема – устаревшая методика. Что ещe?

    – Агенты. Они уводят игроков друг у друга, у академий, заставляют переезжать родителей. Например, академия «Зенита» за последние годы потеряла восьмерых игроков, которых увели в академии «Динамо», ЦСКА, «Локомотива». Конечно, нет никакой гарантии, что там они заиграют, но всe же это значительный фактор.

    Кроме того, в России нужно больше внимания уделять индивидуальным тренировкам игроков. Сейчас у нас тренировочный процесс выстроен таким образом, что они большую часть времени просто бегают и носятся по полю, нежели играют с мячом. В тeплых странах с этим проще: вышел в любой двор, пошeл играть в свободное время. А у нас ни дворов, ни тeплой погоды – зима сплошная.

    Если подытоживать, можно выделить три главные проблемы в воспитании молодых игроков «Зенита»: устаревшая методика, потеря игроков из академии и необходимость более быстрого перехода воспитанников из академии в «молодeжку», оттуда в «Зенит-2» и так далее, учитывая все факторы.

    Малафеев: «Агент Ахметова Гегечкори хвастался связями с криминалом и сказал, что на *** вертел наш «Зенит»

    Малафеев: «Полная чушь, что я не отпустил Дзюбу из «Зенита». Предлагал ему команды из Европы, он отказался»

    Малафеев: «Чтобы покрыть потребности, мне в месяц нужно около 1,5 миллиона рублей. Но я зарабатываю больше»

    Малафеев: «Смолов не перешел в «Зенит», потому что не сошлись в деньгах»

    Источник: Metaratings

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    01.06.2020 21:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +15453

      sssrspartak 2 часа назад

      главной проблемой является желание не хорошо играть,а много бабок зарабатывать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5785

      paracetamol 2 часа назад

      Зенит-2 в ПФЛ и его даже не планируют вывести в ФНЛ. Какой может быть прогресс? Шава и Керж в 20 лет в соснове Зенита играли!

      2
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    • ...
      Рейтинг: -255

      Бoрат 2 часа назад

      Возьмите меня воспитателем молодежи и из них выйдет толк . Гыгыгы .

      3
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      ...
      Рейтинг: +1145

      acor94 > Бoрат 2 часа назад

      Только с братом!

      2
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      Рейтинг: +15453

      sssrspartak > Бoрат 2 часа назад

      но там не будет твоих друзей алармоборатов и пуделя!

      1
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      Рейтинг: -255

      Бoрат > sssrspartak 18 минут назад

      Я там себе новых найду - молоденьких . Гыгыгы . У нас в Зените с этим проблем нет . Гыгыгы .

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