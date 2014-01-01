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    Малафеев: «Полная чушь, что я не отпустил Дзюбу из «Зенита». Предлагал ему команды из Европы, он отказался»

    Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что у форварда Артема Дзюбы были варианты уехать в зарубежный чемпионат. Игрок отказался.

    – Уход Артeма Дзюбы в тульский «Арсенал» в 2018 году. Как это было? Почему возник конфликт?

    – На тот момент главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не захотел видеть Дзюбу в команде. Соответственно, мне нужно было пристроить Дзюбу, найти ему новый клуб для аренды. Я искал варианты за границей, чтобы не усиливать конкурентов по чемпионату России.

    Ехать в Европу Дзюба отказался – я предлагал ему команды из чемпионатов Турции, Греции. Команды из европейских топ-лиг просто не взяли бы Дзюбу поиграть за них четыре месяца: либо его должны были покупать сразу зимой, либо включать в арендное соглашение опцию выкупа. Сложно было интегрировать Дзюбу в команду из более статусного чемпионата. Тем более, что он сам сказал: «Я не рассматриваю клубы за границей».

    – Дзюба говорил, что у вас произошел резкий разговор после того, как вы не захотели отпускать его из «Зенита».

    – Это глупо, потому что, как я уже сказал ранее, моей задачей как раз было его отпустить. Мне нужно было найти новую команду для Дзюбы. Как я мог его не отпускать? Если бы я упeрся даже в теории, зачем мне это делать, и как я могу испытывать к нему какую-либо неприязнь?

    Не знаю, как можно себе представить подобную ситуацию. То есть я без году недели пришeл в «Зенит» в ноябре, а через месяц говорю самому Роберто Манчини, что нам нужно избавиться от Артeма? Дзюба говорит полную чушь. Мы обсуждали любые возможные варианты его ухода из «Зенита» – в аренду или на полноценный трансфер. Раз я так не хотел отпускать Дзюбу, почему он в итоге оказался в «Арсенале»?

    Здесь нужно понимать, что это было не желание самого Дзюбы покинуть «Зенит». Инициатива принадлежала Манчини. И говорить о том, что сам Дзюба решил уйти в тот же «Арсенал» – это далеко не так. Не было такого, что Дзюба взял и сказал: «А давайте-ка я уйду в аренду». Естественно, это всe случилось из-за обострения их конфликта с Манчини. С тульским «Арсеналом» вeл переговоры лично я. Зачем мне было проводить с ними переговоры? Чтобы одновременно не отпускать его никуда? Чушь.

    • Малафеев на прошлой неделе покинул «Зенит».
    • Спортсмен был функционером «Зенита» с 2017 года.
    • Всю игровую карьеру Малафеев провел в системе «Зенита».

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +5764

      paracetamol 40 минут назад

      Да никто из Зени не бежит, разве что на сумасшедшие бабки, как Халк.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +151

      NewLife 1 час назад

      У зюбы кругом враги, зюба осажденная крепость ! Кого- то и что-то мне это напоминает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2448

      алдан2014 2 часа назад

      И почему я верю именно Малофееву?А потому ,что Дзюба врун,болтун и хохотун,-как пел Высоцкий

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3969

      Рубинище 2 часа назад

      Манчини сразу увидел уровень игры "дерева", который ещё и не подходил под его модель, вот и сплавили его.
      В европу он не хочет, т.к. знает, что сразу сядет на лавку, и зп там будет в разы меньше-вот он всеми правдами и не правдами держится за "народное достояние". да и не нужен он в топ чемпионатах никому.

      4
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      Рейтинг: -50

      Волька 2 часа назад

      Шлюха и малафеев!Два ушлепка

      -3
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      Рейтинг: +2676

      Томик 3 часа назад

      Полная чушь, что Малафеев мог кому-то заблокировать переход. Документы переносил да штаны протирал. В Зените вопросы решают люди другого уровня. А этому разрешили ещё зарплату пополучать и почувствовать свою значимость немного. Парочку помощников ему назначили - вот ими он и руководил. Чего он там запретить мог...

      2
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    • ...
      Рейтинг: -241

      Бoрат 3 часа назад

      Скорей бы чемпионат возобновили , а то надоело читать кто кого опустил , ну опустил я пуделя и аларма опустил , что теперь кричать об этом на каждом углу буду . Гыгыгы .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2448

      алдан2014 > Бoрат 2 часа назад

      То то их сегодня не видать

      1
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      ...
      Рейтинг: +852

      фанат джигурды > Бoрат 59 минут назад

      За этого возьмись.
      https://bombardir.ru/profile/13935

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -241

      Бoрат > фанат джигурды 17 минут назад

      Работаю только по предоплате или по любви . Гыгыгы .

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      valkam72 3 часа назад

      Сейчас у синитовских пуканы будут разрываться - на чью сторону встать.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -241

      Бoрат > valkam72 3 часа назад

      На чью сторону не вставай , а всё одним и тем же местом поворачиваются и " что то с пола поднимать начинают " . Гыгыгы .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -241

      Бoрат > Бoрат 3 часа назад

      Хахаха - а я тут как тут . Гыгыгы .

      2
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      Рейтинг: +3926

      порт 4 часа назад

      Да потому, что Дзюба чмо.

      7
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      ...
      Рейтинг: +421

      ziborock > порт 4 часа назад

      Ты пошто так на своего кумира?!)

      3
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      ...
      Рейтинг: -241

      Бoрат > ziborock 3 часа назад

      А они всегда так - вот я (символ болельщиков Зенита ) только недавно красовался на баннере посвященному дню рождения Зенита ( кто не видел моё фото - обязательно посмотрите ) был любим и обласкан всеми , а теперь они меня минусят каждый день . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +3926

      порт > ziborock 2 часа назад

      Мой юный друг, вам сколько годиков?

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