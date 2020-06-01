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  • Малафеев: «Полная чушь, что я не отпустил Дзюбу из «Зенита». Предлагал ему команды из Европы, он отказался»

Малафеев: «Полная чушь, что я не отпустил Дзюбу из «Зенита». Предлагал ему команды из Европы, он отказался»

1 июня 2020, 14:19
16

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что у форварда Артема Дзюбы были варианты уехать в зарубежный чемпионат. Игрок отказался.

– Уход Артeма Дзюбы в тульский «Арсенал» в 2018 году. Как это было? Почему возник конфликт?

– На тот момент главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не захотел видеть Дзюбу в команде. Соответственно, мне нужно было пристроить Дзюбу, найти ему новый клуб для аренды. Я искал варианты за границей, чтобы не усиливать конкурентов по чемпионату России.

Ехать в Европу Дзюба отказался – я предлагал ему команды из чемпионатов Турции, Греции. Команды из европейских топ-лиг просто не взяли бы Дзюбу поиграть за них четыре месяца: либо его должны были покупать сразу зимой, либо включать в арендное соглашение опцию выкупа. Сложно было интегрировать Дзюбу в команду из более статусного чемпионата. Тем более, что он сам сказал: «Я не рассматриваю клубы за границей».

– Дзюба говорил, что у вас произошел резкий разговор после того, как вы не захотели отпускать его из «Зенита».

– Это глупо, потому что, как я уже сказал ранее, моей задачей как раз было его отпустить. Мне нужно было найти новую команду для Дзюбы. Как я мог его не отпускать? Если бы я упeрся даже в теории, зачем мне это делать, и как я могу испытывать к нему какую-либо неприязнь?

Не знаю, как можно себе представить подобную ситуацию. То есть я без году недели пришeл в «Зенит» в ноябре, а через месяц говорю самому Роберто Манчини, что нам нужно избавиться от Артeма? Дзюба говорит полную чушь. Мы обсуждали любые возможные варианты его ухода из «Зенита» – в аренду или на полноценный трансфер. Раз я так не хотел отпускать Дзюбу, почему он в итоге оказался в «Арсенале»?

Здесь нужно понимать, что это было не желание самого Дзюбы покинуть «Зенит». Инициатива принадлежала Манчини. И говорить о том, что сам Дзюба решил уйти в тот же «Арсенал» – это далеко не так. Не было такого, что Дзюба взял и сказал: «А давайте-ка я уйду в аренду». Естественно, это всe случилось из-за обострения их конфликта с Манчини. С тульским «Арсеналом» вeл переговоры лично я. Зачем мне было проводить с ними переговоры? Чтобы одновременно не отпускать его никуда? Чушь.

  • Малафеев на прошлой неделе покинул «Зенит».
  • Спортсмен был функционером «Зенита» с 2017 года.
  • Всю игровую карьеру Малафеев провел в системе «Зенита».

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав Дзюба Артем
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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порт
1591010893
Да потому, что Дзюба чмо.
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valkam72
1591011846
Сейчас у синитовских пуканы будут разрываться - на чью сторону встать.
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Томик
1591012459
Полная чушь, что Малафеев мог кому-то заблокировать переход. Документы переносил да штаны протирал. В Зените вопросы решают люди другого уровня. А этому разрешили ещё зарплату пополучать и почувствовать свою значимость немного. Парочку помощников ему назначили - вот ими он и руководил. Чего он там запретить мог...
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Волька
1591015624
Шлюха и малафеев!Два ушлепка
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Рубинище
1591017102
Манчини сразу увидел уровень игры "дерева", который ещё и не подходил под его модель, вот и сплавили его. В европу он не хочет, т.к. знает, что сразу сядет на лавку, и зп там будет в разы меньше-вот он всеми правдами и не правдами держится за "народное достояние". да и не нужен он в топ чемпионатах никому.
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алдан2014
1591017933
И почему я верю именно Малофееву?А потому ,что Дзюба врун,болтун и хохотун,-как пел Высоцкий
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NewLife
1591019451
У зюбы кругом враги, зюба осажденная крепость ! Кого- то и что-то мне это напоминает.
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paracetamol
1591023778
Да никто из Зени не бежит, разве что на сумасшедшие бабки, как Халк.
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JTherry
1591034844
не понятно в чем дзюпа обвиняет Малафеева, всем же известно, что его выпер из клуба Манчини, побольше работать надо было, а не спорить с "великими"...
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JTherry
1591038297
Здраво-дзюпой звать второго. Нрава был он воровского. «Ослик» — ласково прозвали, В лес и в бани посылали. Денег страстно он желал, Свою жадность не скрывал. За копейку б удавился, Мелочевкой не скупился. Только злата слышит стук, Возникает тут как тут... ...такие сказки читает Малафеев на ночь детям)))) инстаграмм Малафеева...
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