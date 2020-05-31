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  • «Были взлеты и падения, хорошие и плохие моменты». Малафеев покинул «Зенит»

«Были взлеты и падения, хорошие и плохие моменты». Малафеев покинул «Зенит»

31 мая 2020, 12:22
23

Вячеслав Малафеев больше не работает в «Зените». Экс-вратарь занимал пост заместителя спортивного директора.

«Пришло время идти дальше.

Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите число «25»? Одни скажут: «Юность, беззаботность, вся жизнь впереди». Другие — «Серебряная свадьба, долгий путь, большой отрезок времени».

У меня — «Зенит». Мне 41 год, и больше половины жизни я провел в этом клубе. В 1995 году заключил первый контракт. С 1999 — играю в основном составе, а последние 3 года работаю спортивным менеджером.⠀

Оборачиваясь назад, я рассуждаю, как супруг с 25-летним стажем. Позади много взлетов и падений, радости и грусти, есть и хорошие, и плохие моменты, ошибки и опыт.⠀Заглядывая вперед, я превращаюсь в юношу, который смело смотрит в будущее. Он знает, что 25 лет жизни пройдены не просто так, впереди ждет много интересного и перспективного.⠀

Прошлое остается прошлым. Будущее неизбежно наступит. В настоящем хочу поблагодарить каждого, кто дал возможность проявить себя в новом деле. Я признателен за то, что участвовал в жизни любимого клуба, смог внести вклад в развитие молодежного футбола и основной команды!

Я благодарен руководству, коллегам, футболистам и болельщикам «Зенита» за понимание и поддержку. Пора получать новые знания и опыт.⠀

До встречи, «Зенит»!» – написал Малафеев.

  • Спортсмен был функционером «Зенита» с 2017 года.
  • Всю игровую карьеру Малафеев провел в системе «Зенита».
  • Малафеев брал с клубом Кубок и Суперкубок УЕФА.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Вячеслава Малафеева
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (23)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Алехсбургер.
1590917613
Выспренная фотография... А так-да. Спасибо ,Слава. Пока.
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Давид59
1590917824
Удачи тебе! Классная карьера. Особенно взятые пенальти. Сколько же из было! Помню смотрел подборку в Ютубе.
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фанат джигурды
1590918752
Хоть клуб из С-Пб терпеть не могу, но Малафеева уважаю. Желаю ему удачи на любом поприще!!!
Ответить
valkam72
1590919090
Оо. Расскажет ли он теперь кое-что про шлюбенцию, как обещал? Или, как и вся голубизна синитная, писдаболить только может.
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paracetamol
1590919525
С 40 лет жизнь только начинается. Удачи, Славик!
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DOCTOR PENALTY
1590923262
Успехов по жизни! Не теряй игроцкую целеустремлённость.
Ответить
BarStep
1590923773
Заслуженный зенитовец! Настоящий человек! Великолепный вратарь! Замечательного тебе будущего Слава! Спасибо, что был с нами!
Ответить
andrej-lucevich
1590930864
удачи и успехов тебе вне футбола!!!!!!!
Ответить
raritet
1590952805
Один из немногих футболистов, которых уважаешь не только как прекрасного спортсмена, но и человека , интеллект которого , культура которого вызывают просто восхищение. Побольше бы нам таких людей в нашем футболе. Думаю, что такой человек не потеряется в наше трудное время. Удачи тебе Вратарь!
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zigbert
1591378444
Уважаемый человек. Ведет себя скромно и достойно.
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