«Были взлеты и падения, хорошие и плохие моменты». Малафеев покинул «Зенит»

Вячеслав Малафеев больше не работает в «Зените». Экс-вратарь занимал пост заместителя спортивного директора.

«Пришло время идти дальше.

Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите число «25»? Одни скажут: «Юность, беззаботность, вся жизнь впереди». Другие — «Серебряная свадьба, долгий путь, большой отрезок времени».

У меня — «Зенит». Мне 41 год, и больше половины жизни я провел в этом клубе. В 1995 году заключил первый контракт. С 1999 — играю в основном составе, а последние 3 года работаю спортивным менеджером.⠀

Оборачиваясь назад, я рассуждаю, как супруг с 25-летним стажем. Позади много взлетов и падений, радости и грусти, есть и хорошие, и плохие моменты, ошибки и опыт.⠀Заглядывая вперед, я превращаюсь в юношу, который смело смотрит в будущее. Он знает, что 25 лет жизни пройдены не просто так, впереди ждет много интересного и перспективного.⠀

Прошлое остается прошлым. Будущее неизбежно наступит. В настоящем хочу поблагодарить каждого, кто дал возможность проявить себя в новом деле. Я признателен за то, что участвовал в жизни любимого клуба, смог внести вклад в развитие молодежного футбола и основной команды!

Я благодарен руководству, коллегам, футболистам и болельщикам «Зенита» за понимание и поддержку. Пора получать новые знания и опыт.⠀

До встречи, «Зенит»!» – написал Малафеев.

Спортсмен был функционером «Зенита» с 2017 года.

Всю игровую карьеру Малафеев провел в системе «Зенита».

Малафеев брал с клубом Кубок и Суперкубок УЕФА.