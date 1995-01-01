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    «Были взлеты и падения, хорошие и плохие моменты». Малафеев покинул «Зенит»

    Вячеслав Малафеев больше не работает в «Зените». Экс-вратарь занимал пост заместителя спортивного директора.

    «Пришло время идти дальше.

    Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите число «25»? Одни скажут: «Юность, беззаботность, вся жизнь впереди». Другие — «Серебряная свадьба, долгий путь, большой отрезок времени».

    У меня — «Зенит». Мне 41 год, и больше половины жизни я провел в этом клубе. В 1995 году заключил первый контракт. С 1999 — играю в основном составе, а последние 3 года работаю спортивным менеджером.⠀

    Оборачиваясь назад, я рассуждаю, как супруг с 25-летним стажем. Позади много взлетов и падений, радости и грусти, есть и хорошие, и плохие моменты, ошибки и опыт.⠀Заглядывая вперед, я превращаюсь в юношу, который смело смотрит в будущее. Он знает, что 25 лет жизни пройдены не просто так, впереди ждет много интересного и перспективного.⠀

    Прошлое остается прошлым. Будущее неизбежно наступит. В настоящем хочу поблагодарить каждого, кто дал возможность проявить себя в новом деле. Я признателен за то, что участвовал в жизни любимого клуба, смог внести вклад в развитие молодежного футбола и основной команды!

    Я благодарен руководству, коллегам, футболистам и болельщикам «Зенита» за понимание и поддержку. Пора получать новые знания и опыт.⠀

    До встречи, «Зенит»!» – написал Малафеев.

    • Спортсмен был функционером «Зенита» с 2017 года.
    • Всю игровую карьеру Малафеев провел в системе «Зенита».
    • Малафеев брал с клубом Кубок и Суперкубок УЕФА.

    text

    Публикация от text (@malafeev16ru) 31 Май 2020 в 2:00 PDT

    Источник: инстаграм Вячеслава Малафеева

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    Сегодня, 12:22
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3588

      BarStep 1 час назад

      Заслуженный зенитовец! Настоящий человек! Великолепный вратарь! Замечательного тебе будущего Слава! Спасибо, что был с нами!

      0
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      Рейтинг: +415

      ziborock 1 час назад

      Малафееву конечно удачи (и как игрок и как человек хороший)в дальнейшей жизни а вот руководство фк Газпром в очередной раз выкинуло воспитанника без прощального матча!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1850

      baden69 > ziborock 32 минуты назад

      15 мая 2016 года завершил спортивную карьеру: на последний домашний матч сезона с московским «Локомотивом» был включён в заявку на матч, но на поле не вышел, а после игры состоялась церемония прощания с болельщиками.
      Сейчас ушел из Зенита с поста заместителя спортивного директора.

      1
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      Рейтинг: +16879

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Успехов по жизни! Не теряй игроцкую целеустремлённость.

      1
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      Рейтинг: +5749

      paracetamol 2 часа назад

      С 40 лет жизнь только начинается. Удачи, Славик!

      1
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      Рейтинг: +227

      valkam72 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Оо. Расскажет ли он теперь кое-что про шлюбенцию, как обещал? Или, как и вся голубизна синитная, писдаболить только может.

      -4
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      Рейтинг: +3588

      BarStep > valkam72 1 час назад

      S valkami zhit - по волчьи выть..

      0
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      Рейтинг: +227

      valkam72 > BarStep 1 час назад

      Сбацай ещё чего-нибудь по анг.))))

      0
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      Рейтинг: +3588

      BarStep > valkam72 14 минут назад

      Ты меня хлопец с кем-то путаешь...

      0
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      Рейтинг: +845

      фанат джигурды 2 часа назад

      Хоть клуб из С-Пб терпеть не могу, но Малафеева уважаю.
      Желаю ему удачи на любом поприще!!!

      2
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      Рейтинг: +3148

      Давид59 3 часа назад

      Удачи тебе! Классная карьера. Особенно взятые пенальти. Сколько же из было! Помню смотрел подборку в Ютубе.

      8
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      Рейтинг: +901

      Алехсбургер. 3 часа назад

      Выспренная фотография...
      А так-да.
      Спасибо ,Слава.
      Пока.

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