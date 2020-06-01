Малафеев: «Смолов не перешел в «Зенит», потому что не сошлись в деньгах»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев объяснил, почему в команду не перешел нападающий Федор Смолов. Сейчас он выступает за «Сельту».

— Не секрет, что «Зенит» пытался забрать к себе Смолова. Почему сделка не срослась?

— Да, действительно, я присутствовал на многих встречах, где мы вместе с Чинквини ездили в Москву на переговоры, а в Петербург приезжали его представители. Мы очень долго торговались. По большому счету, просто не сошлись в деньгах.

— Это правда, что «Зенит» не был готов потратить на него 15 миллионов евро?

— Не могу сказать цифры, это конфиденциальная информация. Но могу сказать, что стороны просто не договорились. Я и с Федей общался, и с агентами.

— То есть Федор был готов переехать в Петербург?

— Сначала был готов, потом из-за того, что переговоры шли не так, как ему хотелось, сделка не состоялась. Люди торгуются, это нормально. Позже Федор сказал, что не хочет в «Зенит». Не знаю, была ли это игра агентов, но это была рабочая обстановка.