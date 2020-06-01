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    Малафеев: «Смолов не перешел в «Зенит», потому что не сошлись в деньгах»

    Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев объяснил, почему в команду не перешел нападающий Федор Смолов. Сейчас он выступает за «Сельту».

    — Не секрет, что «Зенит» пытался забрать к себе Смолова. Почему сделка не срослась?

    — Да, действительно, я присутствовал на многих встречах, где мы вместе с Чинквини ездили в Москву на переговоры, а в Петербург приезжали его представители. Мы очень долго торговались. По большому счету, просто не сошлись в деньгах.

    — Это правда, что «Зенит» не был готов потратить на него 15 миллионов евро?

    — Не могу сказать цифры, это конфиденциальная информация. Но могу сказать, что стороны просто не договорились. Я и с Федей общался, и с агентами.

    — То есть Федор был готов переехать в Петербург?

    — Сначала был готов, потом из-за того, что переговоры шли не так, как ему хотелось, сделка не состоялась. Люди торгуются, это нормально. Позже Федор сказал, что не хочет в «Зенит». Не знаю, была ли это игра агентов, но это была рабочая обстановка.

    • Малафеев на прошлой неделе покинул «Зенит».
    • Спортсмен был функционером «Зенита» с 2017 года.
    • Всю игровую карьеру Малафеев провел в системе «Зенита».

    Источник: Sport24

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    01.06.2020 18:50
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5785

      paracetamol 2 часа назад

      Нахр он нужен? Пусть за спаниелей играет, за аутсайдеров!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1845

      serhio80 3 часа назад

      Говно клуб без традиций и истории) кроме денег Газпрома и заманить несознательных нечем)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +254

      valkam72 4 часа назад

      Не захотел одним из голубых стать. И это правильно. К тому же там еще и первый трансгендер появился в РПЛ. Маммана. А это двойной позор.

      0
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      Рейтинг: +913

      Алехсбургер. 5 часов назад

      Славу прёт.
      легенда меркнет...
      Пора заканчивать банкет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +254

      valkam72 > Алехсбургер. 4 часа назад

      Ничего. Сейчас еще что нибудь про вашу голубятню выложит.

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