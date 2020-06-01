Малафеев: «Агент Ахметова Гегечкори хвастался связями с криминалом и сказал, что на *** вертел наш «Зенит»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал об отношениях с агентом полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова Ираклием Гегечкори. Игрок мог появиться в петербургском клубе.

– Что насчет агента Ираклия Гегечкори?

– Одиозный агент, который славился своим прошлым. Он любил хвастаться связями с криминальным миром. Гегечкори неоднократно пугал меня, намекая на это самое прошлое. Мы с ним очень жeстко разошлись, потому что он грубо выразился в адрес «Зенита».

– Что он сказал про «Зенит»?

– На *** я вертел ваш «Зенит». Я не считаю это правильным, так вести себя некорректно. Я предложил ему встретиться, если он захочет. Посмотрим, сколько и как он в дальнейшем будет говорить о «Зените» после нашей встречи.