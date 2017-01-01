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    Малафеев: «Агент Ахметова Гегечкори хвастался связями с криминалом и сказал, что на *** вертел наш «Зенит»

    Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал об отношениях с агентом полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова Ираклием Гегечкори. Игрок мог появиться в петербургском клубе.

    – Что насчет агента Ираклия Гегечкори?

    – Одиозный агент, который славился своим прошлым. Он любил хвастаться связями с криминальным миром. Гегечкори неоднократно пугал меня, намекая на это самое прошлое. Мы с ним очень жeстко разошлись, потому что он грубо выразился в адрес «Зенита».

    – Что он сказал про «Зенит»?

    – На *** я вертел ваш «Зенит». Я не считаю это правильным, так вести себя некорректно. Я предложил ему встретиться, если он захочет. Посмотрим, сколько и как он в дальнейшем будет говорить о «Зените» после нашей встречи.

    • Малафеев на прошлой неделе покинул «Зенит».
    • Спортсмен был функционером «Зенита» с 2017 года.
    • Всю игровую карьеру Малафеев провел в системе «Зенита».

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии14
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      Рейтинг: +421

      ziborock 4 часа назад

      Славика понесло на откровения! Ждем дальше!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Радио1000шумеров 4 часа назад

      Предложил встретится в ресторане или за гаражом?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +852

      фанат джигурды > Радио1000шумеров 2 часа назад

      Навигаторс?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +253

      AleSan4es 4 часа назад

      Этот сенит и тебя на )(ую повертел, или ты забыл что вылетел из за тзюпы?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -241

      Бoрат 5 часов назад

      Хахаха - " Нас *бут , а мы крепчаем ." Гыгыгы .

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2572

      alarm > Бoрат 4 часа назад

      и насколько ты окреп?)

      4
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      ...
      Рейтинг: -241

      Бoрат > alarm 4 часа назад

      На сегодня Зенит самый могучий , несокрушимый и грозный и это от постоянных вливаний в него . Гыгыгы .

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -241

      Бoрат > alarm 4 часа назад

      Ну а если переходить на личности ( как ты " любишь " ) , то мне с тобой не сравнится - вы онанисты народ мускулистый , вас не заманишь ляжкой мясистой . Гыгыгы .

      -1
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      Рейтинг: +3970

      vladik12 5 часов назад

      Правильный агент.

      0
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      Рейтинг: +20487

      пьяныйхоровод > vladik12 1 час назад

      Такие "агенты" на кортах перед рынками сидят , семки лузгают .

      -2
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      Рейтинг: +232

      valkam72 5 часов назад

      На *** все синит вертят.

      1
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      ...
      Рейтинг: +20487

      пьяныйхоровод > valkam72 1 час назад

      Тебе сейчас яйца глушака подбородок щекотят .

      0
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      Рейтинг: +232

      valkam72 > пьяныйхоровод 1 час назад

      Б.л.я. Ты в каждой бочке затыкон. Кликуха тебе будет теперь - страпон.

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      Рейтинг: +23287

      VVM1964 > valkam72 12 минут назад

      А какие клички твоим друзьям - боратам и аларму дать , посоветуй , а то у меня с фантазией что то сегодня не очень ?

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