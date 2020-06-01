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  • Малафеев: «Чтобы покрыть потребности, мне в месяц нужно около 1,5 миллиона рублей. Но я зарабатываю больше»

Малафеев: «Чтобы покрыть потребности, мне в месяц нужно около 1,5 миллиона рублей. Но я зарабатываю больше»

1 июня 2020, 16:59
26

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев раскрыл финансовые потребности. Ему нужно в месяц не меньше миллиона рублей.

— Назовите минимальную сумму на месяц, чтобы покрыть все ваши потребности?

— Чтобы ездить отдыхать, ходить в магазины и рестораны — миллион-полтора. Но это не значит, что я зарабатываю полтора миллиона в месяц, я зарабатываю больше.

— У вас как у бизнесмена и гражданина РФ есть вопросы к нынешнему правительству?

— Я никогда не высказывался резко и не буду этого делать никогда. Для того, чтобы кого-то упрекать, нужно что-то делать.

— Как относитесь к Путину?

— Если я был его доверенным лицом, то как я могу к нему относится? Уважительно.

— Можно сказать, что Россия подсела на нефтяную иглу?

— Отчасти да. Из-за санкций мы должны поднимать внутреннее производство, но это не будет альтернативой все равно.

  • Малафеев на прошлой неделе покинул «Зенит».
  • Спортсмен был функционером «Зенита» с 2017 года.
  • Всю игровую карьеру Малафеев провел в системе «Зенита».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Малафеев Вячеслав
Комментарии (26)
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paracetamol
1591023570
Меньше по ресторанам шастай, Славик. Короновирус подцепишь да и на член тоже можно.
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johnyFCSM
1591024849
а чтобы покрыть мои потребности мне нужно чтоб кроме моих 35000 в месяц моя жена получала хотя бы так же. зажравшиеся мажоры
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Антибиотик
1591025626
Все, что нужно знать о России, игроках и нашем футболе... Вот поэтому Аршавин никогда не извинится за свои слова, а чиновники будут плевать на народ с высоты египетского отеля.
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serhio80
1591026023
На МРОТ попробуй поживи, может мозгов хоть немного добавится
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0791
1591026260
Покажи трудовые мозоли ... Ты - не зарабатываешь, ты - насасываешь ... В шахту в забой, на завод на конвеер в 3 смену, на грузовик в дальнобой ... вот тогда будешь зарабатывать.
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латунный
1591028215
они прихуели живут в другом мире
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Hoahin
1591030363
Человек в другом мире живет, он о проблемах народа и не слышал вовсе, ему их попросту не понять, как сытый голодного. Поэтому для него вопросов к правительству нет, он то как сыр в масле катается.
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"supermax"
1591033697
потребности или аппетиты? ...надеюсь не голодаешь там, держись
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латунный
1591034163
вот ответе мне почему водитель рабочий инженер грузчик не может заработать 1500000 миллиона а наши доблеснные футболисты могут получили змс за 8 место за что пиар вовремя чумы .люди до пенсии хрен доживут а кто тожирует .хотябы молчали а не трезвонили об этом
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BRO_football
1591045026
С большой зарплатой появляются большие потребности. Что тут непонятного? Если ты зарабатываешь 20 тысяч в месяц, то и потребности у тебя соответствующие: еда, квартира, коммунальные услуги, одежда, прочие мелкие расходы и деньги закончились. А если ты вдруг стал зарабатывать 500 тысяч рублей в месяц, то твоих потребности явно не останутся на уровне 20 тысяч рублей как раньше. Наверняка захочется улучшить свои жизненные условия и, например, купить автомобиль, переехать в квартиру побольше, съездить на отдых заграницу, купить брендовых шмоток, сходить в ресторан, купить золотой унитаз и т.д. Ну если денег много, то чего же им просто так лежать на счёте в банке и жить скромно с расходами в 20 тысяч рублей, просто потому что так большинство россиян живёт?
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