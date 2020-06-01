Малафеев: «Чтобы покрыть потребности, мне в месяц нужно около 1,5 миллиона рублей. Но я зарабатываю больше»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев раскрыл финансовые потребности. Ему нужно в месяц не меньше миллиона рублей.

— Назовите минимальную сумму на месяц, чтобы покрыть все ваши потребности?

— Чтобы ездить отдыхать, ходить в магазины и рестораны — миллион-полтора. Но это не значит, что я зарабатываю полтора миллиона в месяц, я зарабатываю больше.

— У вас как у бизнесмена и гражданина РФ есть вопросы к нынешнему правительству?

— Я никогда не высказывался резко и не буду этого делать никогда. Для того, чтобы кого-то упрекать, нужно что-то делать.

— Как относитесь к Путину?

— Если я был его доверенным лицом, то как я могу к нему относится? Уважительно.

— Можно сказать, что Россия подсела на нефтяную иглу?

— Отчасти да. Из-за санкций мы должны поднимать внутреннее производство, но это не будет альтернативой все равно.