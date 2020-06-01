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    Малафеев: «Чтобы покрыть потребности, мне в месяц нужно около 1,5 миллиона рублей. Но я зарабатываю больше»

    Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев раскрыл финансовые потребности. Ему нужно в месяц не меньше миллиона рублей.

    — Назовите минимальную сумму на месяц, чтобы покрыть все ваши потребности?

    — Чтобы ездить отдыхать, ходить в магазины и рестораны — миллион-полтора. Но это не значит, что я зарабатываю полтора миллиона в месяц, я зарабатываю больше.

    — У вас как у бизнесмена и гражданина РФ есть вопросы к нынешнему правительству?

    — Я никогда не высказывался резко и не буду этого делать никогда. Для того, чтобы кого-то упрекать, нужно что-то делать.

    — Как относитесь к Путину?

    — Если я был его доверенным лицом, то как я могу к нему относится? Уважительно.

    — Можно сказать, что Россия подсела на нефтяную иглу?

    — Отчасти да. Из-за санкций мы должны поднимать внутреннее производство, но это не будет альтернативой все равно.

    • Малафеев на прошлой неделе покинул «Зенит».
    • Спортсмен был функционером «Зенита» с 2017 года.
    • Всю игровую карьеру Малафеев провел в системе «Зенита».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11

      0791 54 секунды назад

      Покажи трудовые мозоли ...
      Ты - не зарабатываешь, ты - насасываешь ...
      В шахту в забой, на завод на конвеер в 3 смену, на грузовик в дальнобой ... вот тогда будешь зарабатывать.

      0
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      Рейтинг: +1827

      serhio80 4 минуты назад

      На МРОТ попробуй поживи, может мозгов хоть немного добавится

      1
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      Рейтинг: +5798

      Антибиотик 11 минут назад

      Все, что нужно знать о России, игроках и нашем футболе... Вот поэтому Аршавин никогда не извинится за свои слова, а чиновники будут плевать на народ с высоты египетского отеля.

      0
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      Рейтинг: +70

      johnyFCSM 24 минуты назад

      а чтобы покрыть мои потребности мне нужно чтоб кроме моих 35000 в месяц моя жена получала хотя бы так же. зажравшиеся мажоры

      2
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      Рейтинг: +6849

      ilichkadr 34 минуты назад

      Красиво жить не запретишь...........

      0
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      Рейтинг: +1232

      FENIX-SL 38 минут назад

      ну конечно
      не хочет свои миллионы терять

      0
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      Рейтинг: +5764

      paracetamol 45 минут назад

      Меньше по ресторанам шастай, Славик. Короновирус подцепишь да и на член тоже можно.

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