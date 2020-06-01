Павлюченко – об уходе из «Тоттенхэма»: «Леви говорил мне: «Ты дурак. Как можно уехать из Англии в Россию?»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко вспомнил о своем уходе из лондонского клуба.

«Леви (Дэниэл Леви, председатель правления «Тоттенхэма» – примечание «Бомбардира») говорил мне: «Ты дурак. Как можно уехать из Англии в Россию?». Я ответил: «Не знаю, отпускайте меня». Спустя несколько месяцев, когда я приехал в «Локомотив», начал жалеть. Когда пошли искусственные поля, когда две тысячи болельщиков на стадионе.

Хотелось домой, к друзьям, общения не хватало, русской еды. Когда мы уехали, Лариса (жена футболиста – примечание «Бомбардира») плакала, до сих пор еще ноет. Она тогда еще говорила: «Пройдет время, ты будешь вспоминать мои слова». А я говорил, что надо ехать, чемпионат Европы-2012 впереди, надо попасть в сборную. Мне тогда Дик Адвокат сказал: «Пав, ты сейчас не играешь в «Тоттенхэме», я тебя не вызову. Тебе надо играть», – рассказал Павлюченко.

Россиянин выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.

В его активе 42 гола и 10 ассистов в 113 матчах.

Павлюченко: «Были слухи, что «Реал» хотел взять меня в аренду»