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  • Павлюченко – об уходе из «Тоттенхэма»: «Леви говорил мне: «Ты дурак. Как можно уехать из Англии в Россию?»

Павлюченко – об уходе из «Тоттенхэма»: «Леви говорил мне: «Ты дурак. Как можно уехать из Англии в Россию?»

1 июня 2020, 09:15
7

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко вспомнил о своем уходе из лондонского клуба.

«Леви (Дэниэл Леви, председатель правления «Тоттенхэма» – примечание «Бомбардира») говорил мне: «Ты дурак. Как можно уехать из Англии в Россию?». Я ответил: «Не знаю, отпускайте меня». Спустя несколько месяцев, когда я приехал в «Локомотив», начал жалеть. Когда пошли искусственные поля, когда две тысячи болельщиков на стадионе.

Хотелось домой, к друзьям, общения не хватало, русской еды. Когда мы уехали, Лариса (жена футболиста – примечание «Бомбардира») плакала, до сих пор еще ноет. Она тогда еще говорила: «Пройдет время, ты будешь вспоминать мои слова». А я говорил, что надо ехать, чемпионат Европы-2012 впереди, надо попасть в сборную. Мне тогда Дик Адвокат сказал: «Пав, ты сейчас не играешь в «Тоттенхэме», я тебя не вызову. Тебе надо играть», – рассказал Павлюченко.

  • Россиянин выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.
  • В его активе 42 гола и 10 ассистов в 113 матчах.

Павлюченко: «Были слухи, что «Реал» хотел взять меня в аренду»

Источник: Ютуб-канал «Фестиваль Спортивная Волна»
Россия. Премьер-лига Тоттенхэм Павлюченко Роман
Комментарии (7)
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vladik12
1590995024
И действительно.
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Sancool
1590996784
100 лет новости
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Давид59
1590999996
Ну конечно, английская еда, друганы. Это важно. И Адвокат виноват оказался. Тот случай, когда выслушай женщину и сделай не наоборот
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Бухбух
1591000734
Просто денег больше предложили, потому и уехал.
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bazhina.valyav
1591001343
Все ДАBАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока беcплатнo если хочешь снять дeваxу или проверь свою может она там есть. (я там бывшую жену спалил) Вот сайт ------ https://bit.vodka/davalka
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ZENIT84,
1591003152
и лондон профукал и на евро 2012 облажались и в локо затерялся)))
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ilichkadr
1591009529
Рома правильно сделал, что вернулся в Россию. Чтобы он сейчас в Лондоне делал? За 4 года Европы особой карьеры не сделал, а деньги, как известно, быстро заканчиваются.
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