Павлюченко: «Были слухи, что «Реал» хотел взять меня в аренду»

алармом и боратом тоже все время их брат борат второй на интимные темы интересуется!и сейчас наверное ждет на очередной сеанс!
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что во время выступлений за «Тоттенхэм» его хотели заполучить «Реал», «Ливерпуль» и «Милан». В итоге форвард перешел в «Локомотив».
«В «Тоттенхэме», когда шли разговоры о моей аренде или продаже, были слухи, что «Реал» хотел взять меня в аренду. Были такие варианты.
«Ливерпуль», «Реал» и «Милан». Не знаю, правда это или нет. Мне мой агент говорил, что мной интересуются, хотят взять в аренду. Но это все слухи, ничего серьезного не было.
Судьба так распорядилась, что я перешел в «Локомотив», а не вернулся в «Спартак». Меня продавали за большие деньги, а хотели вернуть в три раза меньше. Но за копейки меня никто не собирался продавать. «Спартак» не был готов платить такую серьезную сумму, а «Локомотив» нашел деньги», – сказал Павлюченко.
- Павлюченко перешел в «Тоттенхэм» из «Спартака» в 2008 году.
- Он провел за английскую команду 78 матчей и забил 21 гол.
- В 2012-м его купил «Локомотив».