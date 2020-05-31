Павлюченко: «Были слухи, что «Реал» хотел взять меня в аренду»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что во время выступлений за «Тоттенхэм» его хотели заполучить «Реал», «Ливерпуль» и «Милан». В итоге форвард перешел в «Локомотив».

«В «Тоттенхэме», когда шли разговоры о моей аренде или продаже, были слухи, что «Реал» хотел взять меня в аренду. Были такие варианты.

«Ливерпуль», «Реал» и «Милан». Не знаю, правда это или нет. Мне мой агент говорил, что мной интересуются, хотят взять в аренду. Но это все слухи, ничего серьезного не было.

Судьба так распорядилась, что я перешел в «Локомотив», а не вернулся в «Спартак». Меня продавали за большие деньги, а хотели вернуть в три раза меньше. Но за копейки меня никто не собирался продавать. «Спартак» не был готов платить такую серьезную сумму, а «Локомотив» нашел деньги», – сказал Павлюченко.