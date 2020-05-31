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  • Павлюченко: «Были слухи, что «Реал» хотел взять меня в аренду»

Павлюченко: «Были слухи, что «Реал» хотел взять меня в аренду»

31 мая 2020, 20:32
16

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что во время выступлений за «Тоттенхэм» его хотели заполучить «Реал», «Ливерпуль» и «Милан». В итоге форвард перешел в «Локомотив».

«В «Тоттенхэме», когда шли разговоры о моей аренде или продаже, были слухи, что «Реал» хотел взять меня в аренду. Были такие варианты.

«Ливерпуль», «Реал» и «Милан». Не знаю, правда это или нет. Мне мой агент говорил, что мной интересуются, хотят взять в аренду. Но это все слухи, ничего серьезного не было.

Судьба так распорядилась, что я перешел в «Локомотив», а не вернулся в «Спартак». Меня продавали за большие деньги, а хотели вернуть в три раза меньше. Но за копейки меня никто не собирался продавать. «Спартак» не был готов платить такую серьезную сумму, а «Локомотив» нашел деньги», – сказал Павлюченко.

  • Павлюченко перешел в «Тоттенхэм» из «Спартака» в 2008 году.
  • Он провел за английскую команду 78 матчей и забил 21 гол.
  • В 2012-м его купил «Локомотив».

Источник: Ютуб-канал «Фестиваль Спортивная Волна»
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Тоттенхэм Реал Павлюченко Роман
Комментарии (16)
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Антибиотик
1590948048
Все, понеслась) Одного мечтали в Барселоне видеть, второго в Реале. Ну, хоть в отличие от Аршавина, пишет, что не знает, правда или нет.
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фанат джигурды
1590948399
Блин, пацантрэ, я в Газпром резюме отправлял!
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derrik2000
1590948536
"Роман Павлюченко рассказал, что во время выступлений за «Тоттенхэм» его хотели заполучить «Реал», «Ливерпуль» и «Милан». В итоге форвард перешел в «Локомотив»." САМ отказался, наверное: английский-то со словарём в Тоттенхеме с грехом пополам освоил, а тут ещё гишпанский или итальянский учи. Со словарём. Времени на тренировки совсем не останется. Да и денег на словари жалко.)))))))))))))))))))))))))))))))
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серега кашин
1590950620
правильно подметил- это все просто слухи
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ruded
1590951216
сам поди и пускал эти слухи..
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Граф2019
1590951751
Рому любит Тамбов... труляяяя...
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Hektor 84
1590954942
Его с Аршавиным по ходу одна и та же муха укусила. Теперь оба до пенсии будут вспоминать как их кто то (и еще не факт) хотел приобрести.
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vladimir-7
1590993045
Ну да, Реал хотел взять в аренду на оливковые поля убирать урожай.
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bazhina.valyav
1591001375
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zigbert
1591020633
От Аршавина отставать нельзя. У Ромы тоже есть что вспомнить -хотя бы тот решающий мяч,который он забил англичанам.
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