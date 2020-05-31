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    Павлюченко: «Были слухи, что «Реал» хотел взять меня в аренду»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что во время выступлений за «Тоттенхэм» его хотели заполучить «Реал», «Ливерпуль» и «Милан». В итоге форвард перешел в «Локомотив».

    «В «Тоттенхэме», когда шли разговоры о моей аренде или продаже, были слухи, что «Реал» хотел взять меня в аренду. Были такие варианты.

    «Ливерпуль», «Реал» и «Милан». Не знаю, правда это или нет. Мне мой агент говорил, что мной интересуются, хотят взять в аренду. Но это все слухи, ничего серьезного не было.

    Судьба так распорядилась, что я перешел в «Локомотив», а не вернулся в «Спартак». Меня продавали за большие деньги, а хотели вернуть в три раза меньше. Но за копейки меня никто не собирался продавать. «Спартак» не был готов платить такую серьезную сумму, а «Локомотив» нашел деньги», – сказал Павлюченко.

    • Павлюченко перешел в «Тоттенхэм» из «Спартака» в 2008 году.
    • Он провел за английскую команду 78 матчей и забил 21 гол.
    • В 2012-м его купил «Локомотив».

    Источник: Ютуб-канал «Фестиваль Спортивная Волна»

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    31.05.2020 20:32
    Комментарии17
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      Рейтинг: +15431

      sssrspartak 2 часа назад

      алармом и боратом тоже все время их брат борат второй на интимные темы интересуется!и сейчас наверное ждет на очередной сеанс!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      Hektor 84 3 часа назад

      Его с Аршавиным по ходу одна и та же муха укусила. Теперь оба до пенсии будут вспоминать как их кто то (и еще не факт) хотел приобрести.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4551

      JTherry > Hektor 84 3 часа назад

      им обоим мемуары теперь надо писать, кого куда сватали агенты...)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2556

      alarm 4 часа назад

      позор спартаку и рылу!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15431

      sssrspartak > alarm 2 часа назад

      ну ка рты позакрывали псы позорные и в лялю!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Puddle 4 часа назад

      Помимо тарасоффской бани им еще интересовалась краснопресненская

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +558

      Граф2019 4 часа назад

      Рому любит Тамбов... труляяяя...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +897

      ruded 4 часа назад

      сам поди и пускал эти слухи..

      1
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      Рейтинг: +183

      Puddle 4 часа назад

      А хрюн не треснет???

      2
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      Рейтинг: +5061

      серега кашин 4 часа назад

      правильно подметил- это все просто слухи

      1
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      Рейтинг: +8000

      derrik2000 5 часов назад

      "Роман Павлюченко рассказал, что во время выступлений за «Тоттенхэм» его хотели заполучить «Реал», «Ливерпуль» и «Милан». В итоге форвард перешел в «Локомотив»."

      САМ отказался, наверное: английский-то со словарём в Тоттенхеме с грехом пополам освоил, а тут ещё гишпанский или итальянский учи. Со словарём.
      Времени на тренировки совсем не останется.
      Да и денег на словари жалко.)))))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +848

      фанат джигурды 5 часов назад

      Блин, пацантрэ, я в Газпром резюме отправлял!

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