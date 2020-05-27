Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Овьедо», рассказал о желании попасть в основной состав мадридского клуба.

– Вернешься в «Реал» в сезоне-2020/21?

– Пока не знаю, со мной еще никто не разговаривал из клуба.

– А чего бы ты сам хотел?

– Хочется закончить сезон без риска. Мы с нетерпением ждем возвращения, два месяца простоя – это слишком много. В футболе это проявляется гораздо больше. И я хочу достичь поставленных целей с «Овьедо».

– «Овьедо» останется в Сегунде?

– Да, конечно. А я смогу продемонстрировать свой уровень, чтобы Зидан увидел, что мне нужно вернуться в «Реал». Так у него будет еще один вариант. Я сделаю все для этого. Посмотрим, что будет. Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но в итоге все зависит от тренера и клуба.

– Какой у тебя настрой в связи с этим?

– Положительный. Я стараюсь оставаться таким.

– После тех немногих возможностей, что тебе предоставили в «Леганесе» и «Вальядолиде», тебя терзали сомнения?

– Нет, можете спросить у любого, как я справлялся. Это в прошлом. Понятно, что тренеры не доверяли мне так сильно. Не знаю, почему так вышло и кто виноват. На тренировках видел, что я не хуже остальных, но все решает тренер, с этим ничего не поделаешь. Я убежден, что эти две аренды сделали меня сильнее.

– Как думаешь, быть вратарем «Реала» – самая сложная работа в мире?

– Да.

– Как ты воспринимаешь критику?

– Я хорошо с ней справляюсь. Там всегда было, есть и будет. Это нормально. У меня есть тренер, тренерский штаб и одноклубники, которые могут мне помочь и посоветовать что-то.

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