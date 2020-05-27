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    Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба»

    Вратарь «Реала» Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Овьедо», рассказал о желании попасть в основной состав мадридского клуба.

    – Вернешься в «Реал» в сезоне-2020/21?

    – Пока не знаю, со мной еще никто не разговаривал из клуба.

    – А чего бы ты сам хотел?

    – Хочется закончить сезон без риска. Мы с нетерпением ждем возвращения, два месяца простоя – это слишком много. В футболе это проявляется гораздо больше. И я хочу достичь поставленных целей с «Овьедо».

    – «Овьедо» останется в Сегунде?

    – Да, конечно. А я смогу продемонстрировать свой уровень, чтобы Зидан увидел, что мне нужно вернуться в «Реал». Так у него будет еще один вариант. Я сделаю все для этого. Посмотрим, что будет. Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но в итоге все зависит от тренера и клуба.

    – Какой у тебя настрой в связи с этим?

    – Положительный. Я стараюсь оставаться таким.

    – После тех немногих возможностей, что тебе предоставили в «Леганесе» и «Вальядолиде», тебя терзали сомнения?

    – Нет, можете спросить у любого, как я справлялся. Это в прошлом. Понятно, что тренеры не доверяли мне так сильно. Не знаю, почему так вышло и кто виноват. На тренировках видел, что я не хуже остальных, но все решает тренер, с этим ничего не поделаешь. Я убежден, что эти две аренды сделали меня сильнее.

    – Как думаешь, быть вратарем «Реала» – самая сложная работа в мире?

    – Да.

    – Как ты воспринимаешь критику?

    – Я хорошо с ней справляюсь. Там всегда было, есть и будет. Это нормально. У меня есть тренер, тренерский штаб и одноклубники, которые могут мне помочь и посоветовать что-то.

    AS: Лунин будет вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне

    Источник: AS

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    27.05.2020 10:01
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5032

      серега кашин 27 мая, 12:50

      так и останешся третим в рамке реала

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      Рейтинг: +10061

      Cules2013 > серега кашин 21 час назад

      Куртуа и Ареоля пока что сильнее и опытнее, тут ничего не поделать. В любом случае, это лучше, чем тухнуть в чемпионате Украины.
      21 год для вратаря - не возраст вообще, и денег хоть подзаработает, уж ему-то они нужны точно.
      Наверное, вместо Реала было бы хорошо перейти напрямую в какой-то обычный европейский середняк, где ему обеспечат место в основе. Но раз уж Реал предложил, редко кто откажется.

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