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    Журналист Романо: «ПСЖ» предложил «Интеру» за Икарди 50 миллионов + бонусы

    «ПСЖ» сделал предложение «Интеру» о выкупе нападающего Мауро Икарди.

    Сообщается, что парижане готовы заплатить за футболиста 50 миллионов евро и включить в сделку бонусы в размере 10 миллионов.

    Изначально в арендном договоре между клубами была прописана опция выкупа 27-летнего форварда за 70 миллионов евро.

    Икарди в текущем сезоне забил 20 голов и сделал четыре ассиста в 31 матче в составе «ПСЖ».

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 667 тысяч человек.

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