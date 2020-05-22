Журналист Романо: «ПСЖ» предложил «Интеру» за Икарди 50 миллионов + бонусы

«ПСЖ» сделал предложение «Интеру» о выкупе нападающего Мауро Икарди.
Сообщается, что парижане готовы заплатить за футболиста 50 миллионов евро и включить в сделку бонусы в размере 10 миллионов.
Изначально в арендном договоре между клубами была прописана опция выкупа 27-летнего форварда за 70 миллионов евро.
Икарди в текущем сезоне забил 20 голов и сделал четыре ассиста в 31 матче в составе «ПСЖ».
Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 667 тысяч человек.