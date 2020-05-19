Тотти: «Выбрал «Рому», хотя моя семья предпочитала вариант с «Лацио»

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти в интервью Libero рассказал, что мог перейти в «Лацио» из-за желания близких родственников.

«Моя мать была фанаткой «Лацио» – из-за бабушки. Когда я играл в «Лодиджиани», мой брат Риккардо позвонил мне и родителям, чтобы обсудить два варианта. Я не сомневался, так как отец и брат болели за «Рому». Я выбрал «Рому», хотя моя семья предпочитала вариант с «Лацио» – потому что они бы мне тогда заплатили. К счастью, я сделал правильный выбор», – цитирует Тотти Football Italia.

Тотти – воспитанник «Ромы».

Он выступал за клуб с 1992 по 2017 год, став лучшим бомбардиром в истории команды.

Тотти: «Я бы не посоветовал молодому себе переходить в «Рому»