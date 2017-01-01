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    Тотти: «Выбрал «Рому», хотя моя семья предпочитала вариант с «Лацио»

    Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти в интервью Libero рассказал, что мог перейти в «Лацио» из-за желания близких родственников.

    «Моя мать была фанаткой «Лацио» – из-за бабушки. Когда я играл в «Лодиджиани», мой брат Риккардо позвонил мне и родителям, чтобы обсудить два варианта. Я не сомневался, так как отец и брат болели за «Рому». Я выбрал «Рому», хотя моя семья предпочитала вариант с «Лацио» – потому что они бы мне тогда заплатили. К счастью, я сделал правильный выбор», – цитирует Тотти Football Italia.

    • Тотти – воспитанник «Ромы».
    • Он выступал за клуб с 1992 по 2017 год, став лучшим бомбардиром в истории команды.

    Тотти: «Я бы не посоветовал молодому себе переходить в «Рому»

    Источник: Football Italia

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