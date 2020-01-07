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Тотти: «Я бы не посоветовал молодому себе переходить в «Рому»

7 января 2020, 09:20
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Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти признался, что, если бы мог дать себе совет, то не переходил бы в состав римлян.

«Я бы не советовал молодому себе переходить в «Рому», потому что меня быстро бы продали. Уже все знают, что руководство клуба заставило меня перестать играть. Они хотели, чтобы я остановился. Затем у меня был шестилетний контракт в качестве директора. У меня нормальные отношения с Франко Бальдини (прим. «Бомбардира» – президент «Ромы), но несогласованность была. Один из нас должен был уйти. Этим человеком стал я, потому что в клубе не должно быть людей, которые тянут его в разные стороны», – поделился Тотти.

  • Тотти – воспитанник «Ромы».
  • Он выступал за клуб с 1992 по 2017 год, став лучшим бомбардиром в истории команды.

Источник: The Sun
Италия. Серия А Рома Тотти Франческо
Комментарии (2)
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AHTUNGBOL
1578384203
На самом деле Тотти ушёл вовремя, на пике своей славы и любви публики, если бы решил поиграть ещё, то только в каком-нибудь Дженоа или Сассуоло и его уже не воспринимали бы ни как легенду, ни как последнего Императора...
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